Resume de l'actualite a 03H00 GMT (27/01)

DAVOS, Suisse - Fort de son mot d'ordre "l'Amérique d'abord", Donald Trump a prévenu hier les décideurs réunis au Forum économique mondial de Davos que les Etats-Unis ne toléreraient plus ce qu'il a qualifié de pratiques commerciales "inéquitables".

Le président républicain est le premier chef d'Etat américain en exercice, depuis le démocrate Bill Clinton en 2000, à se présenter à la grand-messe qui réunit chaque année dirigeants politiques et économiques dans cette station suisse de sports d'hiver.

Le but premier de sa présence à Davos, comme ce fut le cas pour son homologue français Emmanuel Macron présent deux jours plus tôt, était de convaincre les chefs d'entreprise du monde entier rassemblés pour l'occasion d'accroître leurs investissements aux Etats-Unis.

"C'est maintenant le meilleur moment pour apporter votre argent, vos emplois, vos affaires à l'Amérique", a déclaré le président des Etats-Unis, mettant en avant les baisses d'impôts et la déréglementation mises en oeuvre comme favorables au climat des affaires.

"Après des années de stagnation, les Etats-Unis enregistrent à nouveau une forte croissance économique", a fait valoir le chef de la Maison blanche.

WASHINGTON - La croissance économique a ralenti plus fortement que prévu au quatrième trimestre aux Etats-Unis, pénalisée par un bond des importations lié à la vigueur des dépenses des ménages et par une faible accumulation des stocks.

Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a augmenté de 2,6% en rythme annualisé sur les trois derniers mois de l'année, a annoncé hier le département du Commerce dans sa première estimation.

MADRID - Le gouvernement espagnol va saisir le Tribunal constitutionnel pour qu'il se prononce sur la décision du Parlement catalan de désigner Carles Puigdemont comme seul candidat à sa réélection à la tête de l'exécutif régional, a annoncé hier son porte-parole.

Carles Puigdemont s'est exilé volontairement fin octobre à Bruxelles après avoir déclaré unilatéralement l'indépendance de la Catalogne, initiative jugée illégale par Madrid qui a aussitôt suspendu l'autonomie de la région.

Le dirigeant séparatiste risque d'être arrêté et placé en détention provisoire pour "rébellion", "sédition" et "détournement de fonds" s'il rentre en Espagne.

Le Parlement catalan, où les indépendantistes ont conservé une courte majorité absolue à l'issue des élections du 21 décembre, l'a néanmoins désigné comme seul candidat pour la présidence de la Généralité. Un vote de confiance doit avoir lieu le 30 janvier.

LONDRES - La justice britannique se prononcera le 6 février sur la requête déposée par Julian Assange en vue d'obtenir la levée du mandat d'arrêt émis à son encontre pour non-respect de ses engagements en matière de liberté conditionnelle.

S'il obtient gain de cause, le fondateur de Wikileaks pourrait quitter l'ambassade d'Equateur à Londres où il vit réfugié depuis 2012. Emma Arbuthnot, la magistrate présidant le tribunal de Westminster qui a examiné hier la requête, a indiqué qu'elle rendrait son verdict le 6 février. Les défenseurs de Julian Assange espéraient que le verdict soit rendu hier.

BERLIN - Les conservateurs allemands de la CDU-CSU ont ouvert hier matin sur une note optimiste les négociations avec leurs partenaires du Parti social-démocrate (SPD) sur la constitution d'un nouveau gouvernement de grande coalition ("GroKo"), quatre mois après les élections législatives.

La chancelière allemande Angela Merkel, présidente de l'Union chrétienne-démocrate (CDU), a souhaité que les discussions avancent vite avec son allié Horst Seehofer, président de l'Union chrétienne-sociale (CSU) bavaroise, et avec le président du SPD, Martin Schulz. Le but est de parvenir à reconduire un gouvernement analogue à celui qui a dirigé l'Allemagne en 2005-2009 puis ces quatre dernières années.

Si les discussions progressent comme prévu, un accord pourrait être trouvé avant le début du Carnaval, le 8 février, et la nouvelle équipe gouvernementale en place pour Pâques.

PRAGUE - Le second tour de l'élection présidentielle en République tchèque, qui a débuté hier, s'annonce très serré entre le candidat pro-européen Jiri Drahos et le président sortant Milos Zeman, partisan de relations plus étroites avec Pékin et Moscou. Nombre d'observateurs voient dans ce scrutin une sorte de référendum pour ou contre le chef de l'Etat, un ancien dirigeant de centre gauche passé à droite.

Les bureaux de vote ont ouvert hier à 13h00 GMT et le scrutin se termine aujourd'hui à 13h00 GMT.

VIENNE - Les représentants de l'opposition syrienne ont annoncé aujourd'hui qu'ils ne participeraient pas à la conférence de paix organisée par la Russie la semaine prochaine.

Des puissances occidentales et certains Etats arabes voient dans l'initiative de Moscou une tentative d'affaiblir le processus diplomatique conduit par l'Onu en ouvrant une voie politique parallèle plus favorable au gouvernement de Damas et à ses alliés.

Le neuvième cycle de négociations sous l'égide des Nations unies pour tenter de trouver une issue à la guerre civile syrienne s'est terminé sans permettre d'avancées, hier soir à Vienne, après deux jours de pourparlers.

PARIS - Le pic de la crue de la Seine atteindra 6 mètres la nuit prochaine, et non pas 6,2 mètres comme cela avait été craint, mais la décrue sera lente et posera des problèmes de circulation durant toute la semaine prochaine, a déclaré hier Colombe Brossel, adjointe à la maire de Paris. Au pont d'Austerlitz, le niveau du fleuve a été hier mesuré à 5,63 mètres, contre 5,50 mètres jeudi.

NOTRE-DAME-DES-LANDES, Loire-Atlantique - La préfète de Loire-Atlantique a constaté hier à Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique) la libération de la "route des chicanes", devenue le symbole ces dernières années de l'opposition au projet d'aéroport abandonné par le gouvernement.

Paysans, naturalistes et "zadistes" ont en effet retiré cette semaine à l'aide de leurs propres engins agricoles et outils les épaves de voitures, tas de pneus et blocs de béton qui entravaient la circulation sur la route départementale 281, qui traverse la zone d'aménagement différé (ZAD).

L'enlèvement de ces "chicanes" était l'un des préalables posés par le Premier ministre Edouard Philippe lors de l'annonce de l'abandon du projet la semaine dernière et la politique d'apaisement du gouvernement semble porter ses premiers fruits avec la libération de la route.

PARIS - L'un des logisticiens présumés des attentats du 13 novembre 2015, Mohamed Bakkali, a été remis hier à la France par la Belgique. Cette mesure intervient en exécution de mandats d'arrêt émis par les juges d'instruction chargés des investigations sur les attentats du 13 novembre mais aussi de la tentative avortée du 21 août 2015 dans le Thalys, précise-t-on de source française.

Selon celle-ci, Mohamed Bakkali a aussitôt été mis en examen pour participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle, complicité d'assassinats et tentatives d'assassinats en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste et complicité de séquestration, dans le dossier du 13 novembre.

PARIS - L'Ufap-Unsa Justice, organisation syndicale majoritaire pour les personnels en tenue de l'administration pénitentiaire, a annoncé hier qu'elle acceptait les propositions du gouvernement pour l'amélioration des conditions de travail des surveillants.

"Nous signerons le document", a dit à Reuters le secrétaire général de ce syndicat, Jean-François Forget. Il a précisé qu'environ les deux tiers des adhérents de l'Ufap-Unsa, qui revendique 45% des votes dans le personnel en tenue aux élections professionnelles.

Deux autres syndicats, le SNP Force ouvrière et la CGT pénitentiaire, refusent en revanche de signer cet accord, après 15 jours de mouvement des gardiens de prison.

LYON - Des centaines de chefs venus du monde entier et vêtus de leur veste blanche de cuisiniers ont rendu hier un dernier hommage à Paul Bocuse, dont les obsèques ont été célébrées à la cathédrale Saint-Jean de Lyon. Alain Ducasse, Joël Robuchon, ou encore Pierre et Michel Troisgros, venus des quatre coins de France, ont été rejoints par des chefs officiant aux États-Unis, au Japon ou en Italie, qui avaient fait le déplacement pour honorer la mémoire de celui qui a conservé pendant plus de 50 ans ses trois étoiles.