Resume de l'actualite a 11H00 GMT (18/02)

DUBAÏ - Les 66 occupants d'un avion de ligne de la compagnie iranienne Aseman Airlines qui s'est écrasé aujourd'hui dans le centre de l'Iran ont vraisemblablement tous péri dans la catastrophe, ont rapporté des médias iraniens.

L'ATR, qui assurait la liaison entre la capitale Téhéran et la ville de Yasuj dans le sud-ouest de l'Iran, était parti de l'aéroport Mehrabad, situé dans l'ouest de Téhéran et voué essentiellement aux vols intérieurs.

L'appareil, qui avait à son bord 60 passagers et six membres d'équipage, a disparu des radars 50 minutes après le décollage, et s'est écrasé dans une zone de montagnes, près de la ville de Semirom.

---

GAZA - Deux adolescents palestiniens ont été tués dans des tirs israéliens contre la bande de Gaza, déclenchés à la suite d'une explosion dans laquelle quatre militaires israéliens ont été blessés, ont rapporté aujourd'hui des médecins palestiniens.

Ce regain de violences, qui a débuté hier et a pris fin ce matin, est l'un des plus importants dans la bande de Gaza depuis le conflit qui a opposé en 2014 Israël à l'organisation radicale du Hamas.

Il a commencé avec l'explosion d'une bombe à la frontière entre Israël et Gaza, dans laquelle les quatre soldats de Tsahal ont été blessés samedi. Israël a riposté par des raids aériens et des tirs de blindés contre 18 objectifs appartenant au Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, et au Djihad islamique.

---

MUNICH - Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a assuré ce matin à Munich qu'il n'hésiterait pas à intervenir contre l'Iran, et non pas seulement contre ses alliés au Moyen-Orient, si cela s'avérait nécessaire.

"Nous interviendrons si nécessaire non pas seulement contre les alliés de l'Iran mais contre l'Iran lui-même", a dit le Premier ministre en réaffirmant que Téhéran représentait la plus grande menace au monde.

---

MIAMI, Floride - Les survivants de la fusillade qui a fait 17 morts dans un lycée de Parkland, en Floride, ont participé à un rassemblement marqué par la tristesse et surtout la colère pendant qu'à une soixante de kilomètres de là se déroulait comme si de rien n'était une foire aux armes géante.

Le massacre de Parkland a relancé le débat sur les ventes d'armes aux Etats-Unis, protégées par le second amendement de la Constitution, sans toutefois faire bouger les lignes entre partisans et adversaires d'un contrôle renforcé.

De nombreuses personnes qui participaient au rassemblement à la mémoire des victimes samedi à Fort Lauderdale ont appelé à l'adoption d'une nouvelle loi sur les armes et critiqué le président Donald Trump, qui a mis en cause le déséquilibre psychologique du tireur, Nikolas Cruz, 19 ans.

"On ne peut pas réduire ça à un problème mental", a déclaré Emma Gonzalez, une lycéenne de 18 ans, aux centaines de personnes réunies devant un bâtiment fédéral.

Nikolas Cruz "n'aurait pas tué autant de lycéens avec un couteau", a-t-elle ajouté en essuyant des larmes, sous les applaudissements de la foule.

WASHINGTON - Donald Trump a estimé que le FBI n'avait pas su empêcher la fusillade dans un lycée de Parkland, en Floride, parce qu'il était trop occupé à tenter de démontrer l'existence d'une collusion entre la Russie et son équipe de campagne pour l'élection présidentielle de 2016.

Les services fédéraux ont reconnu vendredi avoir négligé des renseignements qui auraient pu leur permettre d'empêcher Nikolas Cruz, le jeune homme de 19 ans qui a tué 17 personnes dans son ancien lycée, de passer à l'acte.

"Très triste que le FBI soit passé à côté de tous les signaux envoyés par le tireur de l'école en Floride. Ce n'est pas acceptable", a écrit Donald Trump sur son compte Twitter.

---

PARIS - "Le statu quo n'est pas possible" à la SNCF dont la situation est "alarmante", juge la ministre des Transports, Elisabeth Borne, dans un entretien publié dans le Journal du dimanche à la veille d'une série de concertations sur le ferroviaire français.

La ministre doit consulter à partir de demain la direction de la SNCF, les partenaires sociaux, les régions et les usagers sur l'avenir du rail. La méthode et le calendrier seront annoncés le 26 février à Matignon.

"La situation étant préoccupante et alarmante, il y a urgence à agir", déclare Elisabeth Borne au JDD. "Nous allons aborder des sujets très sensibles. Il y a des inquiétudes et forcément beaucoup de questions, c'est légitime. Nous allons dialoguer, y répondre. Mais le statu quo n'est pas possible. C'est ma ligne rouge et celle du gouvernement."

La CGT, syndicat majoritaire à la SNCF, a appelé les salariés de la SNCF à se mobiliser le 22 mars contre les projets de réforme du groupe public après la remise d'un rapport qui prône notamment une remise en cause du statut de cheminot.

---

PARIS - La cote de popularité d'Emmanuel Macron recule de six points, à 44% de bonnes opinions, dans le baromètre mensuel Ifop pour le Journal du Dimanche (JDD), rejoignant d'autres enquêtes récentes allant dans le même sens.

Selon ce sondage réalisé du 9 au 17 février, 55% des personnes interrogées se disent mécontentes d'Emmanuel Macron comme président de la République.

La chute de popularité du chef de l'Etat est de 10 points chez les sondés âgés de 50 à 64 ans, dans un contexte notamment marqué par une hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) pour une grande partie des retraités.