Resume de l'actualite a 11H00 GMT (07/01)

BERLIN - La chancelière allemande Angela Merkel s'est dit "optimiste" ce matin à propos des discussions exploratoires qui commencent avec le Parti social-démocrate (PSD) sur la formation d'un gouvernement de coalition.

Le président du PSD, Martin Schulz, a indiqué qu'il ne fixait aucune ligne rouge pour le début de ces entretiens.

Le camp conservateur CDU-CSU de la chancelière allemande et le SPD ont prévu cinq journées de discussions pour évaluer s'ils peuvent trouver un terrain d'entente suffisant pour former une nouvelle "Grande coalition", à l'instar de celle qui a gouverné le pays ces quatre dernières années avant les élections législatives de septembre dernier.

En cas d'échec des discussions entre la CDU d'Angela Merkel et le SPD, l'Allemagne pourrait devoir organiser de nouvelles élections ou être dirigée par un gouvernement minoritaire, ce qui serait une première depuis 1945.

LONDRES - Theresa May a annoncé ce matin qu'elle procéderait sous peu à un remaniement ministériel après la démission de son adjoint Damian Green le mois dernier, mais elle s'est refusée à donner des précisions.

Le vice-Premier ministre, a démissionné peu avant Noël à la demande de Theresa May après avoir reconnu avoir menti sur la découverte d'images pornographiques sur les ordinateurs de son bureau parlementaire en 2008.

Selon le Sunday Times, le remaniement devrait avoir lieu demain, mais aucun changement n'est attendu dans les principaux ministères que sont les Affaires étrangères, les Finances, l'Intérieur et le Brexit.

DUBAI - Les gardiens de la Révolution islamique (GRI, pasdaran) ont annoncé dimanche avoir mis en échec les manifestations qui agitent l'Iran depuis une dizaine de jours et accusé plusieurs pays étrangers, dont les Etats-Unis et l'Arabie saoudite, d'en être responsables.

Le Parlement iranien s'est parallèlement réuni à huis clos pour discuter des manifestations en présence des ministres de l'Intérieur et du Renseignement, du chef de la police et du commandant adjoint des pasdaran.

Pendant ce temps, plusieurs milliers de partisans du gouvernement ont continué à manifester dimanche. La télévision publique a diffusé en direct des images de défilés dans plusieurs villes, et notamment à Shar-e Kord, dans le centre du pays où plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées, malgré la neige.

PARIS - Une cinquantaine d'accords commerciaux et de coopération devraient être signés lors de la visite de trois jours d'Emmanuel Macron en Chine qui commence demain.

Face son homologue chinois, Xi Jinping, le président français défendra le multilatéralisme, fragilisé par l'attitude du président américain, Donald Trump, alors que les tensions régionales au Moyen-Orient et en Asie sont vives.

La paix et la sécurité seront le premier axe des discussions entre les deux chefs d'Etat, avec un accent prioritaire sur la crise coréenne, dont la Chine est l'acteur extérieur principal.

La Corée du Sud et la Corée du Nord devraient, pour la première fois depuis plus de deux ans, mener la semaine prochaine des discussions bilatérales.

CAMP DAVID, Maryland) - Donald Trump a déclaré hier qu'il était "absolument" prêt à s'entretenir au téléphone avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et a espéré des progrès lors des discussions entre les deux Corées la semaine prochaine.

Corée du Nord et Corée du Sud ont accepté vendredi de reprendre le dialogue, une avancée inédite depuis deux ans, après que Washington et Séoul ont reporté des exercices militaires en signe d'apaisement.

La Corée du Nord enverra probablement un couple de patineurs artistiques aux Jeux olympiques d'hiver, qui auront lieu le mois prochain à Pyeongchang, en Corée du Sud, a annoncé hier le représentant du pays au Comité international olympique (CIO), rapporte l'agence de presse japonaise Kyodo News.

WASHINGTON - Donald Trump a rejeté hier les accusations d'incompétence portées à son encontre dans un livre très critique sur sa première année à la Maison blanche et déclaré qu'il était au contraire un "génie très équilibré".

L'écrivain et journaliste américain Michael Wolff, auteur d'un livre "Fire and Fury : Inside the Trump White House" (Le Feu et la fureur : à l'intérieur de la Maison blanche de Trump) a déclaré à la BBC à l'occasion de la promotion de son ouvrage que ses révélations allaient probablement contraindre Donald Trump à quitter la présidence des Etats-Unis.

"En fait, dans ma vie, mes deux plus grands atouts ont été l'équilibre mental et le fait d'être, genre, vraiment intelligent", a déclaré Donald Trump dans un de ses tweets.

"D'homme d'affaires TRÈS efficace, je suis passé à vedette de la TV au top (...) et à président des Etats-Unis (du premier coup). Je pense que cela mérite le qualificatif, pas d'intelligent, mais de génie (...) et un génie très équilibré."

L'ouvrage de Michael Wolff a été un best-seller dès sa parution vendredi. Décrit par Donald Trump comme un tissu de mensonges, il dépeint une Maison blanche en proie à la confusion et un président mal préparé en 2016 à prendre la tête de la première puissance mondiale.

Donald Trump doit subir un examen médical le 12 janvier, le premier de sa présidence.

PARIS - Edouard Philippe assure que les baisses de cotisations décidées par le gouvernement vont permettre à 20 millions de Français d'avoir plus de pouvoir d'achat.

Dans un entretien au Journal du dimanche (JDD), le chef du gouvernement revient sur les différents dossiers de ce début d'année. Il confirme le projet de suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français cette année ainsi que l'intention du gouvernement de diminuer les impôts durant le quinquennat d'Emmanuel Macron.

Il évoque un recours à loi pour d'éventuelles cessions de participations publiques dans les entreprises françaises.

PARIS - Une majorité de 53% de Français fait confiance au gouvernement d'Edouard Philippe, selon un sondage Ifop publié dans le Journal du dimanche.

D'après cette enquête réalisée par téléphone les 5 et 6 janvier auprès de 1.005 personnes, 12% des sondés font "tout à fait confiance" et 41% "plutôt confiance" à l'équipe au pouvoir.

Ils sont, à l'inverse, 46% à ne pas faire confiance au gouvernement.

PEKIN - Un pétrolier transportant du brut iranien était en flammes et déversait sa cargaison en mer de Chine orientale dimanche après être entré en collision avec un vraquier chinois, a annoncé le gouvernement chinois.

Aucune précision sur la taille de la flaque de pétrole répandue en mer n'a été donnée. Une enquête est en cours, a annoncé le ministère chinois des Affaires étrangères.

Les 32 membres d'équipage du pétrolier sont portés disparus. Les 21 Chinois membres de l'équipage du CF Crystal ont été sauvés.