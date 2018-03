Resume de l'actualite a 03H20 GMT (17/03)

PARIS - La France et l'Allemagne établiront une feuille de route de réformes de la zone euro d'ici le Conseil européen de la fin juin, ont annoncé hier Emmanuel Macron et Angela Merkel, qui espèrent obtenir l'agrément de leurs partenaires à cette occasion.

Cette feuille de route, qui sera progressivement soumise aux autres membres de la zone euro et de l'Union, portera en particulier sur l'union bancaire, le Mécanisme européen de stabilité (MES), une capacité budgétaire, l'innovation et des convergences notamment fiscales, a-t-on précisé à l'Elysée.

"L'objectif est que les Européens, pour les sujets qui sont à 27, et les 19, pour les sujets zone euro, arrêtent en juin une feuille de route de réformes de la zone euro et plus largement un agenda de croissance et d'innovation", a-t-on ajouté.

"Pendant de longues années, l'Europe a attendu que le couple franco-allemand avance et propose (...) Nous y sommes prêts", a dit Emmanuel Macron lors d'une déclaration au côté de la chancelière, avant un diner de travail à l'Elysée.

Le travail commun portera également notamment sur les migrations, la défense et la politique commerciale.

Pour la zone euro, Emmanuel Macron a souhaité que soient "réarticulées" les principes de responsabilité et de solidarité.

Angela Merkel a souligné que la France avait fait des propositions et conduit des réformes et que son gouvernement souhaitait travailler avec elle à "un nouvel avenir".

---

BEYROUTH - Des milliers de civils ont continué à fuir hier les zones rebelles de la Ghouta orientale, près de Damas, cibles d'intenses bombardements, pour gagner à pied le territoire sous contrôle gouvernemental.

Au total, l'Onu estime que 12.000 à 16.000 civils ont quitté l'enclave ces derniers jours. L'Unicef a prévu de mettre en place un plan d'évacuation qui permettrait à 50.000 civils de quitter la zone où vivent environ 400.000 personnes.

Des bombardements de l'aviation russe ont tué 64 civils, dont 13 enfants, aujourd'hui dans la ville de Kafr Batna, et 12 non loin de là, rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

Dans le nord-ouest de la Syrie, autre point focal du conflit, l'armée turque a largué des tracts au-dessus d'Afrin pour demander aux combattants kurdes de se rendre.

Les derniers bombardements en date y ont fait 27 morts et environ 2.500 personnes ont fui l'enclave, rapporte l'OSDH. Ces affrontements, estime l'Onu, auraient fait 48.000 déplacés.

PARIS - La France a la capacité de frapper "en autonomie" en Syrie si l'une des "lignes rouges" fixées par Emmanuel Macron - l'usage d'armes chimiques - venait à être franchie, a déclaré hier le chef d'état-major des armées.

"Ça se ferait en lien avec les Américains sans doute, en tout cas la France a la possibilité de faire les choses en autonomie", a déclaré sur Europe 1 le général François Lecointre.

---

BRUXELLES/PARIS - La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont proposé à leurs partenaires européens de nouvelles sanctions contre l'Iran visant ses activités balistiques et son rôle en Syrie avec l'objectif de convaincre les Etats-Unis de préserver l'accord de 2015 sur le programme nucléaire de la république islamique, selon un document obtenu hier par Reuters.

Le document a été envoyé vendredi dans les capitales européennes, ont dit à Reuters deux sources proches du dossier. La mise en oeuvre de nouvelles sanctions à l'encontre de Téhéran nécessiterait le feu vert des 28 Etats membres.

---

ANKARA/BEYROUTH - Le principal hôpital de la ville d'Afrin, dans le nord-ouest de la Syrie, a été touché hier soir par une frappe aérienne turque qui a fait neuf morts, selon les miliciens kurdes des Unités de protection du peuple (YPG) et l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

L'armée turque dément viser des civils dans le cadre de l'opération "Rameau d'olivier" lancé il y a près de deux mois dans le nord-ouest syrien pour déloger les Kurdes de la zone frontalière.

Dans la journée, l'aviation turque avait largué des tracts au-dessus d'Afrin pour demander aux combattants kurdes de se rendre après une nuit d'intenses bombardements qui ont accéléré la fuite des habitants de la principale ville de l'enclave kurde.

---

DJENINE, Cisjordanie - Deux soldats israéliens ont été renversés et tués dans une attaque à la voiture bélier menée par un Palestinien hier en Cisjordanie occupée, a annoncé l'armée israélienne dans un communiqué.

L'attaque, qui a également blessé des deux soldats des forces israéliennes de défense, s'est produite près de la colonie juive de Mevo Dotan, à l'ouest de la ville palestinienne de Djénine, précise l'armée. Les soldats visés participaient à une opération de sécurisation de routes près de l'implantation.

---

LONDRES/MOSCOU - La Russie et la Grande-Bretagne ont annoncé chacune de leur côté avoir ouvert une enquête pour meurtre après la mort de Nikolaï Glouchkov, homme d'affaires russe dont le corps a été retrouvé lundi à Londres.

Le corps sans vie de Glouchkov, 68 ans, ex-associé du défunt oligarque russe Boris Berezovsky et ancien vice-président de l'Aeroflot, a été retrouvé dans sa maison de New Malden, un faubourg résidentiel de la capitale britannique où il vivait depuis deux ans.

Selon l'autopsie, la cause de sa mort est une compression au niveau du cou, précise la police dans un communiqué.

Les enquêteurs ajoutent qu'à ce stade rien ne permet de lier ce décès à l'empoisonnement de l'ancien agent double russe Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia le 4 mars à Salisbury, dans le sud de l'Angleterre.

Le gouvernement britannique accuse la Russie d'être derrière l'empoisonnement de l'ancien agent et de sa fille et a ordonné l'expulsion de 23 diplomates russes.

En représailles, la Russie s'apprête à expulser des diplomates britanniques, a annoncé aujourd'hui le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

---

BERLIN - "L'islam n'appartient pas à l'Allemagne", a déclaré hier le nouveau ministre allemand de l'Intérieur, Horst Seehofer, dirigeant de l'Union chrétienne-sociale (CSU) bavaroise, qui entend mener une politique de fermeté vis-à-vis de l'immigration.

"L'Allemagne est marquée par le christianisme. Le dimanche chômé, les jours fériés chrétiens et les rituels comme Pâques, la Pentecôte ou Noël en font partie", explique le ministre conservateur dans un entretien accordé au quotidien Bild, prenant le contre-pied d'Angela Merkel qui avait déclaré en 2015 que "l'islam appartient désormais à l'Allemagne".

La chancelière a réaffirmé dans la journée sa vision d'une Allemagne multiculturelle et multiethnique. "Il y a aujourd'hui quatre millions de musulmans qui vivent en Allemagne et qui y pratiquent leur religion, ces musulmans appartiennent à l'Allemagne, tout comme leur religion, l'islam", a-t-elle dit.

---

WASHINGTON - Le président américain Donald Trump a décidé de révoquer son conseiller américain à la Sécurité nationale, Herbert Raymond McMaster, même si aucune annonce en la matière n'est attendue dans l'immédiat, a affirmé la nuit dernière le Washington Post, citant cinq sources.

Mardi, après des mois de tension entre les deux hommes, Trump a limogé son secrétaire d'Etat Rex Tillerson, qu'il a remplacé par un fidèle à la réputation de "faucon", le directeur de la CIA Mike Pompeo.

---

PARIS - La ministre des Transports Elisabeth Borne a jugé irresponsable l'appel à la grève des syndicats de la SNCF contre son projet de réforme du système ferroviaire français, mais s'est déclarée prête à négocier "sept jours sur sept" avec eux.

La "posture" des syndicats "n'est pas responsable" a-t-elle dit aujourd'hui sur CNEWS, au lendemain de la décision de mener à partir des 3 et 4 avril une grève qui pourrait s'étaler sur plusieurs semaines, potentiellement jusqu'au 28 juin.

"Le gouvernement ne cherche pas l'affrontement, ne cherche pas l'épreuve de force. Les syndicats disent deux jours de grève tous les cinq jours, moi je dis négociation sept jours sur sept", a-t-elle ajouté, réaffirmant qu'une grève de longue durée, même perlée, serait dangereuse pour la SNCF et mauvaise pour les entreprises et les voyageurs. Elle a averti que les jours de grève ne seraient pas payés aux grévistes.

---

PARIS - Seul candidat à la tête du Parti socialiste après le retrait de Stéphane Le Foll, Olivier Faure s'est posé en homme du "rassemblement" en vue de la "renaissance" d'un parti à terre depuis les succès électoraux d'Emmanuel Macron.

En le choisissant hier par 48,5% des voix, les 37.000 militants socialistes ont envoyé un "message clair pour la renaissance, leur renaissance, notre renaissance", a dit Olivier Faure au siège parisien du PS.

"Je mesure le chemin parcouru, je mesure aussi le chemin qui reste à parcourir", a-t-il ajouté. "Nous avons déçu, nous devons maintenant regagner la confiance de nos concitoyens en prouvant que nous avons changé."

---

BRUXELLES - La Commission européenne a publié hier une liste de produits américains qui pourraient être soumis à des droits de douane à l'importation si les Etats-Unis imposaient des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium.

Bruxelles prévoit d'imposer des droits de douane de 25% sur certains produits américains comme le maïs ou les motos, dont les importations annuelles dans l'UE atteignent 2,8 milliards d'euros.

Donald Trump a signé la semaine dernière les textes imposant des droits de douane à l'importation de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium, précisant cependant qu'ils n'entreraient pas en vigueur avant quinze jours et soulignant que les Etats-Unis restaient ouverts à leur adaptation pays par pays.

---

PARIS - La cinquième génération de la célèbre Renault Clio, dont l'arrivée est prévue fin 2019, verra ses volumes de production en France réduits au profit de la Turquie et de la Slovénie, ont dit à Reuters quatre sources proches du dossier.

Best-seller de la marque au losange, la citadine avait déjà failli être totalement délocalisée sur le site turc de Bursa lors de l'arrivée de la quatrième génération du véhicule en 2012. Cette perspective avait donné lieu à un bras de fer entre le PDG de Renault Carlos Ghosn et le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy.