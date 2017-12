DJAKARTA/JERUSALEM - Les chrétiens célébrent Noël dans un climat d'inquiétude pour leur sécurité, notamment ceux qui vivent dans les pays musulmans d'Asie et du Proche-Orient un semaine après un attentat de l'Etat islamique contre une église méthodiste au Pakistan.

En Indonésie, principal pays musulman du monde, la police a annoncé avoir renforcé la sécurité autour des églises et des sites touristiques. En 2000, des attaques quasiment simultanées contre des églises à Noël avaient fait une vingtaine de morts.

Au Caire, où un attentat dans la principale cathédrale copte de la capitale égyptienne a coûté la vie à 25 personnes en décembre 2016, la police patrouillera régulièrement dans les rues autour des églises avant le Noël copte, le 7 janvier, a annoncé le ministère de l'Intérieur.

A Jérusalem, il n'est pas prévu de nouvelles mesures de sécurité, a indiqué un porte-parole de la police, mais des policiers seront déployés comme à l'accoutumée autour des sites chrétiens et notamment l'église du Saint-Sépulcre.

En Europe, l'Allemagne est également en état d'alerte élevée un an après l'attentat au véhicule-bélier qui a fait 12 morts sur un marché de Noël à Berlin. Un colis suspect a conduit à l'évacuation vendredi soir d'un marché de Noël à Bonn, l'ancienne capitale de l'Allemagne de l'ouest.

---

PEKIN - Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a dénoncé hier un "acte de guerre", après l'adoption à l'Onu d'un nouveau train de sanctions qui revient selon lui à blocus économique total, et a promis des représailles aux Etats qui ont voté en faveur de la résolution.

Le Conseil de sécurité s'est prononcé vendredi à l'unanimité pour ces nouvelles mesures de rétorsion consécutives à l'essai d'un missile balistique intercontinental (ICBM) effectué le 29 novembre.

La "frénésie" de sanctions de l'administration américaine montre qu'elle est terrifiée par les capacités nucléaires dont la Corée du Nord dispose désormais, dit le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué diffusé par l'agence de presse officielle KCNA. "Nous considérons cette résolution dévoyée par les Etats-Unis et leurs partisans comme une violation grave de la souveraineté de notre République, comme un acte de guerre violant la paix et la stabilité de la péninsule coréenne et de la région", poursuit-il.

---

PARIS - La politique migratoire d'Emmanuel Macron "bafoue les droits fondamentaux" et s'annonce comme "la plus répressive que notre pays ait connue depuis des décennies", déclarent Benoît Hamon, ancien candidat socialiste à la présidentielle, et des membres de son mouvement "Génération.s" dans une tribune publiée dans Le Journal du Dimanche.

Le gouvernement est critiqué, y compris au sein de sa majorité, pour une circulaire censée "rendre plus efficace" sa politique d'asile en instituant des contrôles des étrangers hébergés dans les centres d'accueil d'urgence. Son projet de loi sur l'immigration et l'asile, attendu début 2018, attise aussi les inquiétudes.

Des associations d'aide aux sans-abris ont saisi le Défenseur des droits pour dénoncer la décision du gouvernement de mettre en place des équipes mobiles d'agents des préfectures et de l'Office de l'immigration et de l'intégration pour contrôler les résidents des centres d'accueil d'urgence.

---

LIMA - Condamné et emprisonné pour corruption et pour des massacres commis dans la lutte contre l'insurrection maoïste, l'ancien président péruvien Alberto Fujimori a été gracié hier par l'actuel chef d'Etat, Pablo Kuczynski, qui a invoqué des raisons de santé.

Dans un communiqué, les services de la présidence expliquent qu'un examen médical a montré qu'Alberto Fujimori souffrait d'une maladie dégénérative et incurable.

---

PARIS - Le syndicaliste Jacques Chérèque, figure de la CFDT qui fut également ministre chargé de l'Aménagement du territoire et des Reconversions sous François Mitterrand, est mort hier à l'âge de 89 ans, a annoncé le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger.