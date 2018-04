Resume de l'actualite a 10H00 GMT (01/04)

JERUSALEM - Le ministre israélien de la Défense a rejeté aujourd'hui les appels à enquêter sur la mort de 15 Palestiniens tués vendredi par l'armée lors d'un grand rassemblement à la frontière entre Israël et la bande de Gaza.

Le Hamas, groupe islamiste qui contrôle l'enclave palestinienne depuis 2007, a déclaré que cinq des morts appartenaient à sa branche armée.

Israël avance pour sa part le chiffre de huit combattants du Hamas tués et ajoute que deux autres personnes décédées appartenaient à d'autres groupes armés.

Vendredi soir, à l'issue de cette journée parmi les plus meurtrières de ces dernières années dans la région, le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a réclamé une enquête indépendante. Son appel a été relayé par la porte-parole de la diplomatie européenne Federica Mogherini, par Amnesty International et par le chef du parti d'opposition de gauche israélien Meretz, Tamar Zandberg.

"Les soldats israéliens ont fait ce qui était nécessaire. Je pense que tous nos soldats méritent une médaille", a répondu dimanche le ministre de la Défense Avigdor Lieberman, à la radio militaire israélienne. "Pour ce qui est d'une commission d'enquête, il n'y en aura pas", a-t-il ajouté.

Des dizaines de milliers de Palestiniens se sont rassemblés vendredi le long de 65 km de clôture séparant la bande de Gaza d'Israël, au début d'un mouvement de protestation pacifique qui doit durer six semaines et vise à réclamer le droit pour les réfugiés palestiniens de rentrer en Israël.

---

AMMAN - Un groupe de rebelles syriens a commencé à évacuer la ville de Douma, dernier bastion insurgé dans la région de la Ghouta orientale, à l'est de Damas, pour gagner la province sous contrôle rebelle d'Idlib dans le nord-ouest de la Syrie, rapportent les médias officiels syriens.

Il s'agit de la première évacuation de combattants de cette ville assiégée, où le groupe rebelle dominant, Djaïch al Islam, continue apparemment à négocier les termes d'un accord de reddition avec la Russie, alliée de Damas.

Les rebelles qui ont commencé à quitter Douma dimanche appartiennent à un autre groupe, Faïlak al Rahman.

Le commandement de l'armée syrienne a dit samedi avoir repris la majeure partie des villes et villages de la Ghouta orientale et poursuivre ses opérations militaires dans les faubourgs de Douma.

---

MOSCOU - Le gouverneur de l'oblast russe de Kemerovo, ville de Sibérie où s'est produit un incendie meurtrier il y a une semaine dans un centre commercial, a annoncé sa démission.

Dans une vidéo postée sur le site de l'administration régionale, Aman Touleïev a déclaré que sa démission était la "seule décision juste" à prendre à la suite de cet accident qui a fait 64 morts, dont 41 enfants. Il a jugé "moralement impossible" de poursuivre ses fonctions "avec le poids d'un tel fardeau", a-t-il ajouté.

Le président Vladimir Poutine s'était rendu mardi dernier dans la ville minière, située à 3.600 km de Moscou, et a réclamé des sanctions contre les responsables de ce qu'il a qualifié de "négligence criminelle".

---

CITE DU VATICAN - Le pape célèbre ce matin la messe de Pâques en la basilique Saint-Pierre de Rome avant de donner sa bénédiction "Urbi et Orbi" (à la ville et au monde).

Hier soir, François a baptisé huit adultes lors de la veillée pascale, dont un migrant, ex-sans papiers devenu un héros en arrêtant un voleur qui avait braqué un supermarché.

---

AMSTERDAM - La Cour pénale internationale (CPI) a annoncé avoir incarcéré à La Haye un ressortissant malien soupçonné de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pendant l'occupation du nord du Mali par des groupes djihadistes.

Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud ("Al Hassan"), âgé de 40 ans, est poursuivi pour des crimes commis entre 2012 et 2013 à Tombouctou. Il est notamment soupçonné d'avoir ordonné la destruction de mausolées de saints musulmans et d'avoir mis en oeuvre des politiques qui ont mené à l'esclavage sexuel de femmes et de jeunes filles.

---

PARIS - Une courte majorité de Français (53%) qualifie de "non justifiée" la grève des cheminots contre la réforme de la SNCF, qui commence lundi soir, selon un sondage Ifop publié dans le Journal du Dimanche.

La moitié des personnes interrogées, soit 51%, pensent que le gouvernement doit mener à bien la réforme.

Les quatre organisations syndicales représentatives de la SNCF se sont mises d'accord sur un calendrier de deux jours de grève sur cinq à compter de mardi et mercredi et allant potentiellement jusqu'au 28 juin. Le mouvement de grève prend effet à compter de la veille, 19h.

---

PARIS - Les salariés de Carrefour ont observé hier, à l'appel de leurs syndicats, un mouvement de grève visant à dénoncer la restructuration de leur entreprise qui prévoit notamment le départ volontaire de 2.400 salariés en France.

Force ouvrière, syndicat majoritaire dans l'entreprise, a évoqué une "mobilisation historique" avec 50% de grévistes dans 180 hypermarchés engagés dans le mouvement, soit "entre 40 et 50 magasins fermés ou complètement bloqués".

Selon la direction du groupe, interrogée par Reuters, 80% des 220 hypermarchés et 100% des supermarchés étaient ouverts à la mi-journée, et aucun site logistique n'était bloqué.

---

PARIS - Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté de 2,20% en mars en données brutes par rapport à mars 2017, a annoncé dimanche le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA).

Il s'est immatriculé 231.110 voitures particulières neuves le mois dernier dans l'Hexagone. Après la hausse de 3,4% enregistrée sur les deux premiers mois de l'année, les immatriculations affichent désormais une hausse de 2,92% en cumul sur trois mois, soit un total de 556.849 unités.

---

PEKIN - Le vaisseau spatial chinois Tiangong-1 ("Palais céleste-1") rentrera dans l'atmosphère terrestre lundi dans la journée, a annoncé l'agence spatiale chinoise, sans préciser d'heure.

Les experts sont nombreux à penser qu'une grande partie de l'engin se consumera lors du retour dans l'atmosphère. Le gouvernement chinois estime peu probable que de gros morceaux du vaisseau atteignent le sol.

L'agence spatiale sud-coréenne indique dimanche sur son site internet que Tiangong-1 devrait rentrer dans l'atmosphère lundi entre 5h12, heure de Séoul, et 13h12 (entre dimanche 20h12 GMT et lundi 04h12 GMT).