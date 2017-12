Resume de l'actualite a 11H00 GMT (26/12)

CITE DU VATICAN - Le pape François, dans son message de Noël, a déploré hier les "vents de la guerre" qui soufflent sur le monde, réclamant notamment une solution à deux Etats dans le conflit israélo-palestinien et "la paix pour Jérusalem".

Sa bénédiction "urbi et orbi" (à la ville et au monde) a permis au chef de l'Eglise catholique de passer en revue conflits et crises qui secouent la planète.

S'exprimant quatre jours aprè le vote d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies demandant aux Etats-Unis de renoncer à leur reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'Etat d'Israël, il s'est arrêté sur les tensions israélo-palestiniennes que la décision de Donald Trump a ravivées.

"Nous voyons Jésus dans les enfants du Moyen-Orient qui continuent de souffrir à cause de l'aggravation des tensions entre Israéliens et Palestiniens", a-t-il dit du balcon de la basilique Saint-Pierre. "En ce jour de fête, demandons au Seigneur la paix pour Jérusalem et pour toute la Terre sainte."

---

AMMAN - Plusieurs organisations de rebelles syriens ont rejeté hier soir l'idée de participer à une conférence sur la Syrie que la Russie veut organiser à Sotchi, affirmant que le gouvernement russe entendait court-circuiter le processus de paix mené à Genève par l'Onu.

Dans un communiqué, une quarantaine de groupes rebelles, dont certaines factions armées qui avaient participé aux premiers tours de table en Suisse, expliquent que Moscou n'exerce aucune pression sur le régime de Bachar al Assad pour trouver une solution politique.

"La Russie est un pays agresseur qui a commis des crimes de guerre contre les Syriens. Elle soutient le régime militairement et le défend politiquement et depuis sept ans empêche une condamnation du régime d'Assad par l'Onu", précise le communiqué.

La conférence prévue à Sotchi pour engager un dialogue politique doit avoir lieu les 29 et 30 janvier.

---

MOSCOU - Le Kremlin estime qu'il est nécessaire de vérifier si l'appel au boycott de l'élection présidentielle de mars prochain, lancé par l'opposant Alexeï Navalny, est conforme à la loi.

La candidature de l'avocat de 41 ans, chef de file de la contestation contre Vladimir Poutine, a été rejetée lundi par la Commission électorale centrale au motif d'une condamnation à une peine de prison avec sursis.

Navalny, qui avait obtenu un nombre suffisant de parrainages, a aussitôt appelé au boycott de l'élection présidentielle. "Le processus auquel on nous demande de participer n'est pas une vraie élection. Il n'y aura que Poutine et les candidats qu'il a personnellement sélectionnés", a-t-il déclaré dans un message vidéo.

---

LIMA - Le président péruvien Pedro Pablo Kuczynski a tenté de justifier hier soir la grâce qu'il a accordée à Alberto Fujimori, appelant ses compatriotes à "tourner la page" du passé.

La libération de l'ancien chef d'Etat, condamné à 25 ans de prison pour corruption et crimes contre les droits de l'homme, a provoqué la colère d'une partie des Péruviens.

---

SEOUL - La Corée du Sud prédit que la Corée du Nord cherchera à ouvrir des négociations avec les Etats-Unis l'année prochaine sur ses programmes d'armement et à concrétiser des formes de rapprochement avec Séoul.

Dans un rapport sur les perspectives 2018 à la tonalité optimiste publié ce matin, le ministère sud-coréen de l'Unification précise cependant que le régime de Pyongyang poursuivra parallèlement ses efforts visant à être reconnu comme une "puissance nucléaire de facto".

Quant aux effets des nouvelles sanctions adoptées vendredi par le Conseil de sécurité des Nations unies en riposte au test d'un missile balistique intercontinental (ICBM) fin novembre, Séoul considère que la République populaire démocratique de Corée (RPDC) parviendra à en amortir les effets.

Par ailleurs, selon des statistiques publiées ce matin par les douanes chinoises, la Chine n'a exporté aucun produit pétrolier vers la Corée du Nord au cours du mois de novembre, allant au-delà des sanctions imposées par les Nations unies, .

Dans le même temps, les importations chinoises de minerai de fer, de charbon et de plomb extraits en Corée du Nord ont également été nulles.

---

PEKIN - Un militant chinois des droits de l'homme a été condamné aujourd'hui à huit ans de prison, la peine plus lourde infligée ces dernières années dans ce type de dossier, a-t-on appris auprès de son avocat.

Wu Gan, un blogueur, dénonçait régulièrement des abus de pouvoir qu'il imputatait au gouvernement. Il a été arrêté en 2015 avant d'être accusé de subversion. Selon le tribunal, il s'est rendu coupable, entre autres, de diffusion de fausses nouvelles, d'avoir proféré des insultes et de s'être servi de prétextes artistiques pour provoquer des perturbations.

---

LONDRES - Exprimée en dollars, l'économie indienne devrait se hisser dès 2018 à la 5e place mondiale et devancer ainsi ses homologues française et britannique, selon le Centre for Economics and Business Research.

"Malgré quelques revers passagers (...), l'économie indienne est en mesure de rattraper celle de la France et celle du Royaume-Uni en 2018 et, exprimée en dollars, elle les dépassera toutes les deux pour devenir la cinquième puissance économique en dollars", prédit Douglas McWilliams, le vice-président de l'institut de recherche.

Selon le même institut, les Etats-Unis devraient quant à eux être dépassés par la Chine, qui prendrait ainsi la première, place aux alentours de 2032.

---

MONROVIA - Les électeurs libériens sont appelés à se rendre aux urnes ce mardi pour le second tour de l'élection présidentielle qui oppose le vice-président sortant, Joseph Boakai, à l'ancien footballeur George Weah, donné pour favori.

Au premier tour, disputé le 10 octobre, George Weah, récompensé par le Ballon d'or en 1995, a obtenu 38,4% des suffrages exprimés, près de dix points d'avance sur Joseph Boakai, crédité de 28,8% des suffrages.

---

MARSEILLE - Un homme de 26 ans a été tué et deux autres personnes ont été blessées hier soir lors d'une fusillade dans un bar des quartiers Nord de Marseille, a-t-on appris de source judiciaire.

Selon les premiers témoignages, une voiture avec deux hommes à son bord s'est arrêtée devant un bar du 15e arrondissement de Marseille. Le passager serait alors entré dans l'établissement et aurait ouvert le feu avec un calibre de 9 mm.

D’après les premières constatations, il s'agirait d'un nouveau règlement de comptes, ce qui porte à treize le nombre de personnes tuées à Marseille dans ces conditions depuis le début de l'année. La plupart de ces règlements de comptes ont lieu sur fond de rivalité pour le contrôle du trafic de stupéfiants.