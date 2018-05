Resume de l'actualite a 10H00 GMT (12/05)

BAGDAD - Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes ce matin en Irak, pour les premières élections législatives depuis la victoire militaire sur les djihadistes du groupe Etat islamique, mais rares sont les Irakiens à penser que leurs nouveaux dirigeants seront en mesure d'apporter la stabilité et la prospérité économique promises de longue date.

Plus de 7.000 candidats sont en lice cette année pour les 329 sièges du parlement irakien, dans les 18 provinces, ou gouvernorats, du pays. Une fois les résultats proclamés, la Constitution prévoit un délai maximum de 90 jours pour la formation du futur gouvernement.

Depuis le renversement de Saddam, le poste de Premier ministre est dévolu à un chiite, la présidence du parlement revient à un sunnite et la présidence, poste largement protocolaire, est réservé à la communauté kurde.

Tous trois sont désignés par les parlementaires.

---

MADRID - Le Parlement de Catalogne est appelé aujourd'hui à élire le nouveau président de la Généralité, près de cinq mois après les élections régionales et quatre tentatives précédentes.

L'ancien chef de l'exécutif catalan Carles Puigdemont, actuellement en liberté sous contrôle judiciaire en Allemagne, a finalement renoncé à se présenter et a proposé jeudi la candidature du député Quim Torra, 55 ans, pour lui succéder.

Si Quim Torra ne recueille pas la majorité absolue des suffrages, un deuxième tour sera organisé lundi, où il n'aura besoin que de la majorité relative.

---

BRUXELLES - Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, est attendu aujourd'hui à Pékin, puis après-demain lundi à Moscou et mardi à Bruxelles, où il rencontrera la porte-parole de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, et les ministres des Affaires étrangères de la France, de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne.

Le ministre iranien des Affaires étrangères aura ainsi rencontré les représentants des cinq pays signataires de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien dont les Etats-Unis se sont retirés unilatéralement mardi.

La décision des Etats-Unis ouvre la voie à un rétablissement des sanctions dans un délai de 90 à 180 jours à l'égard notamment des entreprises européennes ayant des relations d'affaires avec l'Iran.

Vendredi, la télévision nationale iranienne a diffusé des images de manifestants scandant des slogans hostiles aux Etats-Unis et à Israël, lors de rassemblements dans la capitale Téhéran et dans d'autres villes du pays, après les prières du vendredi.

---

NEW DELHI - Les électeurs étaient appelés aux urnes aujourd'hui dans un Etat du sud de l'Inde, le Karnataka, l'un des derniers bastions du Parti du Congrès (opposition), où le Premier ministre indien Narendra Modi espère une victoire de son parti nationaliste hindou BJP.

Le BJP et ses alliés sont au pouvoir actuellement dans 22 des 29 Etats de l'Union indienne. Après le scrutin dans le Karnataka, des élections auront lieu d'ici la fin de l'année dans trois autres Etats.

Narendra Modi comme le chef de file du parti du Congrès, Rahul Gandhi, n'ont pas ménagé leurs efforts pendant la campagne électorale dans le Karnataka, Etat de 66 millions d'habitants dont la capitale et plus grande ville est Bangalore, la "Silicon Valley" de l'Union indienne.

---

KUALA LUMPUR - Les autorités malaisiennes ont interdit aujourd'hui à l'ex-Premier ministre Najib Razak et à son épouse de quitter le territoire national, alors même que, selon certaines sources, le nouveau chef du gouvernement, Mahathir Mohammad, a l'intention de rouvrir les enquêtes sur l'affaire du fonds souverain malaisien 1MDB, qui éclabousse Najib depuis 2015.

Najib Razak, qui a 64 ans, a déclaré samedi qu'il respecterait l'interdiction quitter le pays qui lui a été signifiée et qu'il resterait en Malaisie.

Mahathir Mohamad a dévoilé aujourd'hui la composition de son gouvernement, au sein duquel Lim Guan Eng, ancien banquier, est nommé ministre des Finances. L'ancien vice-Premier ministre Muhyiddin Yassin obtient le portefeuille de l'Intérieur et Mohamad Sabu, opposant de longue date, celui de la Défense.

---

PARIS - La décision américaine de sortir de l'accord sur le nucléaire iranien, dénoncée par une grande majorité de Français, a aussi un effet ricochet négatif sur l'image d'Emmanuel Macron, selon un sondage Odoxa pour Le Figaro et franceinfo.

Sur 962 Français interrogés mercredi, jeudi et vendredi, 55% se disent ainsi mécontents de l'attitude du chef de l'Etat français vis-à-vis de son homologue américain, Donald Trump, avec qui il a multiplié les gestes d'amitié lors de sa visite d'Etat fin avril aux Etats-Unis.

Ce qui est perçu comme un échec d'Emmanuel Macron a également un impact négatif sur la perception globale de l'ensemble de sa politique étrangère, qui était jusqu'ici son point fort dans l'opinion publique française.

Le nombre de sondés satisfaits de son bilan sur la scène internationale chute ainsi de huit points en cinq mois, à 53% au lieu de 61% en décembre dernier.

---

GAZA - Un manifestant palestinien a été tué et au moins 170 autres blessés hier par des militaires israéliens le long de la ligne de démarcation entre la bande de Gaza et Israël.

Les Palestiniens s'étaient rassemblés une nouvelle fois dans le cadre de la "Grande marche du retour", une initiative qui devrait culminer mardi, jour anniversaire de la Nakba (la catastrophe), la création de l'Etat d'Israël en 1948.

Depuis le début du mouvement, il y a six semaines, 44 Palestiniens ont été tués par des soldats israéliens le long de la frontière Gaza-Israël.