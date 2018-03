Resume de l'actualite a 03h00 GMT (14/03)

MOSCOU/LONDRES - L'épreuve de force entre la Grande-Bretagne et la Russie devrait encore se durcir aujourd'hui après que Moscou a refusé de s'expliquer sur l'empoisonnement de l'ancien agent double russe Sergueï Skripal à l'aide d'un gaz neurotoxique datant de l'époque soviétique malgré l'ultimatum fixé par Londres.

Les Etats-Unis, l'Union européenne et l'Otan ont apporté leur soutien à la Grande-Bretagne après la Première ministre Theresa May a déclaré lundi qu'il était "hautement probable" que la Russie soit responsable de l'empoisonnement de Sergueï Skripal et de sa fille le 4 mars dernier dans le sud de l'Angleterre.

La Russie, qui nie toute implication, a dit qu'elle ne répondrait pas à l'ultimatum de Theresa May, qui a expiré hier à minuit, tant qu'elle n'aurait pas reçu des échantillons de l'agent innervant utilisé, mettant de fait la Grande-Bretagne au défi de dire quelles sanctions elle était susceptible de prendre contre Moscou.

"La Russie ne répondra pas à l'ultimatum de Londres tant qu'elle n'aura pas reçu des échantillons de la substance chimique", a dit l'ambassade de Russie à Londres, ajoutant que toute mesure de rétorsion contre Moscou appellerait une réponse.

La Grande-Bretagne pourrait demander à ses alliés occidentaux de lancer une action commune, de geler des actifs d'hommes d'affaires et de responsables russes, de limiter leur accès au centre financier de Londres, d'expulser des diplomates voire de lancer des cyberattaques ciblées.

Londres pourrait également boycotter la Coupe du monde de football qui se déroulera en juin et juillet en Russie.

---

WASHINGTON - Après des mois de tension entre les deux hommes, Donald Trump a limogé hier son secrétaire d'Etat Rex Tillerson, qu'il a remplacé par un fidèle à la réputation de "faucon", le directeur de la CIA Mike Pompeo.

Ce remaniement, le plus spectaculaire depuis l'arrivée au pouvoir du président républicain en janvier 2017, a été annoncé par le chef de la Maison blanche lui-même sur Twitter.

"Mike Pompeo, directeur de la CIA, devient notre nouveau secrétaire d'Etat. Il va faire un boulot fantastique ! Merci à Rex Tillerson pour sa contribution. Gina Haspel devient la nouvelle directrice de la CIA, et la première femme à ce poste. Félicitations à tous !" a écrit le président américain.

Gina Haspel était directrice adjointe de la CIA depuis février 2017. Sa nomination avait été contestée par les démocrates en raison de son implication dans le système des "prisons secrètes" mises en place par la CIA.

Le Sénat entendra Mike Pompeo et Gina Haspel le mois prochain pour des auditions de confirmation.

---

ANKARA/BEYROUTH - L'armée turque et ses alliés rebelles syriens assiègent la ville d'Afrin et les villages qui l'entourent tout en négociant avec les Etats-Unis le retrait des combattants kurdes de Manbij, située plus à l'Est, ont annoncé Ankara et l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

L'armée turque dit dans un communiqué avoir parachevé l'encerclement d'Afrin, principal objectif de l'opération "Rameau d'olivier" lancée il y a deux mois pour chasser les miliciens kurdes des YPG (Unités de protection du peuple) de cette région du nord-ouest de la Syrie.

Cette information a été démentie par un porte-parole des YPG, Nouri Mahmoud, qui l'a qualifiée de "propagande" tout en reconnaissant que toutes les routes menant à Afrin étaient soumises à d'intenses bombardements.

BEYROUTH - Des civils blessés et malades sont sortis hier matin de la Ghouta orientale, rapportent la télévision publique syrienne et l'armée russe. Les rebelles du Djaïch al Islam ont précisé qu'ils étaient sortis dans le cadre d'une évacuation négociée avec la Russie sous les auspices des Nations unies.

Le coordinateur résident des Nations unies en Syrie, Ali al Zaatari, avait annoncé en début de matinée qu'il s'attendait à une évacuation de civils dans la journée.

---

MOSCOU - La Russie a dit avoir été informée que les Etats-Unis se préparaient à bombarder le quartier des ministères à Damas en invoquant un faux prétexte. Elle a promis de riposter en cas de menace contre ses soldats présents en Syrie.

Le chef de l'état-major des forces armées russes, Valéri Guerassimov, a déclaré que les rebelles de la Ghouta orientale s'apprêtaient à monter de toutes pièces une fausse attaque à l'arme chimique contre des civils pour en attribuer la responsabilité à l'armée syrienne.

Les Etats-Unis, a-t-il ajouté, entendent utiliser ce faux prétexte pour bombarder le quartier des ministères de Damas où sont basés des ressortissants russes (conseillers militaires, membres de la police militaire, observateurs du cessez-le-feu).

---

WASHINGTON - Les membres démocrates de la commission du Renseignement de la Chambre des représentants ont annoncé hier qu'ils continueraient à enquêter sur le rôle de la Russie dans l'élection présidentielle américaine de 2016 malgré la décision de leurs collègues républicains de clore l'investigation.

"Nous allons faire de notre mieux pour poursuivre notre travail. Il y a des personnes qui veulent coopérer avec notre commission, nous transmettre des informations", a déclaré Adam Schiff, le principal représentant démocrate siégeant dans cette commission.

"Nous allons rédiger un rapport qui montrera au pays les preuves que nous avons obtenues à ce jour", a-t-il poursuivi.

Avec les autres membres démocrates de la commission, Adam Schiff a organisé une conférence de presse un jour après que les républicains, qui contrôlent le Congrès, ont dit que l'enquête de la commission était terminée, ajoutant n'avoir trouvé aucune collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie.

---

PARIS - L'emploi salarié, départements d'Outre-mer inclus, a progressé de 1,1% en France sur les douze mois à fin décembre, soit le même rythme que celui de fin 2016, avec 268.800 créations nettes de postes, selon les données publiées par l'Insee.

Sur le seul quatrième trimestre, sa hausse a été de 0,3%, contre 0,2% au trimestre précédent, avec 72.700 créations nettes d'emplois, l'industrie y contribuant positivement pour la première fois depuis 2001.

Le secteur privé a enregistré 82.300 créations nettes au cours des trois derniers mois de l'année, soit presque autant que son plus haut récent du deuxième trimestre, alors que la fonction publique en a détruit 9.600, du fait notamment de la baisse du nombre de contrats aidés, souligne l'Insee.

---

PARIS - Les syndicats d'Air France ont rejeté massivement hier un mécanisme de rattrapage du pouvoir d'achat proposé par la direction lors d'une courte réunion et ont confirmé leur appel à la grève pour le 23 mars, au lendemain du mouvement prévu à la SNCF.

L'intersyndicale a confirmé à Reuters prévoir de se réunir jeudi à 10h en vue d'une grève qui serait portée à deux jours après le rejet confirmé par Air France de leur revendication d'augmentation générale des salaires de 6%, à l'origine d'une première journée de grève le 22 février.

---

PARIS - Le groupe Veolia a dit qu'il avait ouvert une procédure interne pour faire la lumière sur des accusations portant sur les pratiques de sa filiale OTV, soupçonnée d'avoir tenté avec deux autres spécialistes du traitement des eaux usées de verrouiller le marché en Île-de-France.

Dans le volet judiciaire de l'affaire, le Parquet national financier (PNF) a ordonné une enquête préliminaire, selon Le Monde, à l'origine des révélations au même titre que l'émission Cash investigation, sur France 2.

En janvier, le patron du groupe italien Passavant a déposé une plainte contre X à Paris pour "entente illicite", "corruption" et "trafic d'influence" afin de dénoncer les manoeuvres de concurrents français qui auraient tenté de l'écarter d'un marché et par la suite de le dissuader de former un recours, moyennant une compensation représentant une trentaine de millions d'euros.

---

PARIS - Le tribunal de grande instance de Nanterre pourrait décider jeudi de geler le patrimoine de Johnny Hallyday, en attendant que la justice décide si la succession du rocker doit être réglée selon le droit français ou le droit américain.

Loin de la ferveur populaire qui a entouré le 9 décembre l'hommage national rendu au chanteur à Paris, sa famille se déchire autour de cette succession qui entrera dans une phase judiciaire dont nul ne se hasarde à prédire la durée, lors de cette audience en référé demandée par ses deux premiers enfants.

David Hallyday et Laura Smet contestent le dernier testament connu de Johnny Hallyday, rédigé en anglais, signé le 11 juillet 2014, qui met en avant sa qualité de résident à Los Angeles et ne leur laisse rien, comme le droit américain lui en donne la possibilité, contrairement au droit français.