Resume de l'actualite a 03H00 GMT (12/03)

BEYROUTH - L'armée syrienne a isolé hier les deux grandes villes du reste de la Ghouta orientale, Douma et Harasta, à la faveur d'intenses combats qui se déroulent sur fond de bombardements sans relâche, ont rapporté des médias proches du régime de Damas.

La télévision nationale syrienne et l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) ont rapporté que l'armée avait repris Moudeïra afin de faire sa jonction avec des unités opérant dans une autre partie de l'enclave tenue par les insurgés, à la périphérie de la capitale Damas.

L'armée a d'autre part parachevé l'encerclement de la grande ville de Douma, à en croire le service de presse du Hezbollah, une organisation libanaise chiite alliée au régime syrien.

Plus de 1.100 civils ont été tués depuis le début de l'offensive lancée par le régime de Damas, voici trois semaines, selon l'OSDH.

---

PEKIN - Le Parlement chinois a aboli hier la disposition constitutionnelle qui limitait la fonction présidentielle à deux mandats de cinq ans, ce qui permet, en théorie, au président Xi Jinping de rester chef de l'Etat à vie.

L'amendement à la Constitution chinoise a obtenu le soutien de la quasi-totalité des quelque 3.000 députés de l'Assemblée nationale populaire (ANP).

Chef de l'Etat depuis 2013, Xi Jinping, 64 ans, se voit ainsi offrir la possibilité de demeurer en fonction après le terme de son second mandat en 2023.

---

NEW DELHI - Emmanuel Macron a promis hier un milliard d'euros pour le développement de l'énergie solaire dans les pays pauvres d'ici à 2022 à l'occasion du lancement de l'Alliance solaire internationale, une coalition de 121 pays situés entre les tropiques du Cancer et du Capricorne.

Au troisième jour de sa visite en Inde, le chef de l'Etat français a présidé à New Delhi au côté du Premier ministre indien Narendra Modi le sommet fondateur de l'ASI, une initiative décidée par la France et l'Inde en décembre 2015 en marge de la Conférence de Paris sur le climat (COP21).

L'ASI vise à développer financements et technologies pour l'exploitation de l'énergie solaire et ainsi "réduire l'empreinte carbone sur Terre", comme l'a souligné le Premier ministre indien.

---

LONDRES - Des centaines de clients qui ont fréquenté un restaurant italien et un pub de Salisbury, en Angleterre, ont été invitées hier à bien nettoyer leurs vêtements, des traces d'agents innervants ayant été retrouvées dans ces deux endroits après l'attaque dont a été victime un ex-espion russe.

L'ancien agent double russe Sergueï Skripal, 66 ans, et sa fille Ioulia, 33 ans, sont toujours à l'hôpital dans un état critique, depuis le 4 mars où ils ont été retrouvés inconscients sur un banc de Salisbury. Les enquêteurs ont établi qu'ils avaient fréquenté le pub Mill et le restaurant italien Zizzi avant d'être victimes d'une attaque à l'agent innervant.

Pour les services de santé publique, il n'y a pas de risque immédiat pour la santé de ceux qui ont pu se rendre dans ces deux endroits, mais un petit risque que la substance innervante ait pu entrer en contact avec des vêtements ou effets, et qu'elle puisse ainsi atteindre la peau.

---

LILLE - Marine Le Pen, réélue hier à la présidence du Front national, a proposé à ses adhérents de rebaptiser le parti d'extrême droite "Rassemblement national", si les militants donnent leur assentiment, pour conjurer la méfiance tenace qu'il inspire auprès des autres formations et des électeurs.

Ce probable futur nom, dévoilé lors du congrès de la "refondation", à Lille, doit marquer l'étape la plus symbolique de la "dédiabolisation" que Marine Le Pen s'efforce de mettre en musique depuis qu'elle a pris, il y a sept ans, la succession de Jean-Marie Le Pen dont les saillies sont vues comme un handicap.

Au-delà de ce simple ravalement de façade, la députée du Pas-de-Calais, en quête d'un nouvel élan après les revers électoraux de l'année passée, assure vouloir accomplir une "petite révolution". Il s'agit, a-t-elle dit, de faire du parti "un outil de conquête du pouvoir", mieux organisé, mieux préparé sur le terrain des idées, mieux implanté, car, a-t-elle ajouté, "l'attente du pays est immense".

LILLE - Un assistant parlementaire de Marine Le Pen a été provisoirement suspendu du Front national à la suite d'une controverse née d'insultes racistes qui lui sont attribuées. Sur une vidéo circulant sur Twitter, on voit un homme ressemblant à Davy Rodriguez, visiblement en état d'ébriété, lancer "nègre de m..." sans qu'on puisse distinguer à qui s'adresse cette injure.

---

PARIS - La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, est aujourd'hui à Mayotte afin de proposer aux élus locaux d'ouvrir un dialogue sur l'avenir du département.

Mayotte est en proie à une vive contestation sociale depuis le 20 février. Habitants et élus protestent contre l'insécurité dans l'archipel et réclament des moyens pour ce département le plus pauvre de France (26% de chômage).

De nombreux élus de l'opposition, particulièrement Laurent Wauquiez, président des Républicains, ont dénoncé l'inertie du gouvernement face à ce nouvel accès de fièvre sociale à Mayotte.

---

TOULOUSE - Le socialiste Joël Aviragnet est arrivé hier en tête du premier tour de l'élection législative partielle dans la 8e circonscription de Haute-Garonne avec 38,74% des suffrages.

Le député sortant affrontera dimanche prochain au second tour Michel Montsarrat, candidat de La République en marche qui a réuni 20,31% des voix. L'élection de Joël Aviragnet en juin dernier, avec seulement 91 voix d'écart face à son rival LaRem, avait été invalidée en raison de plusieurs irrégularités.

Dans la 2e circonscription de Guyane, le candidat LaRem Lenaïck Adam, dont l'élection a été invalidée en décembre dernier par le Conseil constitutionnel, a battu le candidat de La France insoumise, David Rimane, avec 50,64% des voix.

---

PARIS-NEW DELHI - Le porte-parole du gouvernement a écarté hier tout geste ponctuel en faveur des retraités pénalisés par la hausse de la CSG alors qu'Emmanuel Macron réaffirmait depuis New Delhi sa détermination à continuer à "réformer en profondeur", mais "avec bienveillance".

Invité du "Grand Rendez-vous" Europe 1-Les Echos-CNEWS, Benjamin Griveaux a également voulu couper court au débat qui renaît dans la majorité sur une redistribution de la "bonne fortune fiscale de la France" en soulignant que la priorité était à l'assainissement des comptes publics malgré l'amélioration de la conjoncture.

Les retraités, qui avaient déjà défilé en septembre dernier, sont appelés à manifester jeudi pour dénoncer la dégradation de leur niveau de vie à la suite de l'augmentation de 1,7 point de la contribution sociale généralisée (CSG) pour financer la baisse des cotisations des salariés du privé.

---

PARIS - La "désocialisation" des heures supplémentaires, c'est-à-dire la suppression des cotisations sociales des employeurs et salariés, sera mise en oeuvre dans le cadre du budget 2020, a annoncé hier le porte-parole du gouvernement.

Cette promesse de campagne d'Emmanuel Macron - qui rejoint l'esprit de la défiscalisation des heures supplémentaires appliquée sous Nicolas Sarkozy en octobre 2007 et supprimée en septembre 2012 par François Hollande - vise à ce que "le travail paye mieux", a souligné Benjamin Griveaux dans le cadre du "Grand Rendez-vous" Europe 1-Les Echos-CNEWS.

---

PARIS - Six personnes ont été placées en garde à vue samedi et trois casinos du groupe Partouche du sud de la France ont été perquisitionnés dans le cadre d'une enquête du parquet de Marseille pour "blanchiment de fraude fiscale" notamment, a-t-on appris hier de source policière.

---

PARIS - Le groupe nucléaire français Areva et son partenaire Siemens ont annoncé hier un accord avec Teollisuuden Voima Oyj (TVO) qui prévoit 450 millions d'euros de dédommagements en faveur de l'électricien finlandais pour le retard accumulé sur le chantier du réacteur EPR de troisième génération d'Olkiluoto.

Ce compromis, salué comme "un très bon accord" par le groupe français, met fin aux procédures internationales d'arbitrage engagées par les deux parties.