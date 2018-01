Resume de l'actualite a 11H00 GMT (01/01)

DUBAI - Dix personnes ont été tuées dans les manifestations qui ont eu lieu hier en Iran, rapporte la télévision publique iranienne ce matin, alors que des appels à poursuivre ce mouvement de contestation contre le pouvoir et la vie chère circulent sur les réseaux sociaux.

La télévision ne donne pas d'autre précision sur ces décès.

Malgré un appel au calme lancé par le président Hassan Rohani, les messages diffusés sur les réseaux sociaux appellent les Iraniens à manifester à Téhéran, la capitale, mais également dans une cinquantaine d'autres centres urbains, qui, pour la plupart, participent au mouvement de contestation, le plus important depuis 2009, depuis jeudi.

En ISRAEL, le ministre des Transports et des Renseignements a souhaité le succès des manifestations.

Israël a souvent fait part de ses craintes pour sa sécurité à propos du programme nucléaire de l'Iran et de son soutien à certains courants islamistes au Liban et dans les territoires palestiniens.

---

SEOUL - Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a prévenu les Etats-Unis qu'il disposait d'un "bouton nucléaire" prêt à être utilisé en cas de menace contre son pays, mais il a aussi tendu la main à la Corée du Sud avec laquelle il s'est dit prêt à dialoguer.

Après une année diplomatique très tendue, Kim Jong-un a profité de la présentation de ses voeux pour le Nouvel an pour déclarer que son pays était "une puissance nucléaire pacifique et responsable". Il a appelé à une baisse de la tension militaire dans la péninsule coréenne et à une amélioration des relations avec la Corée du Sud.

Kim Jong-un a ajouté envisager l'envoi en février prochain d'une délégation nord-coréenne aux Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang, en Corée du Sud.

---

KINSHASA - Les forces de sécurité de la République démocratique du Congo ont tué au moins sept personnes hier lors de manifestations contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, rapportent les Nations unies.

Trois personnes ont perdu la vie dans la capitale, Kinshasa, a déclaré le porte-parole de la police nationale, Pierrot Mwanamputu. Un quatrième décès a été signalé dans la ville de Kananga par des associations de défense des droits de l'homme.

Mais selon la porte-parole de la mission de maintien de la paix de l'Onu, Florence Marchal, les forces de l'ordre ont tué au total sept personnes à Kinshasa.

D'après les informations recueillies par l'Onu, 123 personnes ont en outre été arrêtées à Kinshasa et dans le reste du pays, parmi lesquelles plusieurs prêtres. Il y a également eu des dizaines de blessés, dont certains gravement atteints.

Cette journée de mobilisation était organisée par des organisations catholiques. En RDC, 40% de la population est catholique et l'Eglise jouit d'une forte crédibilité. La hiérarchie ne soutient toutefois pas officiellement l'appel à manifester, lancé par des mouvements laïcs.

Ces derniers réclament que le chef de l'Etat s'engage à ne pas modifier la Constitution et à ne pas briguer un troisième mandat. Les organisateurs de la contestation demandent aussi la libération de prisonniers politiques.

---

NEW YORK - Une foule immense a défié le froid polaire qui s'est abattu sur New York et le nord des Etats-Unis pour assister dans la nuit de dimanche à lundi à la traditionnelle descente de la boule du Nouvel an sur Times Square.

La température est descendue hier soir à -12 degrés Celsius à Manhattan, avec une température ressentie atteignant -15 degrés, selon les services météorologiques.

Cela fait de cette nuit de la Saint-Sylvestre l'une des plus froides de l'histoire de Times Square, derrière celle de 1917 (-17 degrés Celsius) et à égalité avec celle de 1962.

---

BERLIN - La chancelière allemande Angela Merkel, fragilisée par son incapacité à former un nouveau gouvernement trois mois après les législatives du 24 septembre, s'est engagée hier à s'attaquer aux divisions croissantes de la société allemande.

Dans ses voeux du nouvel an, la dirigeante conservatrice au pouvoir depuis 2005 a promis de renforcer les investissements dans la sécurité et la défense, d'améliorer la santé et l'éducation et de surmonter les disparités entre les villes et les campagnes.

"Le monde ne nous attendra pas", a-t-elle dit. "Nous devons créer maintenant les conditions qui permettront à l'Allemagne de continuer à prospérer dans dix ou quinze ans. Et l'Allemagne ne prospérera que si son succès est au service de tous et s'il améliore et enrichit nos existences."

---

PARIS - Emmanuel Macron a invité hier soir les Français à la concorde lors d'une année 2018 qu'il souhaite riche en réformes et les Européens à s'engager pour transformer l'Europe.

Depuis son élection en mai, "ces transformations profondes ont commencé et se poursuivront avec la même force, le même rythme, la même intensité pour l'année 2018", a dit le président français lors de ses voeux du Nouvel An depuis l'Elysée.

Après une réforme du droit du travail en 2017, le chef de l'Etat et son gouvernement veulent en particulier réformer en 2018 l'assurance chômage et la formation professionnelle.

A travers ces réformes, "nous construisons une bonne part de notre avenir", a dit Emmanuel Macron. "Je n'arrêterai pas d'agir", a-t-il assuré.

"Sur le plan national, l'année 2018 sera à mes yeux celle de la cohésion de la nation", a-t-il déclaré. "Les divisions irréconciliables minent notre pays. Je veux plus de concorde pour la France en 2018."

"Nous avons besoin de repenser un grand projet social" qui sera mis en oeuvre en 2018 et guidera la politique de santé, du handicap, d'hébergement des personnes sans abri, a-t-il poursuivi.

---

MARSEILLE - Un homme de 29 ans a été abattu d'une rafale de Kalachnikov dans la nuit de dimanche à lundi dans les quartiers Nord de Marseille, a-t-on appris de source policière.

La victime a été tuée peu avant minuit dans le XVe arrondissement de la ville par un ou plusieurs hommes qui ont pris la fuite, a-t-on précisé de même source.

Le 26 décembre, c'est un homme de 26 ans qui avait été abattu devant un bar des quartiers Nord de Marseille dans un probable règlement de comptes.

---

MELBOURNE - Le directeur général du groupe Compass, leader mondial de la restauration collective, a été tué avec cinq autres personnes dont quatre proches, dans un accident d'hydravion en Australie, à la Saint-Sylvestre.

Richard Cousins, qui était âgé de 58 ans, avait annoncé qu'il quitterait ses fonctions le 31 mars prochain. Compass a annoncé dans un communiqué que son successeur, Dominic Blakemore, prendrait ses fonctions le 1er janvier au lieu du 1er avril comme prévu.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident.