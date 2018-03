Resume de l'actualite a 03H00 GMT (19/03)

MOSCOU - Vladimir Poutine a été sans surprise réélu hier à une très large majorité pour un nouveau mandat de six ans à la présidence de la Russie, à un moment où les relations entre Moscou et l'Occident ne cessent de se dégrader.

Au terme de son nouveau mandat, en 2024, l'ancien espion du KGB, au pouvoir depuis 2000, aura passé près d'un quart de siècle à la tête du pays en tant que président ou lors de sa brève parenthèse de Premier ministre (2008-2012). Seul le dictateur soviétique Joseph Staline a gouverné plus longtemps à Moscou.

D'après des résultats encore provisoires portant sur un peu plus de 70% des bulletins de vote, la Commission centrale électorale le donnait tard dimanche soir vainqueur avec 75,9% des suffrages.

Le seul enjeu du scrutin était la participation. Elle pourrait être supérieure à 60% selon les premiers éléments disponibles. En mars 2012, lors de la précédente présidentielle, un peu plus de 65% des inscrits avaient pris part au scrutin.

ISTANBUL - L'armée turque et ses alliés de l'Armée syrienne libre (ASL), sont entrés dans l'enclave d'Afrin, dans le nord-ouest de la Syrie, et ont pris le contrôle du centre-ville de ce bastion jusque-là occupé par les milices kurdes des Unités de protection du peuple (YPG), a annoncé hier le président turc Recep Tayyip Erdogan.

"La centre-ville d'Afrin est sous contrôle depuis 08h30 ce matin", a déclaré Erdogan. Des photos de Reuters prises dans la matinée ont montré des drapeaux de la Turquie et d'autres de l'ASL flottant dans la ville.

L'exécutif de la ville d'Afrin a affirmé que le conflit avec Ankara venait d'entrer dans une nouvelle phase et promis que les combattants kurdes deviendraient un "cauchemar" pour la Turquie.

Ankara a lancé fin janvier, avec le soutien de l'Armée syrienne libre, l'opération "Rameau d'olivier" dans le but de faire partir les forces kurdes syriennes près de la frontière turque.

BEYROUTH - Le président syrien Bachar al Assad s'est rendu hier dans la Ghouta orientale, en périphérie de Damas, pour rendre visite à ses troupes qui semblent sur le point de remporter la victoire dans le dernier grand bastion de l'opposition près de la capitale.

"Chaque conducteur de char qui avance d'un mètre a changé la carte politique du monde", a-t-il déclaré, selon l'agence de presse publique Sana.

De sources proches des rebelles, on indique parallèlement que des discussions sont en cours dans le but de les laisser partir vers d'autres zones tenues par l'opposition ou de rendre les armes. Les rebelles ont pourtant publiquement exclu d'accepter le genre de retrait négocié qui a permis à Bachar al Assad de reprendre le contrôle d'Alep et d'Homs.

LONDRES - Le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, a accusé hier la Russie d'avoir stocké du Novitchok, un agent neurotoxique utilisé dans la tentative de meurtre de l'ex-espion russe Sergueï Skripal, et d'avoir enquêté sur ses effets dans le but de tuer.

L'ancien agent double russe et sa fille Ioulia ont été retrouvés inconscients le 4 mars sur un banc de Salisbury, dans le sud de l'Angleterre, où ils sont hospitalisés dans un état grave.

D'après le gouvernement britannique, ils ont été agressés au moyen d'un agent neurotoxique développé au niveau militaire par l'Union soviétique dans les années 1970 et 1980, le Novitchok. La Russie dément toute implication dans cette affaire.

Moscou a annoncé samedi l'expulsion de 23 diplomates britanniques en réponse à la décision de Londres d'expulser un nombre identique de diplomates russes, mais aussi la fermeture du consulat général britannique à Saint-Pétersbourg et la fermeture du British Council.

WASHINGTON - Donald Trump n'a nullement l'intention de limoger le procureur spécial Robert Mueller, chargé d'enquêter sur une éventuelle collusion entre son équipe de campagne et la Russie lors de l'élection de 2016, a déclaré cette nuit un des avocats de la Maison blanche.

"En réponse aux spéculations des médias et aux questions qui sont posées à l'administration, la Maison blanche confirme une nouvelle fois que le président n'envisage pas de renvoyer le procureur spécial Robert Mueller, et qu'il n'en discute pas", assure Ty Cobb dans un communiqué.

Cette énième mise au point fait suite à une série de tweets publiés ce week-end par Donald Trump dans lesquels le président américain s'en est pris notamment au procureur Mueller.

PEKIN - Liu He, le conseiller économique du président Xi Jinping, a été promu cette nuit vice-Premier ministre tandis que le poste de gouverneur de la Banque populaire de Chine (PBOC) revient à Yi Gang, gouverneur adjoint de la banque centrale depuis 2008.

Ces nominations s'inscrivent dans un remaniement qui touchent certains des postes les plus importants du pouvoir à l'entame du deuxième quinquennat de Xi. A cette occasion, Pékin a également décidé de regrouper en une seule entité les autorités de régulation des banques et du secteur de l'assurance et de créer de nouveaux ministères.

Ces changements avaient été annoncés la semaine dernière dans un document parlementaire diffusé deux jours après que l'abolition par le Parlement chinois de la disposition constitutionnelle qui limitait la fonction présidentielle à deux mandats de cinq ans, permettant, en théorie, à Xi Jinping de rester chef de l'Etat à vie.

PARIS - Trois élections législatives partielles avaient lieu hier en France.

Dans la 8e circonscription de Haute-Garonne, le socialiste Joël Aviragnet a été élu avec 70,31% des voix au second tour face à Michel Montsarrat, candidat de La République en marche.

Dans la 4e circonscription du Loiret, le candidat LR Jean-Pierre Door, dont l'élection avait été invalidée, est en ballottage favorable après être arrivé largement en tête du premier tour avec 38,20% des suffrages devant sa rivale LREM Mélusine Harlé (20,20%).

A Mayotte, dans la première circonscription, la députée sortante sans étiquette, Ramlati Ali, a devancé au premier tour le candidat LR, Elad Chakrina, qui avait obtenu le soutien non sollicité de Marine Le Pen. Selon des résultats provisoires, elle a recueilli 36,15% contre 32,59% à son plus proche adversaire.

PARIS - Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a voulu se montrer ferme hier face à la menace d'une grève d'usure promise par les syndicats de la SNCF, réaffirmant la détermination du gouvernement à maintenir ses positions.

"Oui nous tiendrons", a-t-il dit sur France Inter. "Si nous sommes capables jour après jour d'expliquer les enjeux, de continuer la discussion avec les syndicats, au bout du compte, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Une SNCF qui marche mieux, qui devient compétitive, qui reste ce grand service public qui fait la fierté de tous les Français".

Les syndicats majoritaires de la SNCF ont annoncé un mouvement de grève perlée avec deux jours d'arrêt de travail sur cinq à partir du 3 avril et jusqu'à la fin du mois de juin pour s'opposer à la réforme qui prévoit l'organisation de l'ouverture à la concurrence et l'arrêt des recrutements sur le statut de cheminot.

PARIS - Les expéditions de champagne ont atteint un record à 4,9 milliards d'euros en 2017, tirées par les exportations à destination des États-Unis et du Japon, tandis que les ventes ont poursuivi leur décrochage au Royaume-Uni, selon les chiffres publiés hier par le Comité interprofessionnel du vin de champagne (CIVC). Le marché français est quant à lui resté stable en valeur, à 2,1 milliards d'euros.