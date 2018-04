Resume de l'actualite a 10H00 GMT (02/04)

PARIS - Les cheminots et les usagers de la SNCF s'apprêtent à vivre les deux premières journées d'une grève massive, qui donneront un aperçu du rapport de force dans la bataille entre syndicats et gouvernement sur la réforme du système ferroviaire.

La mobilisation de demain et d'après-demain doit marquer le coup d'envoi d'une grève intermittente censée s'étaler sur près de trois mois, à raison de deux jours par tranche de cinq, selon le calendrier des organisations représentatives, CGT en tête.

Mais, dans les faits, les conséquences du conflit commenceront à se faire sentir lundi à partir de 19h00 - même si le trafic sera encore quasi normal, assure la direction.

Demain, le taux de grévistes s'élèvera à 48%, une proportion qui montera à 77% pour les seuls conducteurs, selon des calculs de la direction réalisés sur la foi des déclarations fournies par les grévistes 48 heures à l'avance.

Seules 12% des liaisons TGV devraient être assurées, avec des disparités selon les régions. Faute d'aiguilleurs, certaines lignes pourraient être temporairement fermées, a déclaré le numéro un de la SNCF, Guillaume Pepy.

PARIS - Trois syndicats de pilotes d'Air France ont appelé à deux nouvelles journées de grève, les 10 et 11 avril, qui s'ajoutent à celles du 3 et du 7 avril, pour réclamer notamment une hausse de 6% des salaires.

La compagnie aérienne a déjà vu son trafic perturbé par plusieurs journées de mobilisation, les 22 février, 23 et 30 mars, organisées sur le même mot d'ordre à l'appel de l'intersyndicale, composée de dix organisations.

---

BEYROUTH - Les deux premiers autocars affrétés pour l'évacuation des combattants du Djaïch al Islam et de leurs familles ont quitté aujourd'hui la ville Douma, dernier bastion rebelle de la Ghouta orientale, rapporte la télévision publique syrienne. Ils doivent les conduire à Djarablous, dans le nord du pays, en vertu d'un accord conclu avec Damas, d'après la presse officielle.

L'armée syrienne a assuré samedi avoir repris la majeure partie de la Ghouta orientale et poursuivre ses opérations militaires dans les faubourgs de Douma.

La reconquête de la ville marquera la fin de l'opération militaire dans cette région agricole située à l'est de Damas, où deux millions de personnes vivaient avant la guerre.

---

PEKIN - La Chine a appliqué des droits de douane supplémentaires pouvant atteindre 25% sur 128 produits américains, dont le porc surgelé, le vin et certains fruits, en réponse à la décision des Etats-Unis de taxer leurs importations d'aluminium et d'acier. Ces droits de douane chinois entrent en vigueur aujourd'hui.

La liste de produits correspond à la liste de marchandises américaines potentiellement taxables d'une valeur de trois milliards de dollars (2,4 milliards d'euros) évoquée par la Chine le 23 mars dernier.

Le ministère chinois du Commerce annonce qu'il suspend ses obligations envers l'Organisation mondiale du commerce (OMC) : il avait promis de réduire les droits de douane sur 120 produits américains, notamment les fruits. Un taux supplémentaire de 15% s'appliquera sur ces produits. Sur huit autres produits, dont le porc, c'est un taux supplémentaire de 25% qui s'applique à partir d'aujourd'hui.

---

TOKYO - Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a annoncé aujourd'hui son intention de se rendre aux Etats-Unis du 17 au 20 avril pour des discussions avec Donald Trump.

Shinzo Abe demandera au président américain d'évoquer la question des enlèvements de citoyens japonais par la Corée du Nord Korean quand il rencontrera le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. La Corée du Nord a reconnu en 2002 avoir enlevé 13 Japonais dans les années 70 et 80. Cinq d'entre eux sont retournés au Japon. Tokyo craint que des centaines d'autres n'aient été enlevés.

---

SHANGHAI - La station spatiale chinoise Tiangong 1 ("Palais céleste 1") est rentrée dans l'atmosphère terrestre aujourd'hui et s'est désintégrée au-dessus du Pacifique Sud. Le vaisseau a pénétré dans l'atmosphère vers 08h15 (00h15 GMT) et s'est "pour l'essentiel" consumé au moment de cette rentrée, précise l'administration dans un bref communiqué publié sur son site internet. Elle ne dit pas où les débris peuvent être tombés.

La 18e escadrille de contrôle spatial de l'armée de l'air américaine, qui a pour mission de suivre les objets artificiel en orbite terrestre, a dit avoir aussi repéré le Tiangong 1 quand il est rentré dans l'atmosphère au-dessus du Pacifique Sud.

---

SAN JOSÉ - Le candidat de centre gauche, Carlos Alvarado Quesada, a remporté l'élection présidentielle au Costa Rica, dont le second tour avait lieu hier, sur la promesse de défendre les droits des homosexuels. Carlos Alvarado Quesada, 38 ans, ancien ministre et écrivain et candidat du Parti de l'action citoyenne, au pouvoir, est crédité de 61% des suffrages alors que 95% des bureaux de vote ont transmis leurs résultats.

Le tribunal électoral suprême annoncera les résultats définitifs demain. Son adversaire, le chanteur protestant et ancien journaliste de télévision Fabricio Alvarado Munoz, 43 ans, a concédé sa défaite, tombant à genoux, les bras levés devant ses électeurs.

---

GUATEMALA - L'ancien président et dictateur guatémaltèque Efrain Rios Montt est décédé à l'âge de 91 ans, alors qu'il était en procès pour génocide après avoir échappé à une première condamnation en 2013.