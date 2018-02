Resume de l'actualite a 03H00 GMT (11/02)

PARIS - Le Premier ministre français Edouard Philippe doit prendre la parole aujourd'hui à l'ouverture du sommet mondial des gouvernements, le World Government Summit, qui réunit chaque année décideurs publics et privés du monde entier à Dubaï aux Emirats arabes unis.

Poursuivant l'offensive diplomatique "France is back", le chef du gouvernement est arrivé hier à Abou Dhabi pour un entretien avec le prince héritier Mohammed Ben Zayed. Il devait également rencontrer des investisseurs, dont les dirigeants des deux grands fonds souverains Mubadala Investment Company et Adia, très présents en France mais dont Paris souhaite qu'ils investissent plus.

La politique économique de l'exécutif dans la région s'inscrit dans la lignée de celle menée sous le quinquennat de François Hollande au cours duquel un premier fonds franco-émirien d’investissement avait été créé en 2014 à hauteur de 300 millions d’euros entre la Caisse des dépôts International Capital et Mubadala.

---

PARIS - Emmanuel Macron annonce dans le Journal du Dimanche (JDD) qu'il posera les jalons de l'organisation de l'islam en France au premier semestre de cette année.

Il explique que, quelle que soit l'option retenue, son objectif est de "retrouver ce qui est le cœur de la laïcité", c'est-à-dire "la possibilité de pouvoir croire comme de ne pas croire, afin de préserver la cohésion nationale et la possibilité d'avoir des consciences libres".

Emmanuel Macron dit aussi vouloir éviter que soient brandis des "objets connotés", allusion, semble-t-il, au foulard ou au "burkini", par exemple, mais aussi des "raccourcis" qui plongent tout le monde "dans un même sac".

Le JDD publie dans la même édition un sondage de l'Ifop qui révèle une vision de l'islam par les Français un peu moins négative que le contexte pourrait le laisser penser, avec la persistance de la menace terroriste islamiste.

Ainsi, sur 1.002 Français interrogés les 2 et 3 février, 43% jugent certes l'islam incompatible avec les valeurs de la société française, mais ils étaient 56% en septembre 2016.

---

NOTRE-DAME-DES-LANDES, Loire-Atlantique - Plusieurs milliers d'opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ont fêté leur "victoire" aujourd'hui, au lendemain de l'expiration du délai de validité de la déclaration d'utilité publique (DUP) du projet désormais abandonné.

Ce document était valable dix ans à compter de sa signature, en février 2008. Le Premier ministre, Edouard Philippe, a dit le 17 janvier, lors de l'annonce de l'abandon du projet, que le gouvernement retirerait la demande de prolongation qu'il avait déposée au Conseil d'État.

Les opposants avaient appelé à un grand rassemblement ce samedi, avant-même l'annonce du Premier ministre, pour parer à toute tentative d'évacuation de la "zone à défendre" (ZAD).

Certains sont venus avec des plants d'arbres pour symboliser "l'enracinement de la ZAD" et leur volonté de peser sur la future affectation des terrains ainsi préservés. Ils s'inspirent notamment du modèle de la Société civile des terres du Larzac, que l'ancien syndicaliste agricole José Bové, aujourd'hui député écologiste européen, a contribué à créer en 1985 sur ce plateau du Massif central, quatre ans après l'abandon d'un projet d'extension du camp militaire voisin.

---

MACERATA, Italie - Des milliers d'Italiens ont défilé contre le racisme hier à Macerata, ville où un sympathisant d'extrême droite a tiré sur des immigrés africains il y a une semaine.

La fusillade, qui a fait six blessés, a été pendant toute la semaine au coeur de la campagne en vue des élections législatives du 4 mars, dont l'immigration est un sujet central après l'arrivée sur les côtes du sud du pays d'environ 600.000 réfugiés et migrants au cours des quatre dernières années.

Les autorités municipales de Macerata, dans le centre de l'Italie, avaient à l'origine interdit la manifestation par crainte de heurts avec des groupes d'extrême droite, avant de se raviser vendredi.

---

SEOUL - Le leader nord-coréen Kim Jong-un a invité le président sud-coréen Moon Jae-in à se rendre à Pyongyang pour une rencontre qui serait une première entre les dirigeants des deux pays depuis plus de dix ans.

Cette invitation a été transmise par Kim Yo-jong, la soeur cadette de Kim Jong-un, lors d'un déjeuner avec le président Moon à la Maison bleue, la présidence sud-coréenne.

Un responsable de la Maison bleue a déclaré que le président Moon avait "pratiquement" accepté l'invitation.

En quittant Séoul pour rentrer aux Etats-Unis, le vice-président américain Mike Pence a dit avoir été informé par Moon de la teneur des discussions et a réaffirmé la détermination de Washington à maintenir la pression sur Pyongyang.

"Il n'y a aucune divergence entre les Etats-Unis, la Corée du Sud et le Japon sur la nécessité de continuer à isoler économiquement et diplomatiquement la Corée du Nord jusqu'à ce qu'elle renonce à ses programmes nucléaire et balistique", a insisté Mike Pence.

A Pyeongchang où se déroulent les Jeux, Moon a assisté hier à un match opposant l'équipe féminine coréenne de hockey sur glace - la première équipe conjointe aux deux Corées aux J.O - affronter la Suisse. Y ont assisté également le président du Nord, Kim Yong-nam, et la soeur cadette de Kim Jong-un.

---

JERUSALEM - L'aviation israélienne a mené hier une série de raids visant des systèmes de défense aérienne syrienne et des cibles appartenant à l'armée iranienne en Syrie dans une escalade de la tension entre Israël et son voisin.

Un chasseur F-16 israélien s'est écrasé lors de cette mission menée aux premières heures de la journée après qu'un drone iranien a été abattu alors qu'il survolait le territoire israélien.

Au Liban, le Hezbollah (organisation pro-iranienne, qui soutient le régime de Damas) a estimé que la perte d'un F-16 par les Israéliens marquait "le début d'une nouvelle phase stratégique" qui limiterait les incursions israéliennes dans l'espace aérien syrien.

A Moscou, le ministère russe des Affaires étrangères s'est dit vivement préoccupé par ces événements et a appelé les parties prenantes à éviter toute escalade.

---

ISTANBUL - Les miliciens kurdes syriens des YPG (Unités de protection du peuple) ont abattu un hélicoptère de l'armée turque près de la ville d'Afrin dans le nord de la Syrie, a annoncé hier le président turc, Recep Tayyip Erdogan.

L'armée turque a indiqué que deux militaires qui se trouvaient à bord de l'appareil étaient morts.

Ankara a lancé une opération militaire aérienne et terrestre le 20 janvier contre les combattants kurdes qui tiennent la région d'Afrin, à la frontière turque, ouvrant ainsi un nouveau front dans le conflit syrien.

Le pouvoir turc accuse les YPG d'être le prolongement en Syrie du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, hors-la-loi), qui a déclenché une insurrection en 1984 en Turquie pour obtenir l'autonomie des zones peuplées par les Kurdes.

L'armée turque a par ailleurs indiqué que cinq de ses soldats avaient été tués et neuf autres blessés, hier, dans des combats contre les miliciens des YPG dans les environs d'Afrin. De leur côté, les troupes turques ont tué 26 combattants kurdes.

---

PARIS - Le président de la chaîne de télévision privée M6, Nicolas de Tavernost, demande au gouvernement, dans une interview publiée par le Journal du Dimanche, de supprimer intégralement la publicité sur les chaînes publiques et de réformer profondément la loi de 1986 sur l'audiovisuel.

Il estime qu'un temps précieux a été perdu et que la France doit désormais, comme les autres grands pays industrialisés, intégrer les activités de production et de diffusion..