Resume de l'actualite a 03H00 GMT (03/02)

BERLIN - Il y a encore beaucoup à faire pour parvenir à un accord de gouvernement entre conservateurs et sociaux-démocrates en Allemagne, a déclaré aujourd'hui Angela Merkel. "Il y a de la bonne volonté pour surmonter ces difficultés mais il y a aussi beaucoup de travail devant nous", a ajouté la chancelière à son arrivée pour une nouvelle séance de discussions.

Son allié bavarois Horst Seehofer a néanmoins dit espérer une issue positive des négociations d'ici dimanche soir, la date butoir prévue. "Il n'y a aucune raison de penser que cela devrait se prolonger au-delà de dimanche", a-t-il dit.

Les négociateurs du bloc CDU/CSU et du Parti social-démocrate (SPD) sont parvenus ces derniers jours à des arrangements sur de nombreuses questions délicates, comme l'immigration, les retraites et le climat, mais s'affrontent toujours sur d'autres dossiers, comme le droit du travail.

---

FRANCFORT - Les salariés de l'industrie ont entamé une troisième grève de 24 heures en Allemagne, dans de grandes entreprises du secteur automobile ou chez le constructeur aéronautique Airbus, à l'appui de revendications portant sur les salaires et le temps de travail.

Ces débrayages doivent prendre fin ce soir. Ce sont les dernières grèves d'avertissement lancées par le puissant syndicat IG Metall avant un vote sur une prolongation du mouvement social.

Invoquant la robuste croissance économique actuelle en Allemagne et le taux de chômage remarquablement bas, IG Metall réclame une hausse des salaires de 8% sur 27 mois pour 3,9 millions d'ouvriers.

---

WASHINGTON - Donald Trump a autorisé la publication d'une note confidentielle rédigée par la majorité républicaine qui accuse le FBI et le département de la Justice d'avoir un parti-pris anti-Trump dans le cadre de l'enquête sur l'ingérence russe dans la campagne présidentielle de 2016, rapporte la chaîne de télévision Fox News.

La note de quatre pages, relative à l'enquête sur l'éventuelle ingérence russe dans l'élection présidentielle de 2016 et à une possible collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et Moscou, va être maintenant renvoyée à la commission du Renseignement de la Chambre des représentants du Congrès qui pourrait la rendre publique, ajoute Fox News.

Le président américain avait en début de journée accusé les directions du FBI et du département de la Justice, qu'ils a pour certains nommés, de "politiser" l'enquête russe dans un sens favorable à l'opposition démocrate.

---

GENEVE - Quatre-vingt-dix migrants seraient morts noyés ce matin dans le naufrage de leur embarcation au large de la Libye, dit l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

La majeure partie de ces migrants étaient semble-t-il originaires du Pakistan, ont dit des survivants. On ne compte que trois rescapés.

---

LILLE - Le ministre français de l'Intérieur a dénoncé le rôle de passeurs et de bandes dans les affrontements qui ont fait 22 blessés dont cinq par balles hier à Calais, dans un déchaînement de violence inédit.

"La situation est extrêmement grave", a dit à l'issue d'une réunion à la sous-préfecture de Calais Gérard Collomb, venu sur place en urgence dans la nuit. "Jamais on n'avait vu ce degré de violence à Calais."

Quatre des cinq blessés par balles sont dans un état "extrêmement préoccupant". Il s'agit de jeunes de 16 à 18 ans.

Les rixes ont notamment opposé des migrants afghans et érythréens. Selon une source policière, les forces de l'ordre sont à la recherche de plusieurs Afghans.

---

MARSEILLE - Cinq militaires ont été tués aujourd'hui dans le crash de deux hélicoptères "Gazelle" près de Carcès (Var), sans doute à la suite d'une collision lors d'un vol d'entraînement, a déclaré le procureur général de Marseille.

Les cinq victimes, des moniteurs et leurs stagiaires de l'Ecole de l'aviation légère de l'armée de terre du Cannet-des-Maures, étaient tous expérimentés, a précisé Xavier Tarabeux à la presse, au côté de la ministre des Armées, Florence Parly.

---

PARIS - L'Etat français va mettre cinq millions d'euros à la disposition de l'aciérie Ascoval de Saint-Saulve (Nord) pour soutenir son activité, dont la reprise devrait être favorisée par une prime d'activité pour les 300 salariés du site, a annoncé aujourd'hui Bruno Le Maire.

Un fonds de garantie sera parallèlement mis en place pour les salariés, a précisé le ministre de l'Economie et des Finances, qui s'exprimait après une réunion de près de trois heures à Bercy avec les représentants syndicaux, des élus locaux, ainsi que des dirigeants des groupes suisse Schmolz + Bickenbach et français Vallourec.

---

PARIS - La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) va saisir la justice après avoir constaté des infractions dans le cadre de promotions "agressives" pratiquées par la grande distribution, a déclaré aujourd'hui le ministre français de l'Economie.

Selon Bruno Le Maire, qui s'exprimait à l'issue d'une réunion à Bercy avec les distributeurs, une soixantaine de contrôles ont été récemment menés par la DGCCRF. "Le résultat de ces enquêtes montre que, dans le cadre de certaines promotions agressives, les règles, notamment sur la revente à perte, n'auraient pas été respectées", a-t-il dit.

---

PARIS - Le PDG de Lactalis, Emmanuel Besnier, présente ses excuses après la contamination de bébés par une salmonelle présente dans des produits du groupe, dans une lettre ouverte publiée aujourd'hui.

Des excuses rejetées par l'Association des familles victimes du lait contaminé aux salmonelles (AFVLCS). "Des excuses sans reconnaissance de responsabilités ne valent rien", écrit son président dans un communiqué.

Emmanuel Besnier a récemment annoncé la fermeture définitive d'une des deux tours de séchage du site de Craon (Mayenne) d'où est venue la contamination.

---

PARIS - Le gouvernement français est appelé à définir une stratégie plus volontariste pour lutter contre les perturbateurs endocriniens, des agents chimiques omniprésents dans la vie quotidienne et soupçonnés de provoquer des maladies graves, dans un rapport rendu public aujourd'hui.

Le document souligne les effets potentiellement néfastes de ces substances décelables dans de nombreux produits de consommation courante, notamment dans les cosmétiques et l'alimentation. "Un certain nombre d'affections de la santé humaine sont aujourd'hui suspectées d'être la conséquence d'une exposition aux perturbateurs endocriniens : baisse de la qualité du sperme, augmentation de la fréquence d'anomalies du développement des organes ou de la fonction de reproduction, abaissement de l'âge de la puberté", est-il écrit.

Le gouvernement a décidé en 2014 d'agir pour en limiter les effets mais, si cette stratégie s'est révélée "opportune", elle a aussi montré des limites, peut-on lire dans le rapport.

---

PARIS - L'islamologue Tariq Ramadan a été mis en examen hier pour viols et incarcéré en attendant que la justice tranche un débat qu'il a sollicité sur son placement en détention provisoire, a-t-on appris de source judiciaire.

Cet universitaire controversé avait été déféré au parquet de Paris dans la nuit de jeudi à vendredi à l'issue de deux jours de garde à vue par la police judiciaire dans le cadre d'une information judiciaire pour viol et viol sur personne vulnérable, les deux chefs d'accusation qui motivent sa mise en examen.

---

PARIS - La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) va saisir la justice après avoir constaté des infractions dans le cadre de promotions "agressives" pratiquées par la grande distribution, a déclaré hier le ministre français de l'Economie.

Selon Bruno Le Maire, qui s'exprimait à l'issue d'une réunion à Bercy avec les distributeurs, une soixantaine de contrôles ont été récemment menés par la DGCCRF.