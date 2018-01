Resume de l'actualite a 11H00 GMT (14/01)

PARIS - Le président du groupe Lactalis, Emmanuel Besnier, silencieux depuis le début de l'affaire des lots de poudre de lait pour bébé contaminés par des salmonelles, se défend de tout manquement et promet d'indemniser "toutes les familles qui ont subi un préjudice".

Mis en cause par le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, qui l'a reçu vendredi, Emmanuel Besnier déclare dans un entretien accordé au Journal du Dimanche que l'extension du rappel à l'ensemble des boîtes de lait infantile produites sur le site de Craon sans considération de date annoncée à l'issue de cette rencontre ne résulte pas d'une "injonction du ministre" mais d'une proposition qu'il a lui même soumise.

Ce rappel concerne plus de 12 millions de boîtes dans 83 pays. Emmanuel Besnier ne précise ni le montant des indemnisations envisagées, ni le coût total de l'opération.

Il assure faire "le maximum" pour régler la situation et comprendre ce qui s'est passé afin de pouvoir "tirer les leçons de cette crise" qui a entraîné la contamination de 37 nourrissons en France, un en Espagne, avec un cas en cours de confirmation en Grèce.

---

PARIS - Les opérateurs télécoms vont investir trois milliards d'euros sur trois ans pour améliorer la couverture mobile sur le territoire français, dans le cadre d'un accord contraignant conclu avec le gouvernement, annonce dans un entretien au Journal du Dimanche le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Cohésion des territoires, Julien Denormandie.

Ces investissements pour renforcer les infrastructures de téléphonie - antennes, pylônes ou autres - sont destinés à atteindre les objectifs fixés par le président de la République lors de la conférence nationale des territoires mi-juillet, à savoir "un bon débit pour tous d'ici à 2020, du très haut débit d'ici à 2022 et l'accélération d'une téléphonie mobile de qualité", explique Julien Denormandie.

---

PARIS - Le Premier ministre, Edouard Philippe, a effectué hier une visite inopinée en Loire-Atlantique, où il a rencontré les maires de trois communes directement concernées par le dossier du projet d'aéroport contesté de Notre-Dame-des-Landes, dont le sort doit être scellé ce mois-ci.

Lors de ce déplacement destiné à "nourri(r) (sa) réflexion", Edouard Philippe a réaffirmé que la décision serait prise "avant la fin du mois de janvier" dans ce dossier vieux de plusieurs dizaines d'années.

Les acteurs locaux ont salué cette visite.

"La démarche était plutôt bonne", a déclaré à Reuters le maire de Notre-Dame-des-Landes, Jean-Paul Naud, opposé à la construction d'un nouvel aéroport sur sa commune. Dans le camp opposé, le maire de Saint-Aignan-de-Grand Lieu a évoqué une discussion "très ouverte".

---

TUNIS - Le gouvernement tunisien va débloquer 170 millions de dinars (57 millions d'euros) pour venir en aide aux familles les plus démunies et aux personnes dans le besoin, après les manifestations contre l'austérité de ces derniers jours.

"Cela va concerner environ 250.000 familles", a précisé hier le ministre tunisien des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi.

Opposition et activistes ont appelé à de nouveaux rassemblements à Tunis, notamment aujourd'hui, septième anniversaire de la chute de l'ancien président Zine Ben Ali.

Les manifestations déclenchées par des hausses de prix entrées en vigueur le 1er janvier ont donné lieu à des violences et des scènes de pillage un peu partout en Tunisie. L'armée s'est déployée dans plusieurs villes. Près de 800 personnes ont été arrêtées.

---

ANKARA - Le président iranien, Hassan Rohani, estime que les Etats-Unis ont échoué dans leur tentative de remettre en cause l'accord international de 2015 qui encadre les activités nucléaires de la République islamique.

"L'administration américaine a échoué dans sa tentative de fragiliser l'accord sur le nucléaire (...), Trump, en dépit de ses tentatives réitérées, a échoué", a déclaré le président iranien dans une allocution retransmise en direct à la télévision. "Cet accord est une victoire pérenne pour l'Iran".

Le président Donald Trump a lancé vendredi un ultimatum sur l'Iran et fixé un délai de 120 jours, "de la dernière chance", pour permettre aux Etats-Unis et à leurs partenaires européens de corriger les "terribles défauts" dont souffre cet accord signé à Vienne le 14 juillet 2015.

---

VIENNE - Quelque 20.000 personnes ont manifesté hier à Vienne pour protester contre l'entrée de l'extrême droite au gouvernement et demander une réaction de l'Union européenne.

Les manifestants, militants de gauche et retraités, ont dit leur refus de "laisser les nazis gouverner", rappelant les origines sulfureuses du Parti de la liberté (FPÖ), fondé par d'anciens nazis et partenaire minoritaire de la coalition gouvernementale du chancelier conservateur Sebastian Kurz.

La semaine dernière, le ministre de l'Intérieur Herbert Kickl, issu du FPÖ, a relancé la polémique sur la participation de l'extrême droite au gouvernement en déclarant que les demandeurs d'asile devraient être "concentrés" dans des centres le temps que leur demande soit examinée, un terme qui a été perçu comme une allusion aux camps de concentration nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

---

PRAGUE - Le président de la République tchèque, Milos Zeman, est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Mais sa victoire n'est pas assurée au second tour.

Après le dépouillement dans 99,6% des bureaux de vote, il obtenait 38,65% des suffrages, contre 26,56% pour son principal adversaire, Jiri Drahos, un universitaire pro-européen.

Premier président tchèque élu au suffrage universel, en 2013, Milos Zeman, 73 ans, est connu pour tenir un discours aux forts accents populistes. Il ne cache pas son admiration pour Donald Trump, souhaite que son pays entretienne des relations plus étroites avec la Russie et la Chine, critique l'Union européenne et a dénoncé l'immigration "musulmane" en Europe.

Jiri Drahos, 68 ans, s'est dit optimiste. Quatre des autres candidats ont promis de lui apporter leur soutien au second tour. Ils ont recueilli au total 32,5% des suffrages exprimés.

---

PARIS - Deux syndicats de gardiens de prison, l'Ufap-Unsa Justice et la CGT pénitentiaire, appellent à un "blocage total" des lieux de détention à partir de demain après l'agression à l'arme blanche de trois gardiens de prison par un détenu converti à l'islam radical à Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais).

Le ministère de la Justice a fait savoir que les syndicats seraient reçus "dans les prochains jours", par la ministre, Nicole Belloubet.

Jeudi, plus d'un tiers des 188 établissements du pays ont été perturbés par des débrayages de 15 à 20 minutes, selon un décompte de la direction de l'administration pénitentiaire.

---

WASHINGTON - La Commission fédérale des communications américaine (FCC) a annoncé l'ouverture d'une "enquête exhaustive" après l'envoi par erreur hier d'une alerte au missile aux habitants de l'île de Hawaï, en pleine période de tensions avec la Corée du Nord.

L'alerte émise en début de matinée demandait aux Hawaïens de se mettre immédiatement à l'abri en raison de l'approche d'un missile balistique, le message précisant que "ce n'est pas un exercice".

Elle a aussi été adressée aux chaînes de télévision locales, avant d'être annulée 38 minutes plus tard.