Resume de l'actualite a 03H00 GMT (11/03)

NEW DELHI - Emmanuel Macron et le Premier ministre indien Narendra Modi coprésident aujourd'hui le premier sommet de l'Alliance solaire internationale, une initiative lancée en marge de la COP21 pour doter les pays tropicaux d'importantes capacités solaires.

La coopération en matière d'énergie verte est le deuxième axe de l'alliance franco-indienne.

Emmanuel Macron a salué hier l'ouverture d'une "nouvelle ère" du partenariat stratégique lancé il y a vingt ans entre la France et l'Inde, marqué par une coopération renforcée en matière de défense, de lutte contre le terrorisme et le changement climatique.

Après avoir accueilli vendredi le chef de l'Etat français à son arrivée à l'aéroport militaire de New Delhi, le Premier ministre indien a salué hier un partenariat entre deux nations partageant la même vision du monde, héritières des mêmes valeurs.

Le président français a évoqué des mesures de coopération sur la lutte contre la radicalisation sur les réseaux sociaux et sur le financement du terrorisme.

Des entreprises françaises et indiennes ont signé pour 13 milliards d'euros de contrats et accords à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron en Inde, et le projet de fourniture par EDF de six réacteurs nucléaires a progressé, a annoncé hier l'Elysée. La part française de ces 20 contrats et accords est de 50%, l'autre moitié relevant du principe "make in India" instauré par les autorités indiennes. Les investissements prévus en Inde sont de 200 millions d'euros.

---

MOON TOWNSHIP, Pennsylvanie - La Corée du Nord veut "faire la paix", a déclaré hier soir le président américain Donald Trump, affirmant qu'une rencontre avec le chef nord-coréen Kim Jong-un, si elle avait lieu, pourrait déboucher sur "le plus grand accord au monde".

Donald Trump s'exprimait lors d'un rassemblement en Pennsylvanie dans le cadre de la campagne électorale du républicain Rick Saccone, candidat pour un siège au Congrès.

Plus tôt dans la journée, le chef de la Maison blanche a annoncé que la Corée du Nord a promis d'interrompre ses essais de missiles "tout au long de nos rencontres".

"La Corée du Nord n'a procédé à aucun tir d'essai de missile depuis le 28 novembre 2017 et elle s'est engagée à ne pas en faire tout au long de nos rencontres. Je pense qu'ils respecteront cet engagement", a écrit Donald Trump sur Twitter.

La Maison blanche n'a pas donné de date pour un sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un, mais le président américain a dit qu'il verrait celui-ci, qui lui a fait transmettre une invitation.

Donald Trump a affirmé vendredi qu'un "accord est en préparation", en réponse à l'offre du dirigeant nord-coréen d'organiser un sommet historique et inédit entre les Etats-Unis et la Corée du Nord. La Maison blanche a mis toutefois un certain bémol, vendredi, déclarant que Donald Trump ne rencontrerait Kim Jong-un que s'il constatait des mesures "concrètes" de la part de Pyongyang.

---

BEYROUTH - L'armée syrienne a intensifié ses opérations dans la partie centrale de la zone rebelle de la Ghouta orientale et a entamé le siège de deux importantes villes de l'enclave, a rapporté hier la télévision d'Etat.

A en croire le média officiel, les forces gouvernementales ne sont pas loin de couper en deux l'enclave. L'armée progresse près de Mesraba et Moudeira, deux communes qui représentent le dernier lien entre les moitiés nord et sud de la région proche de Damas. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) et un organe de communication appartenant au Hezbollah libanais, allié d'Assad, l'armée a repris Mesraba et progresse en direction des fermes environnantes.

Djaïch al Islam et Failak al Rahman, les deux principaux groupes rebelles de la Ghouta, ont dit avoir mené ces derniers jours des contre-attaques qui leur ont permis de reprendre certaines positions.

---

BEYROUTH - Les forces turques et leurs alliés ont atteint les faubourgs d'Afrin après plusieurs semaines d'une campagne militaire visant les milices kurdes des Unités de protection du peuple (YPG) dans le nord-ouest de la Syrie, a rapporté hier l'Observatoire syrien des droits de l'homme.

L'OSDH précise que l'armée turque progresse à partir de l'est en direction d'Afrin soumise à d'intenses bombardements.

L'armée turque a entamé son offensive le 20 janvier afin de chasser les milices YPG qu'elle considère comme un allié du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) en rébellion contre le pouvoir central d'Ankara depuis plus de 30 ans.

---

A BORD DU NAVIRE DE SECOURS AQUARIUS - Plusieurs centaines de migrants ont été recueillis hier par des navires de sauvetage internationaux et des vedettes des garde-côtes libyens.

Les navires des garde-côtes ont intercepté trois bateaux de migrants. Une embarcation avec plus de 100 personnes à bord était sur le point de sombrer lorsque le navire de sauvetage Aquarius est arrivé à son niveau et a recueilli ses passagers.

Les passeurs profitant actuellement du beau temps en mer pour lancer une flottille d'embarcations vers l'Italie.

---

BRUXELLES - Les discussions entre l'Union européenne et les Etats-Unis sur une exemption des nouvelles taxes douanières américaines sur l'aluminium et l'acier se poursuivront la semaine prochaine, après un premier tour de table qui a eu lieu aujourd'hui, a déclaré hier la commissaire au Commerce, Cecilia Malmstrom. Les entretiens qui se sont tenus à Bruxelles avec l'émissaire américain au commerce, Robert Lighthizer, ont été "francs" mais n'ont "apporté aucun éclaircissement immédiat", a ajouté Cecilia Malmstrom.

Donald Trump a signé jeudi les déclarations imposant des droits de douane à l'importation de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium, précisant cependant qu'ils n'entreraient pas en vigueur avant quinze jours et soulignant que les Etats-Unis restaient ouverts à leur adaptation pays par pays.

---

SALISBURY, Angleterre - La police britannique a identifié plus de 200 témoins et examine plus de 240 éléments dans son enquête sur l'attaque à l'agent innervant dont ont été victimes un ancien espion russe et sa fille, a déclaré hier la ministre britannique de l'Intérieur, Amber Rudd.

L'ancien agent double Sergueï Skripal, 66 ans, et sa fille Ioulia, 33 ans, sont toujours à l'hôpital dans un état critique, depuis dimanche dernier, jour où ils ont été retrouvés inconscients sur un banc de Salisbury, dans le sud de l'Angleterre.

---

PARIS - L'ancien député Les Républicains (LR) Thierry Mariani a appelé son parti à un rapprochement avec le Front national, dont le changement de nom prévu aujourd'hui est selon lui un signe de son évolution.

"Sans alliés, nous allons rester dans l'opposition pour longtemps. Il est temps de renverser la table. Le Front national a évolué. Regardons si un accord ou un rapprochement sont possibles. Parce que si on veut des alliés, ils seront forcément de ce côté-là si on veut appliquer un programme de droite", a-t-il déclaré hier dans un entretien au Journal du Dimanche.

Les adhérents du Front national se sont prononcés à 52% en faveur du changement de nom que Marine Le Pen appelle de ses voeux, selon des chiffres non vérifiables communiqués hier à Lille lors d'un congrès de "refondation". Marine Le Pen doit dévoiler aujourd'hui une proposition de nouveau nom.

---

PARIS - Canal+ a annoncé hier avoir décidé de rétablir la diffusion de TF1 pour l'ensemble de ses abonnés, sur fond de bras de fer lié à la rémunération réclamée par la chaîne.

Canal+ avait annoncé mercredi le rétablissement de la diffusion de TF1 sur toute son offre satellitaire, dont TNT Sat, interrompue depuis le 1er mars, après une demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et du ministère de la Culture.