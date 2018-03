Resume de l'actualite a 11H00 GMT (06/03)

MOSCOU/BEYROUTH/GENEVE - L'armée russe propose aux rebelles syriens retranchés dans la Ghouta orientale, à la périphérie est de Damas, une évacuation protégée de la zone assiégée par les forces syriennes et leurs alliés.

Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense indique être prêt à garantir le transport des rebelles et de leurs familles et s'engage à leur octroyer une immunité contre toute poursuite. Le communiqué précise que les combattants pourront quitter la région en conservant leurs armes personnelles.

Le groupe rebelle Failak al Rahman, affilié à l'Armée syrienne libre (ASL), a dit n'avoir aucun contact avec Moscou à ce sujet mais a estimé que la proposition russe conduirait à un "déplacement forcé de population", alors que plusieurs centaines de milliers de personnes vivent encore dans l'enclave rebelle.

Les Nations unies ont annoncé de leur côté ce matin qu'elles allaient tenter d'y envoyer jeudi un nouveau convoi d'aide humanitaire.

Hier, 14 des 46 camions qui ont pu se rendre dans la région n'ont pas réussi à décharger la totalité de leurs cargaisons en raison des bombardements sur la ville de Douma. "Après environ neuf heures sur place, la décision a été prise de partir pour des raisons de sécurité et d'éviter de mettre en danger la sécurité des équipes humanitaires sur le terrain", a déclaré Jens Laerke du bureau de coordination de l'Onu des affaires humanitaires (OCHA).

Vivre sous terre est devenu la norme dans l'enclave. Depuis un mois, des familles occupent des sous-sols dans lesquels s'entassent jusqu'à 200 personnes, a indiqué Christophe Boulierac de l'Unicef.

Depuis le début de l'année, les combats en Syrie ont provoqué la mort d'au moins 1.000 enfants, a-t-il ajouté.

---

PARIS - Emmanuel Macron et Angela Merkel ont une "grande responsabilité" pour relancer l'Europe, une nouvelle fois mise à l'épreuve par la montée des partis populistes et d'extrême droite en Italie, a déclaré le premier vice-président de la Commission européenne, qui doit rencontrer le président français aujourd'hui.

"On voit partout en Europe (...) qu'on attend les projets franco-allemands. Il y a une très grande responsabilité sur les épaules d'Emmanuel Macron avec Angela Merkel de créer une relance de l'Europe", a dit Frans Timmermans sur Europe 1.

"La grande majorité des Etats membres voient très bien que c'est l'heure de faire quelque chose et (...) que c'est dans l'intérêt de tout le monde d'avoir une Europe performante."

Les Italiens, fortement éprouvés par la crise migratoire, ont plébiscité les partis anti-système et d'extrême droite dimanche mais n'ont donné de majorité à aucun d'entre eux, mettant le pays en situation de blocage politique.

Large vainqueur du scrutin avec 32% des voix, le Mouvement Cinq Etoiles (MS5) devrait remporter le plus grand nombre de sièges à la Chambre des députés (229 sur 630 selon une projection YouTrend), mais aucun parti ni aucune coalition n'obtiendra la majorité absolue à la chambre basse (316 élus).

Le chef de l'Etat ne devrait pas lancer ouvrir formellement les discussions de coalition avant le début du mois prochain.

---

WASHINGTON - Donald Trump a déclaré hier qu'il avait l'intention de maintenir son projet de droits de douane sur l'acier et l'aluminium en dépit des appels à renoncer émanant aussi bien des élus de son bord politique que des entreprises américaines.

A la Maison blanche, la confusion régnait toujours en ce début de semaine sur la date de cette taxation et les produits concernés. Le Mexique et le Canada pourtant liés aux Etats-Unis par l'Accord de libre-échange nord-américain (Aléna), devraient être tout particulièrement affectés.

Dans le camp du président républicain, des ténors sont montés au créneau, à commencer par le président de la Chambre des représentants, Paul Ryan. L'Etat qu'il représente, le Wisconsin, risque d'être touché par les mesures de représailles envisagées par l'Union européenne qui a proposé de taxer les Harley-Davidson.

Un autre représentant républicain, le député Kevin Brady, a appelé Donald Trump à ne pas nuire aux alliés des Etats-Unis.

---

SEOUL - Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a fait part de sa "ferme volonté de faire progresser vigoureusement" les relations intercoréennes et d'"écrire une nouvelle histoire de la réunification nationale" avec la Corée du Sud hier à Pyongyang lors d'un entretien avec une délégation sud-coréenne.

C'est la première fois que des responsables sud-coréens rencontraient le numéro un nord-coréen depuis son accession au pouvoir en remplacement de son père Kim Jong-il comme commandant suprême de l'armée populaire en décembre 2011.

Cette initiative visant à instaurer une détente dans la péninsule coréenne pourrait contribuer à ouvrir la voie à des discussions entre la Corée du Nord et les Etats-Unis.

---

RANGOUN - Le "nettoyage ethnique" des Rohingyas, minorité musulmane apatride qui vit en Birmanie, se poursuit, déclare le secrétaire général adjoint de l'Onu pour les droits humains dans un communiqué.

"Je ne pense pas qu'on puisse tirer une autre conclusion de ce que j'ai vu et entendu à Cox's Bazar", dit Andrew Gilmour, qui a effectué un séjour de quatre jours dans les camps de réfugiés au Bangladesh.

---

PARIS - Laurent Wauquiez a déclenché depuis Mayotte, où il est en déplacement jusqu'à demain, une passe d'armes avec le gouvernement sur la politique menée dans ces îles de l'océan Indien qui offrent à ses yeux un condensé des failles d'Emmanuel Macron.

Le président des Républicains (LR) a dénoncé entre autres l'état d'abandon dans lequel serait laissé le département, paralysé depuis plus de deux semaines par un mouvement de contestation contre l'insécurité. "Il faut faire en sorte qu'on soit entendus là-haut et, pour l'instant, ils n'écoutent pas", a-t-il déclaré à un groupe d'habitants réunis sur un barrage routier, selon une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

La ministre des Outre-Mer Annick Girardin, en visite à Saint-Martin, une collectivité française dévastée par l'ouragan Irma au mois de septembre, a dénoncé les critiques "faciles" de Laurent Wauquiez. "Si malheureusement certains hommes politiques ou femmes politiques veulent surfer sur une violence, certes, qui existe à Mayotte, pour l'amplifier et pour créer encore plus de malaise, sachez que ces gens-là seront responsables de ce qui arrivera demain", a-t-elle dit.

---

PARIS - Engie et Suez ont annoncé ce matin un partenariat pour développer des parcs solaires photovoltaïques sur l'ensemble des centres de stockage de déchets de l'activité de "Recyclage et valorisation" de Suez en France métropolitaine.

Le potentiel de la centaine de sites concernés, estimé à 1 gigawatt (GW), représente l'équivalent en capacité d'un réacteur nucléaire et 27.500 tonnes de CO2 évitées par an, ont précisé les groupes dans un communiqué commun.

Engie, qui détient environ 32% du capital de Suez, développera, construira et exploitera les parcs solaires sur les sites identifiés, qui sont principalement des installations de recyclage et de traitement des déchets, logées sur de grands terrains et réparties sur l'ensemble du territoire et dont la majorité produit déjà du biogaz valorisé en énergie.

---

MARSEILLE - Le parquet de Marseille a ouvert une information judiciaire contre X dans le cadre de l'affaire du Levothyrox, un médicament pour la thyroïde dont la nouvelle formule aurait des effets secondaires.

Le procureur a précisé que 7.000 plaintes avaient été déposées "à ce jour" en France.

Selon un rapport publié fin janvier par l'ANSM, les effets indésirables de la nouvelle formule du Levothyrox sont les mêmes que ceux de l'ancienne formule et, pour la majorité des patients, ne proviennent pas d'un déséquilibre thyroïdien.

---

PARIS - Orange pourrait à son tour se résoudre à interrompre la diffusion des chaînes gratuites du groupe TF1, qui lui réclame une rémunération pour pouvoir continuer à les distribuer, rapporte Le Figaro sur son site internet en citant le PDG de l'opérateur télécoms.

Canal+ s'est déclaré le 1er mars contraint d'interrompre la diffusion des chaînes gratuites de TF1 après l'échec de leurs discussions commerciales. Orange souhaite parvenir à un accord avec TF1, a rappelé un porte-parole de l'opérateur télécoms.