Resume de l'actualite a 10H00 GMT (06/05)

BEYROUTH - Les bureaux de vote libanais ont ouvert ce matin pour les premières élections législatives au Pays du Cèdre depuis neuf ans, après une période marquée par des épisodes de paralysie politique et la guerre en Syrie, l'un de ses pays voisins.

Les bureaux de vote ont ouvert à 07h00 (04:00 GMT) et fermeront à 19h00 (16:00 GMT). Les premiers résultats officieux sont attendus au cours de la nuit prochaine.

Le mouvement chiite Hezbollah, allié à la fois au régime iranien et au pouvoir syrien, devrait sortir renforcé du scrutin, dont le résultat pourrait ainsi confirmer la prédominance de l'Iran dans la région.

Soutenu par l'Occident, le Premier ministre Saad Hariri devrait cependant conserver son poste et former le nouveau gouvernement.

Plus de la moitié des 128 sièges du Parlement pourraient être remportés par le Hezbollah, estiment des experts, un total toutefois insuffisant pour y obtenir la majorité nécessaire au vote des lois majeures - fixée aux deux tiers des sièges -, telles que la réforme constitutionnelle.

---

TUNIS - Les Tunisiens sont appelés à participer aujourd'hui aux premières élections municipales depuis la chute du président Zine Ben Ali en 2011, une nouvelle étape de la transition démocratique.

Les deux principaux partis du pays, le parti islamiste Ennahda et la formation laïque Nidaa Tounès, coopèrent au sein d'un gouvernement d'union et leurs candidats devraient dominer le scrutin municipal. La "révolution de jasmin" de décembre 2010 et janvier 2011 a renversé Ben Ali après plus de 23 ans de pouvoir. Mais l'enthousiasme pour le changement démocratique a cédé le pas à la déception et parfois à la colère en raison des difficultés économiques et du chômage.

---

DUBAÏ - L'Iran a dressé des plans pour faire face à une éventuelle décision de Donald Trump de dénoncer l'accord sur le programme nucléaire iranien, et si Washington franchit ce pas, les Américains auront des "remords historiques", a déclaré aujourd'hui le président iranien, Hassan Rohani.

Le président américain a déclaré que si les alliés européens ne remédiaient pas d'ici au 12 mai aux "défauts" de l'accord de 2015, il pourrait rétablir les sanctions économiques américaines contre la République islamique.

Mercredi, deux responsables de la Maison blanche et une source proche de l'administration américaines déclaraient que Donald Trump avait déjà quasiment décidé de sortir de l'accord de Vienne sur le programme nucléaire iranien.

---

BAGDAD - L'armée de l'air irakienne a effectué un nouveau raid contre une position du groupe djihadiste Etat islamique en territoire syrien, ont annoncé aujourd'hui les services du Premier ministre irakien, Haïdar al Abadi.

Cette frappe aérienne a visé une position utilisée par les commandants de l'EI au sud de la ville de Dechaïcha, lit-on dans le communiqué du cabinet du Premier ministre. L'armée de l'air irakienne a déjà mené plusieurs frappes contre le groupe EI en Syrie depuis l'an dernier, avec le feu vert du régime du président Bachar al Assad et de la coalition internationale en lutte contre les djihadistes.

---

PARIS - Un an après son élection, 45% des Français jugent positivement le bilan d'Emmanuel Macron, même si 53% lui reprochent de ne pas "bien comprendre" leurs problèmes, selon une enquête Ipsos-Sopra Steria menée auprès de plus de 13.000 personnes.

D'après cette enquête effectuée pour le Centre de recherche de Sciences Po (Cevipof), la Fondation Jean-Jaurès et Le Monde, 55% des personnes interrogées pensent que le bilan du chef de l'Etat est négatif. Un an après sa victoire, le 7 mai 2017, Emmanuel Macron conserve toutefois la confiance de ses électeurs d'alors : 68 % de ceux qui ont voté pour lui au premier tour jugent son bilan positif, de même que 56% de ceux du second tour, où Emmanuel Macron était opposé à la présidente du Front national, Marine Le Pen.

Dans son propre camp majoritaire à l'Assemblée nationale, 93% des sondés proches du parti présidentiel La République en marche (LaRem) et 66% des sympathisants du MoDem, son principal allié au Parlement, considèrent que son bilan est positif.

---

PARIS - Le ministère français des Affaires étrangères a exprimé sa "désapprobation" après les propos du président Donald Trump sur les attaques du Bataclan à Paris, où plusieurs dizaines de personnes qui assistaient à un concert ont été abattues par des hommes armés le 13 novembre 2015.

Dans un discours prononcé à l'occasion de la convention annuelle de la NRA, le puissant lobby pro-armes américain, Donald Trump a pris l'exemple de ces attentats pour défendre le port d'armes, estimant que "ça aurait été une toute autre histoire" si les victimes avaient été armées.

Le chef de la Maison blanche est allé jusqu'à mimer la scène, déclarant, à propos des assaillants : "Ils ont pris leur temps et les ont tués un par un. Boum, viens là, boum, viens là, boum, viens là".

"La France exprime sa ferme désapprobation des propos du président Trump au sujet des attentats du 13 novembre 2015 et demande le respect à la mémoire des victimes", a répliqué le porte-parole du Quai d'Orsay dans un communiqué.

---

PARIS - Le conseil d'administration d'Air France a demandé hier au PDG du groupe Air France-KLM et président de la compagnie aérienne française, Jean-Marc Janaillac, de rester à son poste jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale du 15 mai, demande qu'il a acceptée, a annoncé hier un communiqué.

Lors de cette AG, le conseil d'administration "se réunira et annoncera une solution de gouvenance de transition", dit encore le texte. Jean-Marc Janaillac a annoncé vendredi sa démission à la suite du rejet par les salariés du projet d'accord salarial à Air France, replongeant le groupe dans la crise.

L'intersyndicale a maintenu son préavis de grève pour demain et mardi.