Resume de l'actualite a 03H00 GMT (02/01)

DUBAI - Un policier a été tué dans des manifestations dans le centre de l'Iran, a annoncé hier un porte-parole des forces de l'ordre, au cinquième jour du mouvement de contestation qui agite le pays.

Treize personnes ont été tuées en outre au cours de la nuit précédente dans des manifestations contre le gouvernement et la vie chère organisées dans plusieurs villes.

"Un agitateur a profité de la situation dans la ville de Najafabad et tiré sur les forces de police avec un fusil de chasse. Trois (policiers) ont été blessés et un dernier est mort en martyr", a dit un porte-parole de la police cité par la télévision publique. Il s'agit de la première victime au sein des forces de l'ordre depuis le début du mouvement, jeudi.

Les manifestations se sont poursuivies hier, malgré l'appel au calme lancé dimanche soir par le président Hassan Rohani. L'agence de presse Fars a notamment fait état de groupes dispersés de manifestants dans le centre de la capitale, Téhéran, et de l'interpellation d'un de leurs meneurs.

Des centaines de personnes ont été interpellées, selon les autorités et les réseaux sociaux. Le mouvement de contestation, d'une ampleur inédite depuis la vague de manifestations contre la réélection de l'ultraconservateur Mahmoud Ahmadinejad en 2009, a fait descendre des dizaines de milliers d'Iraniens dans les rues.

JERUSALEM - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a souhaité hier le succès des manifestations en Iran, tout en ajoutant qu'Israël n'est aucunement impliqué dans les affaires intérieures de la République islamique.

"Je souhaite bonne chance au peuple iranien dans sa noble quête de liberté", a déclaré le Premier ministre israélien dans une vidéo publiée sur sa page Facebook. "De courageux Iraniens inondent les rues. En quête de liberté. En quête de justice. Ils sont à la recherche des libertés qui leur ont été refusées pendant des décennies. Le cruel régime iranien gaspille des dizaines de milliards de dollars pour répandre la haine."

---

SEOUL - Le président sud-coréen Moon Jae-in a estimé cette nuit qu'une amélioration des relations intercoréennes passait par une résolution de la question nucléaire en Corée du Nord, en réponse à l'offre de dialogue formulée la veille par Kim Jong-un.

A l'ouverture d'un conseil des ministres à Séoul, Moon Jae-in a néanmoins accepté la main tendue par le dirigeant nord-coréen qui a dit envisager une participation d'une délégation de Pyongyang aux Jeux olympiques d'hiver qui se tiendront en février à Pyeongchang, en Corée du Sud.

Hier, dans ses voeux du Nouvel an, Kim Jong-un a prévenu les Etats-Unis qu'il disposait d'un "bouton nucléaire" prêt à être utilisé en cas de menace contre son pays, tout en tendant la main à la Corée du Sud avec laquelle il s'est dit prêt à dialoguer.

---

WASHINGTON - Donald Trump a regretté hier que les Etats-Unis aient "bêtement versé plus de 33 milliards de dollars au Pakistan au cours des quinze dernières années" sans rien obtenir en échange. Il a promis de mettre un terme à cette aide.

"Ils ont offert un abri sûr aux terroristes que nous pourchassons en Afghanistan, en nous aidant à peine. Plus jamais !" a tweeté le président américain. "Ils ne nous ont rien donné à part des mensonges, en prenant nos dirigeants pour des imbéciles."

Donald Trump se plaint depuis longtemps du manque de coopération d'Islamabad dans la traque des islamistes. Le New York Times a rapporté vendredi que l'administration Trump examinait l'idée de suspendre une aide de 255 millions de dollars au Pakistan.

---

LE CAIRE - Un homme armé masqué a abattu hier deux frères coptes dans le magasin d'alcool qu'ils tenaient au sud du Caire, a-t-on appris de sources au sein des services de sécurité.

Il y a trois jours, un assaillant armé avait ouvert le feu sur des fidèles d'une église copte du Caire et sur un magasin d'alcool à 4 km de là, tuant onze personnes au total dans une attaque revendiquée par l'organisation Etat islamique.

Les forces de sécurité égyptiennes redoutent de nouvelles attaques sur fond de célébrations du Noël copte, le 7 janvier.

---

BERLIN - Les conservateurs bavarois de la CSU (Union chrétienne-sociale) préconisent une baisse de la fiscalité des entreprises et des coupes dans les aides aux demandeurs d'asile, deux mesures susceptibles de creuser les divisions avec les sociaux-démocrates du SPD à l'approche de pourparlers.

Ces propositions sont contenues dans des documents de travail sur la politique économique et d'asile destinés à préparer les discussions exploratoires en vue de la formation d'un gouvernement de grande coalition avec la CDU (Union chrétienne-démocrate) d'Angela Merkel et le SPD.

Selon ces rapports révélés dans la presse, la CSU propose de baisser l'impôt sur les sociétés et de supprimer la taxe instaurée en 1991 après la réunification de l'Allemagne pour aider les Länder de l'ex-RDA.

Les conservateurs entendent en outre réduire le montant des allocations versées aux demandeurs d'asile afin de dissuader de nouveaux migrants de rejoindre l'Allemagne, montre un second document. Les demandeurs d'asile en Allemagne sont éligibles au bout de quinze mois à des allocations plus généreuses dans le cadre du régime général de sécurité sociale. La CSU souhaite supprimer cette possibilité.

---

PARIS - Deux policiers ont été agressés hier à Aulnay-sous-Bois pendant un contrôle d'un scooter volé, dont l'un a été blessé, quelques heures après l'agression dont ont été victimes deux fonctionnaires de police pendant la nuit de la Saint-Sylvestre à Champigny-sur-Marne, à l'est de Paris.

À Champigny, les forces de l'ordre étaient intervenues à la suite d'incidents déclenchés par plusieurs dizaines de personnes qui ont voulu forcer l'entrée d'une soirée privée, a-t-on précisé à Reuters de sources policières.

Deux agents du commissariat de Chennevières-sur-Marne, un homme et une femme, ont été pris à partie à leur arrivée sur les lieux. L'un d'eux souffre d'une fracture du nez et l'autre de nombreuses ecchymoses au visage, dit-on de mêmes sources.

Selon l'une de ces sources, ces blessures ont entraîné respectivement dix et sept jours d'incapacité totale de travail (ITT) pour les deux fonctionnaires.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent une policière au sol, au milieu d'un attroupement de plusieurs dizaines de personnes, et rouée de coups. Ces images "semblent correspondre à l'affaire", selon une source policière.

---

PARIS - Quelque 11.000 foyers étaient privés d'électricité hier soir en Bretagne et en Nouvelle-Aquitaine à la suite du passage de la tempête Carmen, selon un décompte du réseau de distribution Enedis (ex-ERDF).

Au plus fort de la tempête, 65.000 foyers ont dû se passer de courant et 40 départements couvrant tout l'ouest du pays ont été placés en "vigilance orange" par Météo-France, qui a relevé des rafales à plus de 100 km/h dans les terres et à 150 km/h sur le littoral.

Dans la soirée, seuls les deux départements corses étaient encore placés en alerte en raison des risques de vents violents.