Resume de l'actualite a 11H00 GMT (11/02)

DUBAI - Deux semaines après le "France is back" lancé par Emmanuel Macron à Davos, Edouard Philippe a dressé aujourd'hui lors du sommet économique de Dubaï le portrait d'une France en pleine "transformation" et engagée dans des réformes favorables aux investisseurs étrangers.

"Nous sommes engagés dans une très grande transformation et l'objet de cette transformation est de réparer notre pays et de préparer l'avenir", a dit le Premier ministre français à l'ouverture du World Government Summit, considéré comme le "Davos du Golfe".

"Préparer l'avenir, c'est (...) faire en sorte d'avoir une croissance forte et donc de donner un cadre favorable à l'investissement et aux entreprises", a-t-il souligné. "C'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés dans une diminution cohérente, progressive, inévitable, irréversible de la fiscalité qui pèse sur les entreprises en garantissant ne stabilité, une visibilité, à cette baisse des prélèvements obligatoires".

Mais également, a-t-il ajouté, "en modifiant notre droit du travail pour faire en sorte que toutes les initiatives puissent être prises, en développant l'attractivité de notre pays pour que les investisseurs étrangers sachent que l'on peut bien et beaucoup produire en France".

---

PARIS - La secrétaire d'Etat à l'Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, juge "irresponsable", dans une longue tribune publiée par le Journal du dimanche, l'article du nouveau journal Ebdo, qui accuse Nicolas Hulot d'agressions sexuelles.

Le ministre de la Transition énergétique, a démenti ces accusations, qu'il a qualifiées de "rumeurs ignominieuses", et reçu le soutien du chef de l'Etat, Emmanuel Macron, ainsi que de collègues du gouvernement. L'Ebdo évoque "une jeune femme de 31 ans, ancienne salariée de la Fondation Hulot et aujourd’hui chargée de mission à l’Assemblée nationale", possiblement victime de "harcèlement sexuel" de la part de Nicolas Hulot, une affaire qui se serait "soldée par une transaction".

---

SEOUL - La délégation nord-coréenne aux Jeux olympiques d'hiver en Corée du Sud a eu un entretien "franc et sincère" avec le président sud-coréen Moon Jae-in, rapporte dimanche l'agence de presse officielle nord-coréenne, mais KCNA ne fait pas mention d'une invitation de la Corée du Nord au président Moon pour un sommet.

Une lettre personnelle du numéro un nord-coréen Kim Jong-un a été remise "courtoisement" par sa soeur Kim Yo-jong au président Moon samedi lors des discussions, écrit KCNA. La jeune femme a également parlé au président Moon de "l'intention" de son frère, écrit KCNA sans préciser ce que ce terme recouvrait.

Moon Jae-in et la soeur cadette de Kim Jong-un devaient avoir une nouvelle occasion de discuter, ce soir à Séoul, lors du second concert d'un orchestre nord-coréen en visite.

La délégation nord-coréenne, délégation de plus haut rang à s'être jamais rendue au Sud, devait conclure sa visite dans la soirée. Auparavant, elle a été invitée à déjeuner dimanche avec le Premier ministre sud-coréen, Lee Nak-yeon, dans un hôtel cinq étoiles des quartiers est de Séoul, le Walkerhill Hotel,

---

PEKIN - Une femme a été tuée et 12 autres personnes ont été blessées aujourd'hui dans une attaque à l'arme blanche menée par un individu dans un quartier commerçant de la capitale chinoise, Pékin. L'agresseur a été arrêté après l'attaque, survenue en début d'après-midi dans un centre commercial du quartier de Xidan. Trois hommes et dix femmes ont été hospitalisés après cette attaque et l'une des femmes est décédée de ses blessures.

L'agresseur est un homme de 35 ans originaire de la province du Henan, dans le nord de la Chine. Il a avoué son crime, qu'il dit avoir commis pour "exprimer son mécontentement"

---

DJAKARTA - Un homme armé d'un couteau s'en est pris à quatre fidèles aujourd'hui dans une église catholique à Yogyakarta en Indonésie, avant d'être interpellé par la police qui lui a tiré dessus.

---

PARIS - Marine Le Pen s'est efforcée aujourd'hui de minimiser les menaces de son père Jean-Marie de s'inviter au prochain congrès du Front national, jugeant qu'elles étaient de simples "provocations" destinées à exister médiatiquement.

La bataille que se livrent le père et la fille depuis trois ans a connu un nouvel épisode vendredi avec une décision de justice confirmant le cofondateur du parti d'extrême droite à la présidence d'honneur.

Selon Jean-Marie Le Pen, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles (Yvelines) lui donne le droit le participer au congrès de la "refondation" prévu les 10 et 11 mars à Lille, ce que conteste la direction frontiste.

---

PARIS - L'ancien ministre du Budget Jérôme Cahuzac, condamné en 2016 pour fraude fiscale, va tenter à partir de demain d'éviter la prison lors de son procès en appel à Paris.

Le ministre déchu a été condamné en première instance à une peine de trois ans de prison ferme non aménageable pour avoir dissimulé un compte bancaire à l'étranger, le scandale le plus retentissant du quinquennat de François Hollande.

Le président de la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris, Peimane Ghaleh-Marzban, avait alors estimé que seule une peine garantissant son incarcération pouvait sanctionner sa faute "d'une exceptionnelle gravité".

---

PARIS - Le président de la chaîne de télévision privée M6, Nicolas de Tavernost, demande au gouvernement, dans une interview publiée par le Journal du Dimanche, de supprimer intégralement la publicité sur les chaînes publiques et de réformer profondément la loi de 1986 sur l'audiovisuel.

Il estime qu'un temps précieux a été perdu et que la France doit désormais, comme les autres grands pays industrialisés, intégrer les activités de production et de diffusion.