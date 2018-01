Resume de l'actualite a 03H00 GMT (04/01)

LONDRES - Les gardiens de la Révolution, troupe d'élite des forces armées iraniennes, ont été déployés hier dans trois provinces pour tenter de mettre fin aux manifestations antigouvernementales qui ont fait au moins 21 morts en six jours.

Les "pasdaran" ont été envoyés dans les provinces d'Ispahan, de Lorestan et d'Hamadan, a précisé leur commandant en chef, le général Mohammad Ali Jafari.

Pour le général Jafari, cette mobilisation marque la fin du mouvement de contestation. Le plus grand rassemblement n'a, selon lui, pas dépassé les 1.500 personnes et "le nombre des fauteurs de troubles n'excède pas les 15.000 à l'échelle nationale".

Des milliers de partisans du gouvernement ont par ailleurs manifesté dans plusieurs villes du pays pour soutenir le régime et dénoncer les "ennemis" et "mercenaires" étrangers accusés de fomenter les troubles.

Sur Twitter, Donald Trump a déclaré hier que les Etats-Unis soutiendraient "le moment venu" ceux qui manifestent en Iran. "Respect pour le peuple d'Iran qui essaie de faire reculer son gouvernement corrompu. Vous verrez un grand soutien de la part des Etats-Unis le moment venu!", écrit le président américain.

Selon un membre de son administration ayant requis l'anonymat, Washington cherche à obtenir des "informations exploitables" qui permettraient de sanctionner les individus et les instances impliquées dans la répression des manifestations.

---

WASHINGTON - La Maison blanche a estimé hier que les Américains devraient davantage s'inquiéter de la santé mentale de Kim Jong-un que de celle de Donald Trump après l'avalanche de critiques qui ont suivi un tweet dans lequel le président américain se vantait d'avoir un "plus gros bouton nucléaire" que le dirigeant nord-coréen.

Ce tweet envoyé mardi se voulait une réponse à un discours prononcé la veille par Kim Jong-un, dans lequel il avait mis en garde les Etats-Unis sur le fait qu'il disposerait en permanence d'un bouton nucléaire sur son bureau et de missiles capables de frapper l'ensemble du territoire américain.

Les propos de Donald Trump ont été considérés par certains commentateurs comme relevant "du niveau du bac-à-sable" et ont été vivement critiqués à Washington, notamment par l'ancien vice-président Joe Biden qui les a jugés "dangereusement désinvoltes".

Aux journalistes qui lui demandaient si les Américains devraient s'inquiéter de l'équilibre pyschologique de Donald Trump après des déclarations aussi légères sur une possible guerre nucléaire, la porte-parole de la Maison blanche, Sara Sanders, a répondu par une pirouette.

"Le président et les habitants de ce pays devraient être inquiets de l'état de santé mentale du dirigeant de la Corée du Nord. Il a multiplié les menaces, il a testé des missiles depuis des années et c'est un président (Donald Trump, NDLR) qui ne va pas se cacher et qui ne va pas être faible et il va démontrer qu'il fait ce qu'il a promis de faire, c'est à dire tenir tête et protéger le peuple américain", a-t-elle dit.

---

WASHINGTON - Pour Steve Bannon, ancien stratège de Donald Trump, l'entretien qui a réuni en juin 2016 le fils aîné du président, des cadres de son équipe de campagne et des interlocuteurs russes est assimilable à une trahison et "antipatriotique".

Ces déclarations ont déclenché une riposte immédiate du président américain, qui l'a limogé en août dernier. "Steve Bannon n'a rien à voir avec moi ou ma présidence. Quand il a été limogé, non seulement il a perdu son travail, mais il a perdu la tête", a déclaré Donald Trump dans un communiqué. "Steve ne représente pas ma base, il n'en a que pour sa personne", a-t-il ajouté.

L'ancien directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, a de son côté déposé plainte hier contre le procureur spécial Robert Mueller, jugeant qu'il avait outrepassé son autorité légale dans "l'enquête russe" qu'il dirige.

Les poursuites, déposées au civil auprès d'un tribunal du district de Columbia (Washington), impliquent Robert Mueller et le vice-ministre de la Justice Rod Rosenstein, qui l'a nommé procureur spécial en mai afin de diriger l'enquête sur les ingérences russes et les soupçons de collusion entre l'équipe de campagne de Trump et Moscou.

Paul Manafort a été inculpé en octobre de douze chefs d'accusation, dont conspiration contre les Etats-Unis et blanchiment d'argent dans le cadre de cette enquête. Il accuse Rod Rosenstein d'avoir outrepassé ses prérogatives en donnant au procureur Mueller "carte blanche pour enquêter et engager des poursuites pénales en lien avec tout qu'il pourrait trouver".

---

WASHINGTON - L'administration américaine a informé des membres du Congrès qu'elle allait annoncer aujourd'hui la suspension de l'"aide à la sécurité" allouée au Pakistan, a-t-on appris hier de sources parlementaires à Washington.

Lundi, Donald Trump a estimé sur Twitter que les Etats-Unis avaient "bêtement versé plus de 33 milliards de dollars au Pakistan au cours des quinze dernières années", n'obtenant en échange que "mensonges et tromperies".

Washington reproche depuis des années à Islamabad de ne pas faire le nécessaire contre les extrémistes islamistes, en particulier ceux du réseau Haqqani, alliés des taliban afghans.

---

MOSCOU - Au moins sept avions russes ont été détruits par des bombardements rebelles, le 31 décembre, sur la base aérienne de Hmeymim, en Syrie, a rapporté hier le quotidien russe Kommersant, citant deux sources "militaro-diplomatiques".

Il s'agit des pertes matérielles les plus lourdes de l'aviation russe depuis le début de son intervention aux côtés des forces gouvernementales, à l'automne 2015. Les tirs, imputés à des "islamistes radicaux", ont en outre fait une dizaine de blessés dans ses rangs, selon le journal.

---

LA HAVANE - Federica Mogherini, haute représentante de la diplomatie européenne, est arrivée hier à Cuba pour une visite axée sur le renforcement de la coopération politique et économique avec l'île.

La haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères va "reconfirmer la forte relation entre l'UE et Cuba" et défendre une "mise en oeuvre rapide et ambitieuse de l'Accord de dialogue politique et de coopération" (ADPC), a annoncé le service européen pour l'action extérieure dans un communiqué.

Dans la foulée de la détente entre Cuba et les Etats-Unis en 2015-2016, l'Union européenne a levé toutes sanctions pesant sur l'île communiste et négocié cet accord de coopération sans précédent entre Bruxelles et La Havane.

---

PARIS - Emmanuel Macron a annoncé hier un futur projet de loi visant à endiguer la propagation de fausses informations, en particulier en période électorale et sur internet.

Le chef de l'Etat a fait cette annonce lors de ses voeux à la presse, à L'Elysée, durant lesquels il a également confirmé son intention de réformer le service public de l'audiovisuel et, plus généralement, théorisé ses relations avec les journalistes.

"Si nous voulons protéger les démocraties libérales, nous devons savoir être forts et avoir des règles claires", a-t-il déclaré pour justifier sa volonté de lutter contre les "fake news", surtout pendant les campagnes électorales.

"Les plates-formes se verront ainsi imposer des obligations de transparence accrue sur tous les contenus sponsorisés, afin de rendre publique l'identité des annonceurs et de ceux qui les contrôlent, mais aussi de limiter les montants consacrés à ces contenus", a-t-il précisé.

"En cas de propagation d'une fausse nouvelle, il sera possible de saisir le juge à travers une nouvelle action en référé permettant le cas échéant de supprimer le contenu mis en cause, de déréférencer le site, de fermer le compte utilisateur concerné, voire de bloquer l'accès au site internet", a encore déclaré Emmanuel Macron.

Ces mesures seront contenues dans un projet de loi à venir "prochainement".

---

PARIS - Edouard Philippe a présenté hier un agenda de réformes chargé pour les six prochains mois, dans lequel figurent les difficiles sujets de l'assurance chômage et des retraites.

Après un séminaire gouvernemental à l'Elysée, le Premier ministre a dit sa volonté et celle d'Emmanuel Macron de poursuivre l'élan de "transformation" du pays engagé depuis l'élection présidentielle en mai.

"Nous avons encore beaucoup de pain sur la planche, beaucoup de réformes et de transformations à concevoir, à mettre en oeuvre, à expliquer", a dit le chef du gouvernement.

"Le président de la République nous a demandé non seulement de garder le même niveau d'ambition, de mobilisation et d'innovation, mais aussi de garder le rythme des réformes au cours du semestre à venir."

---

PARIS - Une personne a été tuée hier et au moins quinze autres ont été blessées, dont quatre gravement, par le passage de la tempête Eleanor sur le nord et l'est de la France.

Météo-France, qui a enregistré des rafales à plus de 120 km/h, avait placé dans l'après-midi 36 départements en "vigilance orange" aux avalanches, aux risques de fortes marées ou aux vents violents, particulièrement dans les régions allant de la Normandie à la Corse. Environ 225.000 foyers étaient par ailleurs privés d'électricité hier, dont 70.000 en Alsace et Franche-Comté et 40.000 en Lorraine, selon un décompte d'Enedis, filiale d'EDF chargée de la gestion du réseau.