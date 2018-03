Resume de l'actualite a 03H00 GMT (03/03)

OUAGADOUGOU/PARIS - L'ambassade de France à Ouagadougou, l'état-major général des armées burkinabé et l'Institut français ont été visés par une attaque hier qui a fait huit morts et de nombreux blessés, sans compter les assaillants, selon un bilan fourni par les autorités du Burkina Faso.

L'attaque n'a pas été revendiquée.

Côté assaillants, la police nationale donne un bilan de huit hommes armés tués - quatre à l'ambassade de France et quatre à l'état-major des armées. La télévision d'Etat et une source militaire ont indiqué que deux assaillants avaient été capturés.

A Paris, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a décrit sur LCI une attaque "manifestement coordonnée" contre le Burkina Faso et la France émanant de "groupes terroristes".

En août dernier, des djihadistes avaient attaqué un restaurant du centre de Ouagadougou et avaient tué 18 personnes.

En janvier 2016, Al Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) avait revendiqué une attaque contre un autre restaurant et contre un hôtel de la ville qui avait coûté la vie à 30 personnes.

---

WASHINGTON/BRUXELLES - Le président américain Donald Trump a déclaré hier que les guerres commerciales étaient saines et pouvaient être remportées après le tollé et les turbulences boursières provoqués par son projet d'imposer des droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium aux Etats-Unis.

L'Union européenne a évoqué de possibles contre-mesures. Elle envisage d'appliquer des tarifs douaniers de 25% sur environ 3,5 milliards de dollars (2,8 milliards d'euros) d'importations en provenance des Etats-Unis.

Paris a dit que les droits de douane étaient inacceptables, Pékin a appelé le président américain à la modération tandis que le Canada, principal fournisseur d'acier et d'aluminium des Etats-Unis, s'est dit prêt à des représailles si les mesures annoncées devaient l'affecter.

---

LONDRES - La Première ministre britannique Theresa May a présenté hier après-midi à Londres sa vision de l'après-Brexit, souhaitant un partenariat "le plus large et le plus approfondi possible" et des relations commerciales harmonieuses avec l'Union européenne après mars 2019.

Ce partenariat devra couvrir plus de domaines que tout autre accord commercial, a dit la dirigeante conservatrice, affaiblie dans son pays depuis les élections de l'an dernier et pressée par l'UE d'avancer des propositions concrètes pour sortir du flou et faire progresser les négociations.

Elle a rappelé qu'elle ne permettrait pas que le Brexit remette en question les progrès accomplis en Irlande du Nord sur le chemin de la paix et a souligné que Londres et l'UE devaient trouver une solution pour éviter qu'une frontière "dure" soit rétablie entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande.

---

BERLIN - Le social-démocrate allemand Thomas Oppermann, vice-président SPD du Bundestag, estime dans une interview au quotidien Die Welt de samedi qu'au moins 55% des adhérents du SPD se seront prononcés pour la reconduction d'une grande coalition droite-gauche avec les conservateurs d'Angela Merkel.

Les 464.000 membres du SPD avaient jusqu'à hier soir pour dire s'ils soutenaient ou pas l'accord de gouvernement conclu entre les conservateurs de l'Union chrétienne-démocrate(CDU) de la chancelière et ses alliés bavarois de l'Union chrétienne-sociale (CSU) pour reconduire la "grande coalition" déjà éprouvée en 2005-2009 puis de 2013 aux élections de septembre dernier.

Les résultats de la consultation seront connus demain.

---

ROME - La campagne électorale s'est achevée hier soir en Italie à deux jours des élections parlementaires que la coalition de droite formée autour de Silvio Berlusconi semble aborder en position de force même si elle s'inquiète de la poussée du Mouvement 5 Etoiles (M5S), anti-système.

La coalition de droite rassemble Forza Italia de Berlusconi, la Ligue du Nord anti-européenne et anti-immigration de Matteo Salvini, Frères d'Italie, parti d'extrême droite dirigé par Giorgia Meloni, et la petite formation libérale Nous avec l'Italie (Noi con l'Italia) de Rafaelle Fitto.

Le chef du gouvernement, Paolo Gentiloni, l'un des poids lourds du Parti démocrate, a mis en garde les Italiens contre la tentation populiste.

Les bureaux de vote seront ouverts dimanche de 07h00 à 23h00 (06h00 GMT-22h00 GMT). Les premiers sondages seront diffusés dès la fermeture mais il faudra probablement plusieurs heures pour avoir une idée claire du résultat.

---

GENEVE - Le gouvernement syrien pourrait autoriser le passage demain d'un convoi humanitaire pour porter assistance à 180.000 civils dans la ville de Douma dans la région de la Ghouta orientale, a annoncé le directeur de L'Unicef pour le Moyen-Orient.

Pour l'instant, le régime de Damas ne montre aucun signe d'assouplissement dans sa volonté d'écraser la rébellion dans la région de la Ghouta orientale, située à l'est de la capitale syrienne.

Quelque 400.000 civils vivent dans cette zone et selon les organisations humanitaires, plus de 1.000 personnes ont besoin d'une assistance médicale d'urgence.

L'aide humanitaire du convoi de l'UNICEF serait principalement constituée de médicaments et de nourriture à destination de quelque 70.000 enfants sur les 200.000 qui se trouvent dans l'enclave assiégée par les forces pro-Assad.

---

DAKAR/PARIS - L'Etat français est mobilisé pour la libération de Sophie Pétronin, l'otage française dont le Groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans (GSIM), principale coalition djihadiste au Mali, a diffusé une nouvelle preuve de vie, a déclaré cet après-midi le Quai d'Orsay.

Sophie Pétronin, une septuagénaire dirigeant une ONG suisse d'aide aux enfants souffrant de malnutrition, a été enlevée le 24 décembre 2016 à Gao, dans le nord du Mali.

---

PARIS - Emmanuel Macron a rendu visite hier au centre pénitentiaire surpeuplé de Fresnes (Val-de-Marne), dont les mauvaises conditions de détention illustrent la crise des prisons françaises. Accompagné de Nicole Belloubet et sans journaliste, le président devait s'entretenir avec les personnels et des magistrats.

Le chef de l'Etat s'exprimera mardi à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire d'Agen (Lot-et-Garonne) sur "le sens de la peine", un pan de la réforme que présentera la ministre de la Justice le 11 avril au conseil des ministres.

L'Etat est régulièrement critiqué et attaqué en justice pour les mauvaises conditions d'incarcération, notamment à Fresnes, dont le quartier maison d'arrêt comptait 2.630 détenus au 1er février pour une capacité de 1.320, soit une densité de 199%.

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, autorité administrative indépendante, y avait constaté "des violations graves des droits fondamentaux" et "des conditions de vie indignes".

---

PARIS - Les premiers éléments de la réforme de l'assurance chômage dévoilés par Muriel Pénicaud évitent d'ouvrir un nouveau front avec les syndicats, très critiques sur la méthode du gouvernement après la réforme par ordonnances du Code du travail et la récente annonce de celle de la SNCF.

La ministre du Travail a promis dans un entretien publié aujourd'hui par Le Parisien de ne pas recourir aux ordonnances et les mesures annoncées suivent dans leurs grandes lignes les termes de l'accord conclu le 22 février par les partenaires sociaux dans ce domaine.

Le gouvernement propose en outre une modulation des cotisations patronales pour limiter le recours aux contrats de travail de courte durée si les branches professionnelles ne s'accordent pas d'ici le 31 décembre sur des mesures pour stabiliser l'emploi.

La réforme de l'assurance-chômage constituera, avec celles de la formation professionnelle et de l'apprentissage, l'un des trois volets d'un projet de loi que Muriel Pénicaud présentera en conseil des ministres dans la seconde quinzaine d'avril.

---

PARIS - Le groupe TF1 s'est déclaré scandalisé par la décision de Canal+ de couper la diffusion de ses chaînes gratuites après l'échec de leurs discussions commerciales.

La filiale de Vivendi a annoncé hier soir être contrainte d'interrompre leur diffusion face "aux exigences financières déraisonnables et infondées" de TF1, initiative inédite et radicale face au bras de fer engagé depuis plusieurs mois par le groupe de télévision en vue d'obtenir une rémunération pour la distribution de ses chaînes en clair.

TF1 est également en conflit avec Orange qui refuse aussi de régler les sommes demandées mais continue de la diffuser.

---

PARIS - Le film "120 battements par minute", de Robin Campillo, sur le combat de l'association de lutte contre le sida Act Up, a été sacré hier soir meilleur film lors de la 43e cérémonie de remise des César du cinéma français.

Cette soirée de récompense du septième art a également sacré Jeanne Balibar meilleure actrice dans "Barbara", de Mathieu Amalric, et Swan Arlaud, meilleur acteur dans "Petit Paysan".

"Au revoir là-haut", inspiré du roman de Pierre Lemaitre lauréat du prix Goncourt 2013 sur le destin de deux hommes pendant et après la Première Guerre mondiale a notamment reçu le César de la meilleure adaptation et celui du meilleur réalisateur pour Albert Dupontel.

---

NICE - Une enquête judiciaire pour homicides involontaires a été ouverte après l’avalanche qui a tué quatre randonneurs à ski hier à Entraunes (Alpes-Maritimes).

Alors que le risque d’avalanche était de 4 sur une échelle de 5, le groupe de six personnes a été surpris par une importante coulée de neige à Estenc, à 2.000 mètres d’altitude.

Le guide est parvenu à se dégager en premier. Il a ensuite retrouvé une femme, légèrement blessée, puis deux corps.