Resume de l'actualite a 02H05 GMT (21/05)

CARACAS - Le chef de l'Etat sortant Nicolas Maduro devrait être réélu aujourd'hui à la présidence du Venezuela à l'issue d'un scrutin dont le taux de participation semblait faible et que l'opposition avait choisi de boycotter, décrivant l'élection comme le "couronnement" d'un dictateur.

Le seul concurrent sérieux du président sortant, Henri Falcon, qui espérait que la colère des Vénézuéliens contre la crise économique lui apporterait des voix, a déclaré après la fermeture des bureaux de vote qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats du scrutin à cause d'irrégularités.

Le gouvernement a violé la constitution en installant environ 13.000 stands gouvernementaux près des bureaux de vote, a déclaré l'ancien gouverneur de l'Etat de Lara.

Nicolas Maduro, qui se présente comme le "fils" du charismatique Hugo Chavez décédé en 2013, assure faire face à un complot "impérialiste" dont l'enjeu serait les ressources pétrolières vénézuéliennes. Ses détracteurs, qui se disent victimes d'une campagne de répression politique, le tiennent pour seul responsable de la ruine économique d'un pays autrefois florissant.

Une source au sein de la commission électorale a annoncé que le taux de participation était de 32,3% à 18h00 (22h00 GMT hier). En 2015, lors de la précédente élection présidentielle, le taux de participation était de 80%.

---

MILAN - Les dirigeants du Mouvement 5 Etoiles (M5S) et de la Ligue doivent rencontrer aujourd'hui le président italien, Sergio Mattarella, pour lui soumettre leur programme de coalition gouvernementale.

Le document prévoit notamment une réduction des prélèvements fiscaux de plusieurs milliards d'euros, une augmentation des dépenses publiques en faveur des défavorisés et l'abandon d'une réforme impopulaire des retraites.

Dans un communiqué publié hier soir, la Ligue a annoncé que 91% des participants ont voté en faveur du programme établi entre la formation d'extrême droite et le M5S. Nombre d'entre eux ont proposé d'ajouter des changements à l'accord.

Cette initiative est toutefois perçue comme symbolique et ne devrait pas modifier l'équilibre politique fragile entre deux partis qui forment un tandem inattendu. Ils doivent maintenant s'entendre pour déterminer qui va conduire cette coalition.

Le M5S, parti anti-système qui est arrivé en tête des élections législatives du 4 mars, avait organisé vendredi une consultation de ses adhérents sur sa plate-forme internet, qui a obtenu un très large soutien au "contrat" de gouvernement passé avec la Ligue.

---

TEHERAN - Les efforts déployés par l'Union européenne pour sauver l'accord sur le programme nucléaire de Téhéran dénoncé par les Etats-Unis sont insuffisants, a jugé hier le ministre iranien des Affaires étrangères.

"Avec le retrait de l'Amérique, les attentes (de l'Iran) vis-à-vis de l'Union européenne concernant la préservation des bénéfices de l'accord ont augmenté et, dans le contexte actuel, le soutien politique européen n'est pas suffisant", a déploré Mohammad Javad Zarif, s'adressant à Miguel Arias Canete, commissaire européen à l'Energie, qui se trouvait ce week-end à Téhéran, a rapporté l'agence de presse Irna.

"L'annonce d'un éventuel retrait des grandes entreprises européennes qui coopèrent avec l'Iran n'est pas en accord avec l'engagement de l'Union européenne à poursuivre la mise en oeuvre" de l'accord, a-t-il ajouté.

Depuis que Donald Trump a annoncé le 8 mai le retrait américain de l'accord conclu à Vienne en 2015, ses signataires européens promettent de faire tout leur possible pour préserver les relations commerciales et les investissements pétroliers qui ont repris après son entrée en vigueur, mais reconnaissent que leur marge de manoeuvre est étroite.

A Paris, le ministre français de l'Economie et des Finances a proposé hier que Bruxelles prenne en charge le coût des sanctions financières que les Etats-Unis s'apprêtent à rétablir.

---

WASHINGTON - Donald Trump va demander aujourd'hui au département de la Justice de vérifier si son équipe de campagne lors de l'élection présidentielle américaine de 2016 a été infiltrée ou surveillée par le FBI ou le département de la Justice sous l'administration de son prédécesseur, Barack Obama.

Le président américain avait laissé entendre vendredi que l'agence fédérale avait infiltré sa campagne en y plaçant ou en y recrutant un informateur. "Si c'est vrai - (ce serait) le plus gros scandale politique de tous les temps", a-t-il dit sur Twitter.

Ces affirmations interviennent alors que le procureur spécial Robert Mueller continue de mener son enquête sur une possible collusion entre la campagne Trump et la Russie.

Donald Trump dément toute collusion avec Moscou et qualifie régulièrement l'enquête menée par Mueller de "chasse aux sorcières". La Russie dément, elle, s'être ingérée dans l'élection présidentielle américaine.

---

MARSEILLE - La garde à vue de l'homme interpellé samedi à la gare Saint-Charles de Marseille en possession de matériel électrique et électronique pouvant éventuellement servir à la fabrication d'un engin explosif a été prolongée de 24 heures, a dit hier à Reuters le procureur de la République.

Xavier Tarabeux a confié samedi à la police judiciaire une enquête pour "association de malfaiteurs en vue de commettre un crime". La section anti-terroriste du parquet de Paris ne s'est pas saisie à ce stade du dossier, selon une source judiciaire.

Le sac du suspect contenait des éléments électriques et électroniques pouvant éventuellement servir à la fabrication d'une bombe mais pas de dispositif prêt à l'emploi.

L'homme, âgé d'une cinquantaine d'années, a déclaré aux enquêteurs être originaire de Tchétchénie, région natale de l'auteur de l'attaque au couteau qui a fait un mort et cinq blessés le 12 mai dans le quartier de l'Opéra, à Paris.

---

PARIS - Le gouvernement envisage de réduire les prestations sociales dans le domaine de l'emploi si la conjoncture économique le permet pour contribuer à l'amélioration des finances publiques, a déclaré hier le ministre de l'Economie et des Finances.

"A partir du moment où nous réussissons à créer des emplois dans le secteur privé, à trouver des emplois pour chacun, à mieux qualifier, à mieux former (...), il peut être légitime de réduire la politique sociale sur l'emploi parce que nous aurons résolu économiquement le problème de l'emploi", a dit Bruno Le Maire lors du Grand Rendez-vous Europe 1-Les Echos-CNEWS.

"Nous ne sommes pas condamnés à compenser les inégalités par toujours plus de dépenses publiques, c'est-à-dire toujours plus d'impôt au bout du compte pour le contribuable", a-t-il ajouté.

---

PARIS - Le dirigeant de La France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, a appelé hier de ses voeux la constitution d'un "front populaire" rassemblant forces syndicales, politiques et associatives dans le même "refus de la société libérale", à l'occasion de la manifestation du 26 mai.

"Je milite pour une forme d'unité populaire qui décloisonne le syndicalisme, la politique et le monde associatif", a expliqué Jean-Luc Mélenchon. "Nous avons besoin de faire une démonstration de la profondeur de l'enracinement du refus de la société libérale."

Le 26, "nous voulons obtenir que M. Macron comprenne qu'il faut en finir avec la réforme de la SNCF, du service public et de l'hôpital", a-t-il poursuivi. "J'ajoute (...) qu'à travers ce type de démarche (...) nous essayons de construire une majorité d'idée, de programme entre des forces sociales et politiques."

---

PARIS - Une équipe médicale française a réussi à implanter un organe respiratoire artificiel d'origine biologique à 12 patients souffrant notamment de lésions cancéreuses, une première mondiale, a annoncé hier l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP).

Certains de ces patients, pour lesquels aucun traitement n'existait, sont considérés comme guéris grâce à cette greffe réalisée par l'équipe du Pr Emmanuel Martinod, chef du service de chirurgie thoracique de l'hôpital Avicenne de Bobigny (Seine-Saint-Denis), a précisé l'AP-HP dans un communiqué.

L'intérêt majeur du recours à ce type de tissus est qu'il "n'induit que très peu de réactions immunologiques", c'est-à-dire de rejets, a fait valoir le Pr Emmanuel Martinod.

"Ces résultats représentent une avancée majeure dans le domaine de la greffe d'organe artificiels", a ajouté l'AP-HP. "D'autres permettront de mieux comprendre les mécanismes impliqués et de proposer ce type de traitement à de plus en plus de malades."