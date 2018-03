Resume de l'actualite a 03H00 GMT (10/03)

PARIS - Emmanuel Macron, arrivé hier en Inde, va rencontrer aujourd'hui le Premier ministre indien Narendra Modi et clôturer un forum consacré à la coopération entre les deux pays dans tous les secteurs liés à la transition écologique.

Le chef de l'Etat effectue jusqu'à lundi sa première visite officielle en Inde, avec l'objectif d'accroître des échanges économiques encore modestes et de consolider le partenariat stratégique noué il y a 20 ans, en particulier dans la Défense et le nucléaire.

Emmanuel Macron souhaite que la France prenne la place du Royaume-Uni comme partenaire de référence de l'Inde en Europe, en profitant du départ des Britanniques de l'Union européenne l'an prochain. "Je veux que la France devienne le partenaire de référence du XXIe siècle", a-t-il souligné dans un entretien à India Today TV diffusé jeudi.

Oscillant autour de la 20e place des fournisseurs de l'Inde, la France a d'importantes marges de progression. "Je vais essayer de fixer des objectifs", a ajouté Emmanuel Macron. "Nous pouvons faire bien davantage en termes d'investissements, de commerce et d'ouverture réciproque de nos marchés."

---

WASHINGTON - Donald Trump a affirmé aujourd'hui qu'un "accord est en préparation" avec Pyongyang, après s'être dit prêt à rencontrer Kim Jong-un d'ici au mois de mai en réponse à l'offre du dirigeant nord-coréen d'organiser un sommet historique et inédit entre les Etats-Unis et la Corée du Nord.

La date et le lieu de ce qui s'apparente au plus gros pari diplomatique de Trump depuis son accession à la Maison blanche, en janvier 2017, restent à déterminer.

"L'accord avec la Corée du Nord est vraiment en préparation et sera, s'il aboutit, une très bonne chose pour le monde", a déclaré Donald Trump sur Twitter.

Hier, la porte-parole de la Maison blanche avait mis un certain bémol, déclarant que Donald Trump ne rencontrerait Kim Jong-un que s'il constatait des mesures "concrètes" de la part de Pyongyang.

Ce spectaculaire développement dans le dossier nord-coréen a été annoncé jeudi à la Maison blanche par le conseiller sud-coréen à la sécurité nationale, Chung Eui-yong, qui a été longuement reçu lundi dernier à Pyongyang par Kim Jong-un.

Le leader nord-coréen, dans l'offre faite à Donald Trump, s'engage à oeuvrer à la "dénucléarisation" de la péninsule coréenne et à suspendre "tout nouveau test nucléaire ou de missile", a ajouté devant la presse le responsable sud-coréen.

---

BRUXELLES/SHANGHAI/TOKYO - Regrets, espoirs d'exemption, menaces de rétorsion : les réactions ont été nombreuses et variées hier à travers le monde après l'imposition par Donald Trump de droits de douane sur les importations américaines d'aluminium et d'acier.

Le dispositif d'imposition de droits de douane de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium, qui doit entrer en vigueur dans quinze jours, prévoit une certaine "flexibilité" et de possibles négociations avec les pays tiers afin de déterminer des "moyens alternatifs" pour protéger la sécurité nationale des Etats-Unis - argument avancé par Donald Trump pour taxer ces importations. Le Japon et l'Union européenne ont souligné qu'à leurs yeux leurs exportations vers les Etats-Unis ne menaçaient en rien la sécurité nationale de ce pays, contrairement à ce que prétend le président Trump.

Ce dernier a souligné que les "vrais amis" des Etats-Unis pouvaient espérer des exemptions et des dérogations. Ainsi, le Canada et le Mexique ne sont pas pour l'instant concernés par les nouvelles mesures, tant que durera la renégociation de l'Accord de l'Accord de libre-échange nord-américain (Alena).

Donald Trump a aussi annoncé aujourd'hui sur Twitter travailler avec le Premier ministre australien Malcolm Turnbull pour exempter l'Australie de ces droits de douane.

L'Union européenne a fait savoir qu'elle irait si nécessaire devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) pour amener les Etats-Unis à revenir sur leur décision.

---

BEYROUTH - Le groupe rebelle syrien Djaïch al Islam a déclaré hier avoir accepté d'évacuer vers la province d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, des combattants du Front al Nosra détenus dans ses prisons de la Ghouta orientale.

La télévision publique syrienne a montré par la suite ce qu'elle a présenté comme étant 13 combattants et leurs familles s'apprêtant à quitter à bord de cars l'enclave assiégée de la Ghouta, à la périphérie de la capitale Damas.

Djaïch al Islam, l'un des principaux groupes rebelles, a déclaré que la décision de ce transfert de détenus avait été prise en consultation avec les Nations unies, plusieurs représentants de la communauté internationale et des représentants de la société civile de la Ghouta orientale, région où vivent 400.000 civils pris au piège.

Un convoi d'aide humanitaire a pu franchir hier les lignes de front et livrer des produits de première nécessité dans ce secteur assiégé depuis des années par l'armée de Bachar al Assad, qui, au cours des 15 derniers jours, en a reconquis une bonne partie.

---

ANKARA - Les forces turques et leurs alliés ont totalement encerclé la ville d'Afrin, dans le nord-ouest de la Syrie, et poursuivront par la suite leurs opérations vers l'est pour évincer tous les miliciens kurdes de la zone frontalière, a annoncé hier le président turc, Recep Tayyip Erdogan.

Afrin constitue le principal objectif de l'opération "Rameau d'olivier" lancée il y a un mois et demi par Ankara.

L'armée turque et ses alliés de l'Armée syrienne libre (ASL) se sont déjà emparés de cinq des sept principales localités de l'enclave kurde.

---

FORT LAUDERDALE, Floride - Le gouverneur de Floride, le républicain Rick Scott, a signé hier une loi qui relève l'âge minimum légal pour acheter des armes à feu, impose un délai d'attente de trois jours pour toute vente de fusils et autorise certains employés d'établissements scolaires à être armés.

La loi a été baptisée "Marjory Stoneman Douglas High School Public Safety Act", du nom du lycée de Parkland, en Floride, où un jeune de 19 ans a abattu 17 personnes le 14 février avec un fusil d'assaut semi-automatique.

---

PARIS - Bruno Le Maire a réaffirmé hier la priorité accordée au rétablissement des comptes publics, écartant l'appel à une redistribution de "cagnotte" lancé la veille par le rapporteur du budget à l'Assemblée nationale, Joël Giraud, membre de la majorité présidentielle.

"Ne refaisons pas les erreurs du passé, où dès que les choses allaient mieux, immédiatement, on se mettait à redistribuer l'argent public, c'est-à-dire l'argent des contribuables", a dit le ministre de l'Economie et des Finances.

S'il a récusé toute "obsession du chiffre", il a réaffirmé sa volonté de tenir "le cap de la réduction des déficits et de la réduction de la dette publique", qui commence à porter ses premiers fruits "puisque nous serons sous les 3% de déficit (public-NDLR) en 2017".

---

PARIS - Salah Abdeslam, considéré comme le dernier survivant des commandos du 13 novembre 2015 à Paris, a été entendu hier par un juge devant lequel il a pour la première fois livré des éléments, a-t-on appris de source proche du dossier.

Le djihadiste présumé ne s'est exprimé que pour dédouaner Ali Oulkadi, l'un des deux hommes soupçonnés de l'avoir aidé à prendre la fuite vers la Belgique au lendemain des attentats qui ont fait 130 morts à Paris et aux abords du Stade de France, a précisé la même source. A cette exception, il a refusé de répondre à la plupart des questions. Il était resté complètement muet lors de ses précédentes auditions.

---

PARIS - L'ultraconservateur Steve Bannon, ex-stratège en chef du président américain Donald Trump et proche de l'extrême droite, doit intervenir aujourd'hui lors du congrès du Front national à Lille et rencontrer Marine Le Pen, a annoncé hier le vice-président du FN, Louis Aliot, sur Twitter.

Steve Bannon "incarne le rejet de l'establishment, dont l'un des pires symboles est l'UE de Bruxelles. Il a compris comme Trump, Matteo Salvini [patron de la Ligue, en Italie], la volonté des peuples de reprendre leur destin", a estimé Louis Aliot dans un autre tweet.