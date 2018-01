Resume de l'actualite a 03H00 GMT (21/01)

WASHINGTON - Des centaines de milliers de manifestantes ont défilé hier dans les rues de New York, Los Angeles ou encore Washington pour la deuxième Marche des femmes organisée au jour anniversaire de l'investiture de Donald Trump.

Au total, des défilés sont organisés dans plus de 250 villes des Etats-Unis et à l'étranger.

Comme l'année dernière, les participantes à la Marche des femmes dénoncent la politique de Donald Trump qu'elles jugent hostile aux droits des femmes. Le président américain a notamment déclaré vendredi que la législation américaine sur l'avortement était trop "permissive" et assuré que son administration défendrait toujours le "droit à la vie".

---

WASHINGTON - Le chef de file de la majorité républicaine du Sénat Mitch McConnell a déclaré hier que le Sénat américain se réunirait dimanche afin de travailler "aussi longtemps qu'il le faudra" pour sortir de l'impasse du "shutdown" dans lequel se trouve le gouvernement fédéral depuis près d'une journée.

"Je veux dire au peuple américain que nous reprendrons l'ouvrage demain (...) et ce pour aussi longtemps qu'il le faudra", a-t-il dit.

Un an jour pour jour après l'investiture de Donald Trump à la Maison blanche, le gouvernement fédéral américain se retrouve officiellement à court d'argent, faute d'accord entre républicains et démocrates.

Alors que la Chambre des représentants avait adopté jeudi une proposition de loi visant à prolonger le financement du gouvernement fédéral jusqu'au 16 février, et éviter ainsi ce "shutdown", il a manqué dix voix au Sénat pour que le texte passe vendredi.

Pour la première fois depuis octobre 2013, le gouvernement fédéral va devoir fermer des dizaines d'agences à travers le pays et suspendre le versement des salaires de centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux "non-essentiels", mis en congé d'office.

---

BERLIN - Le Parti social-démocrate allemand (SPD) décidera aujourd'hui s'il entame formellement des discussions avec les conservateurs de la chancelière Angela Merkel en vue de former un nouveau gouvernement de coalition.

Martin Schulz, le numéro un du SPD, est cependant confronté à une vive opposition aussi bien de l'aile gauche du parti que de ses jeunes militants, qui estiment que le SPD doit rester dans l'opposition pour se réinventer après avoir subi un septembre son plus mauvais résultat de l'après-guerre.

Après que la CDU et le SPD ont signé le 12 janvier un premier accord préparatoire en vue d'une "grande coalition", quelque 600 délégués, réunis à Bonn, débattront dans la journée de cette question avant de passer au vote.

Ce dernier sera suivi de près par toute l'Europe, espérant que cela pourra permettre à l'Allemagne de sortir de la période d'incertitude politique dans laquelle est plongée depuis les élections législatives du 24 septembre.

---

ISTANBUL - Après l'artillerie, l'aviation turque est intervenue hier en Syrie contre les milices kurdes YPG dans la région d'Afrin, au deuxième jour d'une opération de "sécurisation de la frontière" dénoncée par Damas.

Les raids aériens ont coûté la vie à six civils et trois combattants kurdes à Afrin, a déclaré un porte-parole des forces kurdes.

Une centaine de cibles liées aux YPG (Unités de protection du peuple) ont été visées par les avions de combat turcs, a dit l'armée turque dans un communiqué.

La plupart de ces cibles ont été détruites, a déclaré le Premier ministre Binali Yildirim.

Les forces terrestres entreprendront aujourd'hui les "opérations nécessaires" en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain, a ajouté le chef du gouvernement.

A ce stade, aucun soldat turc n'a été déployé en Syrie.

---

KABOUL - Un groupe de trois à quatre hommes armés a pris d'assaut hier en fin de journée l'Hôtel Inter Continental de Kaboul, en faisant plusieurs victimes et prenant des otages, rapportent les autorités et des témoins.

Des échanges de tirs ont éclaté entre assaillants et forces de sécurité alors que des membres du personnel et résidents de l'hôtel prenaient la fuite.

Le directeur de l'établissement, Ahmad Haris Nayab, qui est sorti sain et sauf, a déclaré que les assaillants avaient pénétré dans la partie principale de l'hôtel en passant par les cuisines.

Un porte-parole du ministère de l'Intérieur, Nasrat Rahimi, a déclaré que le raid avait fait plusieurs morts et au moins six blessés.

---

SEOUL - La délégation chargée de préparer la venue d'athlètes nord-coréens pour les Jeux olympiques d'hiver qui débutent le 9 février dans la station de Pyeongchang est arrivée aujourd'hui en Corée du Sud.

L'annonce, vendredi, de l'annulation sans explication de cette visite avait jeté un doute sur la participation du Nord aux Jeux de Pyeongchang.

La chaîne de télévision sud-coréenne YTN a rapporté que la délégation était arrivée dimanche à Séoul, sous l'escorte de nombreux policiers avant d'embarquer un train pour Pyeongchang.

---

PARIS - Le chef Paul Bocuse, cuisinier reconnu à travers le monde qui aurait fêté ses 92 ans le 11 février prochain, est décédé hier dans sa maison de Collonges-au-Mont-d’Or (Rhône), là où il est né.

"Aujourd'hui la gastronomie française perd une figure mythique qui l'aura profondément transformée", a déploré Emmanuel Macron dans un communiqué. "Son nom seul résumait la gastronomie française dans sa générosité, son respect des traditions mais aussi son inventivité."

Le chef étoilé, qui avait repris l'auberge familiale de Collonges-au-Mont-d’Or dans les années 1960, était un homme d'affaire avisé qui avait bâti un empire en exportant et démocratisant la gastronomie française aux quatre coins de la planète et qui, selon l'hebdomadaire Challenges, représentait plus de 50 millions d'euros de ventes annuelles.

---

PARIS - Les trois syndicats de gardiens de prison ont rejeté hier les propositions de la Direction de l'administration pénitentiaire (DAP) pour améliorer les conditions de travail et la sécurité des surveillants de prison en France et ont appelé à de nouveaux débrayages.

La CGT Pénitentiaire et l'Ufap-Unsa Justice, qui avaient soumis à leurs adhérents le projet de relevé de conclusions élaboré vendredi soir à la suite de discussions avec la DAP, ont tous les deux annoncé qu'ils ne signeraient pas le document.

Les propositions prévoyaient des moyens humains et en formation supplémentaires, ainsi qu'en matériel, notamment en matière d'équipements de sécurité.

---

PARIS - Les opposants à la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique) ont annoncé qu'ils commenceraient à dégager dès demain la "route des chicanes".

Les occupants de la "zone à défendre" (ZAD) devraient commencer le nettoyage de la départementale D281, surnommée la "route des chicanes", dès lundi 10h00 et jusqu'à mercredi si besoin, conformément à la demande du gouvernement. L'axe qui traverse la zone où devait se construire l'aéroport est fermée depuis 2013.

Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, assure de son côté dans le quotidien Ouest France que les aménagements de l'aéroport de Nantes-Atlantique (Loire-Atlantique) promis pour compenser la décision d'abandonner le projet de Notre-Dame-des-Landes commenceront avant 2022.