Resume de l'actualite a 03H05 GMT (31/12)

DUBAI - Des manifestations antigouvernementales ont éclaté hier en Iran pour la troisième journée consécutive, s'étendant à Téhéran, tandis que des rassemblements pro-régime avaient lieu un peu partout dans le pays pour commémorer comme chaque année la fin du soulèvement post-électoral de 2009.

Des vidéos mises en ligne dans la soirée sur les réseaux sociaux montrent deux jeunes Iraniens allongés au sol, inertes et couverts de sang, tués par des tirs des forces de sécurité iraniennes d'après les commentaires audio qui accompagnent ces enregistrements.

Ces vidéos ont été tournées en marge d'un rassemblement antigouvernemental à Doroud, une ville de l'ouest du pays.

La télévision d'Etat a diffusé pour sa part des images d'un rassemblement pro-régime à Téhéran, et d'un défilé à Mashhad, la deuxième ville du pays, où la foule brandissait des portraits du Guide suprême de la révolution, l'ayatollah Ali Khamenei. Des rassemblements de ce type ont eu lieu dans 1.200 villes d'Iran, selon la télévision publique.

Ces défilés pro-gouvernementaux ont coïncidé avec une troisième journée de manifestations contre la vie chère. Téhéran, la capitale, a été gagnée par cette contestation qui, fait rare en Iran, a pris une tournure politique.

De nouvelles manifestations antigouvernementales ont également été signalées sur les réseaux sociaux à Kermanshah (ouest) ou encore à Shahr-e Kord (ouest).

---

MADRID - Le dirigeant catalan Carles Puigdemont a exhorté hier soir le président du gouvernement espagnol Mariano Rajoy à accepter les résultats des élections législatives du 21 décembre dont les partis nationalistes sont ressortis avec une majorité absolue au Parlement de Catalogne.

"Les urnes ont parlé, la démocratie a parlé, chacun a pu s'exprimer. Qu'attend Rajoy pour accepter les résultats", a dit l'ex-président du gouvernement autonome, qui s'est exilé à Bruxelles après la mise sous tutelle de la région décidée le 27 octobre par Madrid.

La Catalogne, a-t-il poursuivi dans une allocution télévisée, a démontré que sa population était démocratiquement mûre et qu'elle avait conquis le droit de devenir une république. Il a invité Rajoy à ouvrir des négociations avec le camp séparatiste.

Même si elles ont été minoritaires en voix, la liste Junts Per Catalunya (Ensemble pour la Catalogne) de Puigdemont, la Gauche républicaine de Catalogne (ERC) de l'ex-vice-président Oriol Junqueras et la Candidature pour l'unité populaire (CUP) disposeront de la majorité absolue dans la future Assemblée de Catalogne, avec 70 de ses 135 sièges. Sa session inaugurale a été fixée au 17 janvier par Rajoy.

---

PARIS - Emmanuel Macron recevra vendredi prochain son homologue turc Recep Tayyip Erdogan pour évoquer notamment les dossiers syrien et palestinien, a annoncé hier la présidence française.

Cet entretien "fait suite aux conversations régulières des derniers mois" entre les deux chefs d'Etat, précise-t-on de même source. Il sera aussi l'occasion d'évoquer les relations bilatérales entre la France et la Turquie et la question des droits de l'homme, ajoute-t-on.

La Turquie a signé vendredi avec la Russie un accord portant sur la livraison à Ankara de missiles sol-air S-400. Ce contrat inquiète ses alliés au sein de l'Otan, notamment parce que les missiles S-400 ne peuvent pas être intégrés aux structures militaires de l'Alliance atlantique.

---

BAMAKO - Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a nommé hier l'ancien ministre de la Défense et ex-chef du renseignement Soumeylou Boubeye Maïga au poste de Premier ministre, selon un décret lu à la télévision publique.

Le nouveau chef du gouvernement, qui fut aussi ministre des Affaires étrangères, succède à Abdoulaye Idrissa Maïga, qui a démissionné vendredi avec l'ensemble de son cabinet.

L'ex-Premier ministre n'a pas donné les raisons de son départ, mais on s'attend à ce qu'il joue un rôle de premier plan lors de l'élection présidentielle prévue l'année prochaine, soit comme directeur de campagne d'"IBK", soit comme candidat si le président sortant ne brigue pas un nouveau mandat.

Le Mali recevra aujourd'hui la visite de la ministre française des Armées, Florence Parly, qui va notamment passer le réveillon du Nouvel an avec les soldats français de la force Barkhane, engagée dans la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel.

---

MONROVIA - George Weah, président-élu du Liberia, a affiché hier sa volonté d'ouvrir le pays africain aux investissements étrangers et à le libérer du fléau de la corruption.

Dans son premier discours officiel depuis sa victoire au second tour de l'élection présidentielle, l'ancienne star du football a remercié sa prédécesseure, Ellen Johnson Sirleaf, au pouvoir depuis janvier 2006 et lauréate du prix Nobel de la paix, pour avoir rendu possible la première transition démocratique à la tête du Liberia depuis plus de 70 ans.

Mais George Weah s'est aussi dit déterminé à mettre en oeuvre de profonds changements. "Ceux qui cherchent à tromper le peuple libérien par la corruption n'auront pas leur place", a-t-il dit en allusion aux scandales en série qui ont assombri le bilan des douze années au pouvoir de Johnson Sirleaf.

---

GOMA, République démocratique du Congo - Les autorités de la RDC ont ordonné hier aux opérateurs de télécommunications de couper l'accès à internet et aux services de SMS dans tout le pays à la veille de manifestations anti-gouvernementales.

La mesure devait s'appliquer à compter de 17h00 GMT jusqu'à de nouvelles instructions. Plus de deux heures plus tard, il était encore possible pour certains de se connecter sur internet.

Interrogé par Reuters, le ministre des Télécommunications, Emery Okundji, a expliqué que cette mesure avait été prise "pour des raisons de sécurité de l'Etat".

---

LONDRES/MOSCOU - Des navires russes ont fourni des produits pétroliers à la Corée du Nord en violation des sanctions adoptées par les Nations unies, en transférant en mer leur cargaison à des navires nord-coréens, a-t-on appris auprès de deux sources européennes.

Ces transferts se sont produits à au moins trois reprises aux mois d'octobre et de novembre.

"Des bateaux russes ont effectué les transferts de produits pétrochimiques de navire à navire en violation des sanctions", a dit la première des deux sources qui s'exprimait sous le sceau de l'anonymat.

Une seconde source, également haut placée dans les services de sécurité européens, a confirmé ces transferts tout en précisant qu'il n'existait aucune preuve de l'implication du gouvernement russe.

Contactés par Reuters, les services des douanes russes ont refusé de s'exprimer. Cité par l'agence de presse RIA Novosti, le ministère russe des Affaires étrangères a assuré aujourd'hui que la Russie respectait les sanctions internationales contre Pyongyang.

---

PARIS - La France est devenue le premier pays développé à programmer la fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures avec la signature par Emmanuel Macron d'une loi en ce sens, qui sera promulguée aujourd'hui, dernier jour de 2017.

Ce projet de loi, définitivement adopté par le Parlement le 19 décembre, est conforme aux engagements internationaux de la France en matière de lutte contre le réchauffement climatique, a-t-il fait valoir.

Le chef de l'Etat, accompagné par le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a également signé hier à l'Elysée, en direct à la télévision, les projets de loi de finances et de financement de la Sécurité sociale pour 2018.

---

PARIS - Près de 140.000 membres des forces de sécurité seront mobilisés dans toute la France pour les festivités du 31 décembre, a annoncé le ministère de l'Intérieur.

"La célébration du nouvel an s'inscrit dans un contexte de menace terroriste toujours élevée", a-t-il souligné dans un communiqué. Un homme et une femme projetant des attentats ont été arrêtés la semaine dernière à Lyon et à Paris.

"Pour assurer la sécurisation du 31 décembre, ce sont 56.000 policiers, 36.000 gendarmes, et 7.000 militaires de l'opération Sentinelle et 39.800 sapeurs-pompiers, sapeurs-sauveteurs et démineurs (...) qui seront mobilisés sur l'ensemble du territoire", a précisé le ministère.

A Paris et dans les communes environnantes, 10.500 policiers, militaires, pompiers et secouristes seront ainsi mis à contribution, soit 200 de plus qu'il y a un an, a déclaré le préfet de police de Paris lors d'une conférence de presse.

---

NEW YORK - Le réveillon du nouvel an aux Etats-Unis et au Canada risque de se dérouler par un froid polaire.

Des vents venus de l'Arctique ont soufflé cette semaine sur une grande partie des Etats-Unis et du Canada, notamment au Québec, provoquant une vague de froid exceptionnelle.

L'ampleur du phénomène météorologique est telle que la Californie a été touchée et des pluies glaciales y sont tombées en certains endroits.