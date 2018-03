Resume de l'actualite a 11H00 GMT (11/03)

PEKIN - Le Parlement chinois a aboli la disposition constitutionnelle qui limitait la fonction présidentielle à deux mandats de cinq ans, ce qui permet, en théorie, au président Xi Jinping de rester chef de l'Etat à vie.

L'amendement à la Constitution chinoise a obtenu le soutien de la quasi totalité des quelque 3.000 députés de l'Assemblée nationale populaire (ANP), seuls deux d'entre eux s'y opposant et trois s'abstenant.

Cette modification de la loi fondamentale chinoise avait été proposée en février par le parti communiste (PCC) et son adoption par le Parlement ne faisait aucun doute malgré la nécessité d'obtenir la majorité des deux tiers.

Chef de l'Etat depuis 2013, Xi Jinping, 64 ans, se voit ainsi offrir la possibilité de demeurer en fonction après le terme de son second mandat en 2023.

---

NEW DELHI - Emmanuel Macron et le Premier ministre indien Narendra Modi coprésidaient le premier sommet de l'Alliance solaire internationale, une initiative lancée en marge de la COP21 pour doter les pays tropicaux d'importantes capacités solaires.

La coopération en matière d'énergie verte est le deuxième axe de l'alliance franco-indienne.

Emmanuel Macron a salué hier l'ouverture d'une "nouvelle ère" du partenariat stratégique lancé il y a vingt ans entre la France et l'Inde, marqué par une coopération renforcée en matière de défense, de lutte contre le terrorisme et le changement climatique.

---

MOON TOWNSHIP, Pennsylvanie - La Corée du Nord veut "faire la paix", a déclaré hier soir le président américain Donald Trump, affirmant qu'une rencontre avec le chef nord-coréen Kim Jong-un, si elle avait lieu, pourrait déboucher sur "le plus grand accord au monde".

Donald Trump s'exprimait lors d'un rassemblement en Pennsylvanie dans le cadre de la campagne électorale du républicain Rick Saccone, candidat pour un siège au Congrès.

Plus tôt dans la journée, le chef de la Maison blanche a annoncé que la Corée du Nord a promis d'interrompre ses essais de missiles "tout au long de nos rencontres".

"La Corée du Nord n'a procédé à aucun tir d'essai de missile depuis le 28 novembre 2017 et elle s'est engagée à ne pas en faire tout au long de nos rencontres. Je pense qu'ils respecteront cet engagement", a écrit Donald Trump sur Twitter.

La Maison blanche n'a pas donné de date pour un sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un, mais le président américain a dit qu'il verrait celui-ci, qui lui a fait transmettre une invitation.

Donald Trump a affirmé vendredi qu'un "accord est en préparation", en réponse à l'offre du dirigeant nord-coréen d'organiser un sommet historique et inédit entre les Etats-Unis et la Corée du Nord. La Maison blanche a mis toutefois un certain bémol, vendredi, déclarant que Donald Trump ne rencontrerait Kim Jong-un que s'il constatait des mesures "concrètes" de la part de Pyongyang.

---

BEYROUTH - De violents combats opposaient dimanche les forces progouvernementales syriennes et les rebelles retranchés dans la Ghouta orientale où plus de 1.100 civils ont été tués depuis le début de l'offensive lancée par le régime de Damas, indique l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

La progression des troupes soutenant Assad se poursuit et la région tenue par les insurgés est désormais coupée en trois parties sur lesquelles les bombardements se poursuivent sans relâche.

L'OSDH, qui documente le conflit à l'aide d'informateurs sur le terrain, a indiqué que d'intenses combats ont lieu sur plusieurs fronts, les forces du régime procédant à un barrage d'artillerie et des raids à l'aide d'hélicoptères d'attaque.

---

LONDRES - Le gouvernement britannique apportera une réponse "appropriée" s'il est établi qu'un Etat étranger est impliqué dans l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal, a indiqué dimanche le ministre britannique des Finances.

"Il y a une enquête de police motivée par la recherche de preuves et nous irons où ces preuves nous conduiront", a déclaré Philip Hammond sur la télévision de la BBC.

La police britannique a identifié plus de 200 témoins et examine plus de 240 éléments dans cette enquête sur l'attaque à l'aide d'un agent neurotoxique de l'ancien espion russe et de sa fille.

---

LILLE - Le Front national, qui s'apprête à changer de nom selon les voeux de Marine Le Pen, a modifié dimanche ses statuts à l'occasion d'un congrès présenté comme celui de la "refondation", à Lille, tout en reconduisant ses dirigeants.

Présidente depuis sept ans et seule candidate à sa succession, la députée du Pas-de-Calais a été réélue par les adhérents frontistes, qui se sont prononcés au cours des dernières semaines par voie postale.

"Derrière ce vote, il y a une confiance que vous m'accordez et, cette confiance, bien entendu je veux en être digne", a déclaré Marine Le Pen, en quête d'un nouvel élan après les revers électoraux de l'année 2017.

A cette fin, l'ex-candidate à la présidentielle a entrepris de transformer au moins en apparence le parti d'extrême droite en faisant adopter de nouveaux statuts, remisant ainsi le texte qui régissait l'organisation du FN sous Jean-Marie Le Pen.

Le nouveau règlement, ratifié à 79,77% par les militants présents à Lille, se traduit par une refonte des instances internes, rebaptisées, et symboliquement par la suppression de la présidence d'honneur, occupée par le prédécesseur de Marine Le Pen, désormais jugé encombrant.

---

PARIS - La défiscalisation des heures supplémentaires, mesure supprimée sous le quinquennat de François Hollande, sera rétablie en 2020, annonce le porte-parole du gouvernement.

"Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron s'était engagé à dire qu'il fallait supprimer les cotisations sur les heures supplémentaires. Ce sera fait à l'horizon 2020", a dit Benjamin Griveaux dans le cadre du "Grand Rendez-vous" Europe 1-Les Echos-CNEWS.

"Pas avant, a-t-il expliqué, pour une raison simple : c'est que nous avons aussi une question de sérieux budgétaire à tenir, nous avons une trajectoire, des engagements que nous avons pris vis-à-vis de nos partenaires européens."