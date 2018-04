Resume de l'actualite a 02h00 GMT (23/04)

Le président français, Emmanuel Macron, se rend aujourd'hui aux Etats-Unis pour une visite d'Etat qui s'étalera jusqu'à mercredi et qui sera le deuxième acte d'une lune de miel entamée l'année dernière avec son homologue américain, Donald Tump.

Un an après leur première et vigoureuse poignée de main en marge du sommet de l'Otan à Bruxelles, Donald Trump va dérouler pendant trois jours le tapis rouge à son homologue français, premier dirigeant étranger à être reçu en visite d'Etat à la Maison blanche sous sa présidence.

Au programme, un dîner à Mount Vernon, demeure historique de George Washington lundi, un entretien à la Maison blanche, un déjeuner au département d'Etat, une cérémonie au cimetière d'Arlington mardi puis un discours au Congrès mercredi, avant un échange avec des étudiants.

L'allocution au Capitole, qui devrait durer une trentaine de minutes, est devenue une tradition pour les présidents français de la Ve République qui, à l'exception de François Hollande, se sont tous exprimés devant les élus américains dans des contextes plus ou moins tendus.

Plus de 40 ans après Valéry Giscard d'Estaing, Emmanuel Macron devrait lui aussi opter pour l'anglais et adresser un message "d'amitié et de respect" à la nation américaine, selon son entourage.

---

PARIS - Les députés ont adopté dimanche en première lecture le projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie après d'intenses débats et en dépit des germes de divisions semés au sein du parti présidentiel par ce texte, vu par les acteurs de terrain comme une régression.

Au total, 228 députés ont voté pour, 139 contre et 24 se sont abstenus, au terme de plus de soixante heures de débats, qui ont dépassé de deux jours le calendrier initial.

Au sein de la République en marche, 197 députés ont voté pour le texte, 14 se sont abstenus et un député a voté contre: l'élu de la Vienne Jean-Michel Clément, seul membre de la petite minorité du pôle social de LaRem à mettre à exécution ses menaces d'opposition face aux mises en garde de son chef de file Richard Ferrand. Il a annoncé dans la foulée "se mettre en congés du groupe LaRem".

---

KABOUL - Cinquante-sept personnes au moins ont été tuées et 119 autres blessées hier lors d'un attentat-suicide dans un centre d'enregistrement électoral à Kaboul, a indiqué un porte-parole du ministère afghan de la Santé publique.

L'organisation Etat islamique (EI) a revendiqué la responsabilité de cette attaque, commise à Dasht-e Barchi, un quartier de l'ouest de Kaboul où vivent des membres de la minorité chiite Hazara, visés à plusieurs reprises par l'EI.

Le kamikaze s'est approché à pied du centre où des Afghans s'inscrivaient sur les listes électorales pour les scrutins législatifs et locaux d'octobre prochain, a précisé un porte-parole du ministère de l'Intérieur, Najib Danesh.

---

BERLIN - Le Parti social-démocrate (SPD) a élu hier à sa présidence Andrea Nahles, qui sera la toute première femme à diriger le plus ancien parti politique d'Allemagne.

Andrea Nahles faisait figure de favorite, étant opposée à une autre femme moins connue, Simone Lange, âgée de 41 ans, qui est maire de Flensburg dans l'extrême nord de l'Allemagne.

Le SPD, dont la fondation remonte à mai 1863 et qui gouverne actuellement en coalition avec le bloc conservateur au niveau fédéral, était, avant Andrea Nahles, dirigé par Martin Schulz, qui a démissionné de son poste après la pire défaite essuyée - le 24 septembre dernier - par le parti à des législatives depuis la dernière guerre.

---

PARIS - Le trafic SNCF sera en amélioration aujourd'hui et demain pour les deux nouvelles journées de grève à l'appel des syndicats du groupe contre la réforme ferroviaire, a assuré aujourd'hui son patron, Guillaume Pepy.

"Le trafic sera en amélioration. On aura 40% des TER et 40% des trains en région parisienne, les transiliens et les RER. Il y aura 30% d'intercités, c'est mieux que lors de la dernière grève et 35% des TGV", a-t-il dit lors du Grand Jury RTL/LCI/Le Figaro.

Dans un communiqué publié hier, la SNCF a confirmé ces chiffres pour l'essentiel, relevant seulement légèrement les prévisions pour les TGV avec deux trains sur cinq (40%) annoncés.

A propos du nombre de grévistes, Guillaume Pepy a indiqué que quatre employés de la SNCF sur cinq "sont au travail". "Ça veut dire que la grève s'érode (...) lentement (...) Les voyageurs, ils en ont tout simplement assez", a-t-il dit.

Selon un sondage Ifop pour le Journal du dimanche, près de six Français sur dix (57%) jugent que la grève n'est pas justifiée et 61% d'entre eux souhaitent que le gouvernement mène son projet à bien.

A l'inverse, 43% des personnes interrogées soutiennent le mouvement de grève intermittente, à raison de deux jours d'arrêt de travail par tranche de cinq jours, entamé le 3 avril.

---

PARIS - Air France prévoit d'assurer 75% de ses vols aujourd'hui pour la nouvelle journée de grève de ses personnels, la dixième depuis le début du conflit en février, à l'appui de revendications salariales.

Dans un communiqué publié aujourd'hui, la compagnie indique qu'elle devrait être en mesure d'assurer 65% de ses vols long-courriers, 65% des moyens-courriers au départ et vers Paris-Charles de Gaulle, 85% des courts courriers à Paris-Orly et en province).

---