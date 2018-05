Resume de l'actualite a 02H05 GMT (05/05)

PARIS - Jean-Marc Janaillac, PDG d'Air France-KLM et président d'Air France, a annoncé hier sa démission à la suite du rejet par les salariés du projet d'accord salarial à Air France, replongeant le groupe dans la crise.

Consultés par vote électronique depuis le 26 avril, 46.771 salariés d'Air France ont voté à 55,44% contre les propositions de la direction, déjà rejetées par l'intersyndicale qui a mené hier son 13e jour de grève depuis le début de l'année.

La compagnie a annoncé dans la foulée qu'elle retirait cet accord qui proposait à ses salariés 2% d'augmentation des salaires en 2018 puis une hausse de 5% sur les trois années suivantes alors que l'intersyndicale regroupant dix organisations réclamait une hausse de 5,1% dès 2018.

L'intersyndicale a toutefois maintenu son préavis de grève pour lundi 7 et mardi 8 mai, ont indiqué à Reuters plusieurs représentants syndicaux.

Air France-KLM a annoncé hier prévoir une nette baisse de son résultat d'exploitation cette année tout en renonçant à ses objectifs de réduction de coûts et en réduisant ses capacités, après une perte creusée au premier trimestre par le coût des grèves.

L'Etat français, qui possède 14% du capital d'Air France-KLM, a appelé au "sens des responsabilités de chacun" après le résultat du référendum à Air France.

---

WASHINGTON/PEKIN - L'administration Trump adopte une ligne plus dure dans ses négociations commerciales avec la Chine, en exigeant désormais une baisse de 200 milliards de dollars de l'excédent commercial annuel chinois vis-à-vis des Etats-Unis et une forte diminution des droits de douane, ont déclaré hier des responsables au fait du dossier.

La demande d'une réduction de 200 milliards double l'exigence antérieure du président Donald Trump qui parlait de 100 milliards. La Chine a enregistré l'an dernier un excédent commercial record avec les Etats-Unis, d'un montant de 375 milliards de dollars.

Donald Trump demande d'autre part la "réciprocité" dans les droits de douane, se plaignant fréquemment que les tarifs douaniers imposés par Pékin aux voitures américaines soient de 25% alors que ceux imposés par Washington aux véhicules chinois sont de 2,5%.

La longue liste des demandes américaines a été présentée à Pékin avant le début des négociations tenues jeudi et vendredi entre des responsables de l'administration Trump et leurs homologues chinois pour tenter d'éviter une guerre commerciale entre les deux plus grandes économies au monde.

La Maison blanche n'a pas donné le détail de ses demandes mais a indiqué que la délégation américaine "avait eu des discussions franches avec les responsables chinois sur le rééquilibrage des relations économiques bilatérales Etats-Unis/Chine, l'amélioration de la protection de la propriété intellectuelle par la Chine, et l'identification de mesures qui permettent injustement des transferts de technologies".

Un peu plus tôt, des responsables des deux pays avaient déclaré que la Chine et les Etats-Unis étaient parvenus à un consensus sur certains points de leur contentieux commercial, Pékin ayant notamment proposé d'augmenter les importations de produits américains et de réduire les droits de douane sur certains produits, selon deux sources au fait des tractations et un document consulté par Reuters.

D'importants désaccords demeurent dans certains domaines mais les deux pays ont pris l'engagement de les résoudre par le dialogue, écrit l'agence de presse Chine nouvelle au terme des deux jours de discussions à Pékin entre le secrétaire au Trésor américain Steven Mnuchin et le vice-Premier ministre chinois Liu He. Chine nouvelle a parlé de discussions "constructives, franches et efficaces" même si les désaccords demeurent "relativement importants".

---

WASHINGTON - Donald Trump a annoncé hier à la presse que la date et le lieu de son sommet avec Kim Jong-un étaient prêts et qu'ils seraient bientôt rendus publics. Ce sommet entre un président américain et un dirigeant nord-coréen sera sans précédent. Les propos de Trump avaient été relayés d'abord par la chaîne américaine MSNBC.

En meeting le week-end dernier dans le Michigan, le président américain a déclaré que ce sommet historique aurait lieu dans les trois ou quatre prochaines semaines.

---

DALLAS - Donald Trump, qui s'était engagé en février à agir contre le lobby des armes à feu après le massacre du lycée de Parkland, est intervenu hier devant la puissante National Rifle Association (NRA), qui tient sa convention annuelle à Dallas.

Dans son discours, et dans l'optique des élections de mi-mandat en novembre, il a apporté son soutien en termes politiques au droit des citoyens de détenir une arme, garanti par le deuxième amendement de la Constitution américaine.

Il a préconisé une nouvelle fois d'armer les enseignants et de renforcer la sécurité des établissements scolaires de manière à éviter de nouvelles tueries comme celle de Parkland, en Floride, où 17 personnes ont perdu la vie. La NRA soutient pareilles propositions.

---

FRONTIÈRE DE LA BANDE DE GAZA - Les forces de sécurité israéliennes ont fait usage de gaz lacrymogènes et tiré à balles réelles contre des manifestants palestiniens qui se sont rassemblés hier à la frontière entre la bande de Gaza et Israël, blessant environ 1.100 d'entre eux.

Selon des médecins palestiniens, 82 personnes ont été blessées par des tirs à balles réelles. Huit cents autres manifestants ont été soignés après avoir été intoxiqués par les gaz lacrymogènes ou blessés de quelque autre manière, le long de la partie gazaouie des 40 km de clôtures frontalières, où les Palestiniens ont dressé des camps de tentes dès le 30 mars dans le cadre de ce qu'ils appellent la "grande marche du retour".

Quarante-trois Palestiniens ont été tués par les forces de sécurité israéliennes depuis le début du mouvement le 30 mars.

---

JERUSALEM - Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a présenté hier des excuses, aussitôt rejetées par Israël, pour les propos tenus lors d'un discours où il laissait entendre que les persécutions contre les juifs en Europe s'expliquaient par leurs activités et non par leur religion.

Dans un communiqué publié par ses services à Ramallah, Mahmoud Abbas a condamné l'antisémitisme et a qualifié l'Holocauste "de crime le plus abominable de l'histoire".

"Si des personnes ont été offensées par ma déclaration devant le Conseil national palestinien (CNP), en particulier les personnes de confession juive, je leur présente mes excuses", déclare le dirigeant palestinien.

---

CAMBO-LES-BAINS, Pyrénées-Atlantiques - Le Groupe international de contact (GIC), qui joue les médiateurs dans le dossier basque, a exhorté hier le gouvernement espagnol à faire preuve d'ouverture, notamment sur le sort des prisonniers basques, afin de permettre la réconciliation.

Madrid reste pour sa part inflexible et estime que la dissolution du mouvement séparatiste basque ETA annoncée cette semaine n'aura aucune influence sur sa politique.

Une centaine de participants, dont Gerry Adams, ex-chef du Sinn Fein, bras politique de l'IRA nord-irlandaise, et Jonathan Powell, chef de cabinet du Premier ministre britannique Tony Blair de 1997 à 2007, étaient réunis dans la villa Arnaga, une maison de style basque, pour célébrer le succès de leur mission.

---

AMSTERDAM - Les inspecteurs de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) ont achevé leur mission dans la ville syrienne de Douma, dans la Ghouta orientale, théâtre selon les Occidentaux d'une attaque chimique début avril imputée aux forces syriennes, a-t-on appris hier de source diplomatique. Partis pour Damas le 14 avril, ils sont revenus jeudi soir aux Pays-Bas.

Les inspecteurs de l'OIAC ont prélevé à Douma des échantillons et interrogé des témoins pour déterminer la réalité de cette attaque, qui selon l'opposition syrienne aurait fait des dizaines de morts. La fin de leur mission, qui ne vise pas à déterminer les responsabilités d'une éventuelle attaque chimique, a été confirmée par le ministère russe de la Défense.

L'attaque chimique présumée à Douma, le 7 avril, a conduit Etats-Unis, France et Grande-Bretagne à mener dans la nuit du 13 au 14 avril des frappes de représailles contre des sites liés à un programme militaire chimique clandestin du régime syrien.

---

PARIS - La France refuse l'ouverture d'une négociation avec les Etats-Unis sur les droits de douane pour éviter une guerre commerciale, déclare le secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, dans un entretien publié hier sur le site du quotidien Les Echos.

Alors que des voix s'élèvent en Allemagne pour ouvrir une négociation avec les Etats-Unis et échapper ainsi à la menace de Donald Trump d'imposer des droits sur l'acier et l'aluminium européens, "le gouvernement français soutient la position de la Commission européenne, à savoir demander une exemption totale, permanente et non conditionnée", déclare-t-il.

Il rappelle qu'Emmanuel Macron avait déclaré qu'il n'était pas possible de négocier "avec un pistolet sur la tempe".

Donald Trump a décidé lundi de prolonger d'un mois les exemptions accordées aux pays de l'Union européenne, au Canada et au Mexique "pour une dernière période de 30 jours", au 1er juin, afin de poursuivre les négociations.

Si ces droits devaient être appliqués, l'Union européenne répliquerait, ajoute Jean-Baptiste Lemoyne.

---

STOCKHOLM - Le prix Nobel de Littérature ne sera pas décerné cette année en raison d'une affaire de harcèlement sexuel ayant entraîné la démission de plusieurs membres de l'Académie suédoise qui attribue cette distinction annuelle, a annoncé hier l'Académie suédoise.

De ce fait, le prix Nobel de Littérature 2018 sera attribué l'an prochain, en même temps que le prix 2019.

Six des 18 membres de l'Académie, qui sont élus à vie, ont démissionné après des allégations de harcèlement sexuel à l'encontre du photographe français Jean-Claude Arnault, époux de Katarina Frostenson, qui siège au sein de l'institution. Il est en outre soupçonné d'être à l'origine de fuites sur l'attribution du prix, ce qu'il nie, tout comme les accusations de harcèlement.

---

PARIS - Des dizaines de cheminots en colère ont fait irruption hier en début d'après-midi au siège parisien de La République en marche (LaRem) avant d'être délogés par les forces de l'ordre. Vers 14h00, ces manifestants représentant notamment les syndicats Sud et CGT "ont forcé assez violemment la porte du quartier général" situé rue Sainte-Anne, dans le IIe arrondissement de la capitale, où ils ont lancé des fumigènes, a rapporté un membre du service de presse du parti dirigé par Christophe Castaner.

---

PARIS - La France entre aujourd'hui "en déficit écologique" pour le reste de l'année, selon un rapport publié hier par l'ONG écologiste WWF, qui appelle le pays à revoir rapidement ses modes de consommation et de production pour corriger le tir.

Si le monde entier vivait comme les Français, nous aurions consommé le 5 mai l'ensemble des ressources naturelles que la planète peut renouveler en un an, explique l'organisation dans son rapport, réalisé avec le Global Footprint Network.

Et si la planète entière produisait et consommait comme le fait la France, il faudrait l'équivalent de 2,9 terres pour subvenir à ses besoins, toujours selon le WWF.

---

Moody's Investors Service a annonce hier confirmer la note de crédit longue "Aa2" de la France et relever sa perspective de stable à positive, évoquant pour justifier sa décision le programme réformiste ambitieux et à grande échelle du gouvernement.

Ce programme vise à améliorer la compétitivité de l'économie française ainsi que ses perspectives de croissance à moyen terme, explique l'agence de notation.

Moody's évoque aussi l'engagement du gouvernement envers la consolidation budgétaire, avec pour but de réduire les dépenses sur une base structurlle et d'engager une réduction progressive du ratio de la dette publique.

---

ROZZANO, Italie - La liste présentée par le fond activiste Elliott a obtenu hier les deux-tiers des sièges au conseil d'administration de Telecom Italia, affaiblissant l'influence que détenait jusque-là le français Vivendi, premier actionnaire de l'opérateur télécoms italien.

Cinq candidats du groupe de médias et de divertissement, dont l'actuel administrateur délégué de TIM Amos Genish et le président du directoire de Vivendi Arnaud de Puyfontaine, pourront toutefois faire partie du conseil.

Les deux adversaires seront ainsi contraints de trouver les moyens d'enterrer la hache de guerre et de coexister pour redresser l'ancien monopole, lourdement endetté.

La principale interrogation porte désormais sur le choix d'Amos Genish, un soutien affiché de Vivendi mais respecté par le gouvernement et les autres investisseurs, de rester ou non à la tête de l'opérateur.