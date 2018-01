Resume de l'actualite a 03H00 GMT (03/01)

LONDRES - Le guide suprême de la Révolution iranienne, l'ayatollah Ali Khamenei, a accusé hier les ennemis de l'Iran d'alimenter les troubles dans la République islamique, secouée depuis jeudi par une vague de contestation sans précédent depuis 2009.

Le bilan des affrontements est d'au moins 21 morts depuis le début des manifestations il y a six jours à Mashhad, la deuxième ville du pays.

Le gouverneur adjoint de la province de Téhéran a annoncé que quelque 450 manifestants avaient été arrêtés dans la capitale ces trois derniers jours.

"Ces derniers jours, les ennemis de l'Iran ont employé divers moyens, argent, armes, politique, appareil de renseignement, pour fomenter des troubles dans la République islamique", a accusé Ali Khamenei sur son site internet, s'exprimant pour la première fois depuis le début des événements.

L'ambassadrice américaine aux Nations unies, Nikki Haley, a rejeté l'idée d'ingérences extérieures. "C'est complètement absurde", a-t-elle dit. "Les manifestations sont complètement spontanées. Elles ont lieu pratiquement dans toutes les villes d'Iran. Elles renvoient l'image exacte d'un peuple longtemps opprimé qui se dresse contre ses dictateurs."

Les Etats-Unis vont demander la tenue de réunions d'urgence sur l'Iran aux Nations unies à New York ainsi qu'au Conseil des droits de l'homme de l'Onu, à Genève, a-t-elle annoncé.

À PARIS, le président Emmanuel Macron a appelé son homologue Hassan Rohani à "la retenue" et à "l'apaisement" lors d'une conversation téléphonique, selon un communiqué de l'Elysée.

Les deux présidents "ont décidé d'un commun accord" que la visite du chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, prévue à la fin de cette semaine, "serait décalée", a fait savoir la présidence française.

---

WASHINGTON - "J'ai moi aussi un bouton nucléaire", a déclaré cette nuit Donald Trump sur Twitter en réponse à la menace brandie lundi par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un qui a dit pouvoir frapper avec des missiles nucléaires l'ensemble du territoire américain.

Reprenant la surenchère verbale qui avait caractérisé les relations entre les deux dirigeants l'an dernier, le président américain a cru bon de préciser que son bouton nucléaire est "plus gros et plus puissant" que celui de Kim Jong-un.

"Et mon bouton fonctionne", a renchéri Donald Trump.

Le président des Etats-Unis avait réagi plus tôt dans la journée avec prudence à l'offre de discussions intercoréennes formulée par le président sud-coréen Moon Jae-in après une main tendue par Kim Jong-un, disant douter des intentions de celui qu'il se plaît à surnommer "Rocket man".

"Rocket man veut maintenant parler à la Corée du Sud pour la première fois. C'est peut-être une bonne nouvelle, peut-être pas. Nous verrons", a-t-il écrit sur Twitter.

Séoul a proposé hier des discussions le mardi 9 janvier avec la Corée du Nord, afin d'évoquer notamment une participation d'une délégation de Pyongyang aux Jeux olympiques d'hiver qui se tiendront en février à Pyeongchang, en Corée du Sud.

---

WASHINGTON - Donald Trump a menacé cette nuit sur Twitter de suspendre le versement de "centaines de millions de dollars par an" à l'Autorité palestinienne parce que celle-ci ne veut selon lui "plus parler de paix".

Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a annoncé le mois dernier que les Palestiniens n'accepteraient plus aucun plan de paix américain après la décision de Donald Trump de reconnaître unilatéralement Jérusalem en tant que capitale d'Israël.

En agissant de la sorte, en violation des résolutions des Nations unies, le président américain a fait perdre à son pays son statut de "médiateur honnête dans le processus de paix", a justifié Mahmoud Abbas lors d'une visite à Paris.

Les Etats-Unis versent aux Palestiniens "DES CENTAINES DE MILLIONS DE DOLLARS par an et ne reçoivent aucune marque de respect. Ils ne veulent même pas négocier un traité de paix attendu depuis longtemps avec Israël", a tempêté Donald Trump sur son compte Twitter.

Les propos du président des Etats-Unis font écho au projet dévoilé plus tôt dans la journée par l'ambassadrice américaine aux Nations unies, Nikki Haley, de suspendre les versements de Washington à l'agence de l'Onu qui fournit l'aide humanitaire aux réfugiés palestiniens (UNRWA).

Les Etats-Unis sont le principal contributeur de l'UNRWA, avec 370 millions de dollars versés en 2016, selon les chiffres disponibles sur le site internet de l'agence onusienne.

---

AMMAN - L'armée syrienne appuyée par l'aviation russe a intensifié ses bombardements dans la Ghouta, dernière région contrôlée par les rebelles à l'est de Damas, avant de lancer une offensive pour briser le siège d'une de base encerclée par les insurgés, ont déclaré aujourd'hui des habitants et des témoins.

Selon ces témoins, des troupes d'élite de l'armée de Bachar al Assad se sont massées aux abords de la Ghouta pour venir en aide aux quelque 200 soldats assiégés depuis trois mois dans la base à Harasta.

Des rebelles appartenant pour la plupart au groupe islamiste Ahrar al Cham se sont emparés ce week-end d'une partie de la base à la faveur d'une offensive destinée à alléger la pression des forces gouvernementales sur la Ghouta.

L'armée syrienne a répondu par des bombardements intensifs qui ont fait 38 morts et 147 blessés parmi la population civile en quatre jours, selon des sources au sein de la Défense civile, qui assure les premiers secours en zone insurgée.

---

WASHINGTON - Donald Trump s'est attribué hier le mérite de la sécurité de l'aviation civile, qui a connu son année la moins meurtrière en 2017, s'attirant aussitôt commentaires consternés et moqueries.

"Depuis que j'ai pris mes fonctions, j'ai été très strict sur l'aviation commerciale. Bonne nouvelle - on vient d'apprendre qu'il n'y a eu aucun mort en 2017, l'année la meilleure et la plus sûre à ce jour!", a écrit le président américain sur son compte Twitter.

Donald Trump réagissait à une annonce faite par la société de conseil néerlandaise To70 et par l'organisation Aviation Safety Network, qui n'ont répertorié l'année dernière aucun décès dans un accident d'avion de ligne commercial.

Des responsables de l'aviation civile ont souligné que le président américain n'avait rien à voir avec ce bilan sans précédent, résultat d'années d'amélioration de la sécurité aérienne qui font qu'aucun avion ligne américain n'a connu d'accident mortel depuis 2009.

Quant à l'acteur Bryan Cranston, vedette de la série "Breaking Bad", il a ironiquement suggéré sur Twitter à Donald Trump de faire plutôt en sorte, en 2018, "d'empêcher les incendies de forêt et les ouragans" qui ont dévasté l'année dernière les Etats-Unis.

---

AJACCIO - Le chef de file des autonomistes de Corse Gilles Simeoni, élu hier président du Conseil exécutif de Corse, a plaidé lors de son discours d'investiture pour un dialogue apaisé avec le gouvernement.

Conforté par la large victoire de sa liste de coalition avec les indépendantistes aux élections du mois dernier (56,46%), l'ancien maire de Bastia dispose d'une majorité absolue pour diriger cette nouvelle collectivité unique, née de la fusion de l'instance territoriale et des deux départements.

"Que Paris l'entende et le comprenne : nous sommes des interlocuteurs raisonnables et pondérés", a déclaré Gilles Simeoni, reconduit dans des fonctions qu'il occupe depuis décembre 2015.

"La question corse n'est pas seulement économique et sociale, même si le développement économique et la justice sociale sont des priorités. Elle n'est pas non plus uniquement institutionnelle, même si les institutions sont les fers de lance de l'action publique. Elle est une question fondamentalement politique", a poursuivi Gilles Simeoni.