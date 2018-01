Resume de l'actualite a 11H00 GMT (27/01)

KABOUL - Une bombe dissimulée dans une ambulance a explosé aujourd'hui à Kaboul à un barrage de la police dans un secteur proche du quartier administratif et des ambassades, faisant au moins 40 morts et 140 blessés, ont annoncé les autorités.

L'attentat a été revendiqué par les taliban. Le mouvement islamiste avait également revendiqué l'attaque survenue il y a une semaine contre l'hôtel Intercontinental de Kaboul qui a fait plus de 20 morts.

"C'est un massacre", a déclaré Dejan Panic, coordinateur pour l'Afghanistan de l'ONG humanitaire italienne Emergency, qui gère un hôpital non loin de là. Le groupe a fait savoir sur Twitter que plus de 50 blessés étaient arrivés à son hôpital.

---

ANKARA - Les Etats-Unis ont annoncé à la Turquie qu'ils ne fourniraient plus d'armes aux milices kurdes syriennes YPG, a annoncé aujourd'hui la présidence turque au huitième jour de l'offensive turque contre les YPG en Syrie.

L'incursion turque à Afrin, dans le nord-ouest de la Syrie tenu par les YPG (unités de protection du peuple) a ouvert un nouveau front dans la guerre civile syrienne et a provoqué un refroidissement dans les relatons entre Ankara et Washington.

Le pouvoir turc n'apprécie pas que les Etats-Unis fournissent armes, formation et soutien aérien aux forces kurdes syriennes. La Turquie considère les YPG comme un prolongement du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), formation autonomiste qui mène depuis plus de 30 ans une insurrection armée en Turquie.

BEYROUTH - Le pilonnage de la Ghouta orientale par l'armée syrienne et ses alliés se poursuit, annonce l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), malgré l'annonce d'une promesse de cessez-le-feu que la Russie aurait évoquée, d'après un porte-parole des insurgés.

Aucun cessez-le-feu n'a officiellement été annoncé par la Russie ni par le gouvernement syrien, dont l'armée assiège depuis des années cette enclave à la périphérie de Damas. Les bombardement se sont intensifiés ces derniers mois.

Ayman al Assemi, membre du conseil militaire de l'Armée syrienne libre (ASL), a déclaré hier soir que la Russie avait promis aux négociateurs de l'opposition réunis sous l'égide de l'Onu à Vienne de faire pression sur Damas pour qu'un cessez-le-feu soit mis en place dans la Ghouta orientale.

Mais cet accord de cessez-le-eu n'a pas été confirmé par le porte-parole de la délégation de l'opposition à Genève, Yahya al Aridi, qui s'est borné à dire qu'il avait des "négociations à ce sujet".

VIENNE - L'opposition syrienne ne participera pas à la conférence de paix organisée par la Russie la semaine prochaine à Sotchi sur la mer Noire, a annoncé ce matin un porte-parole, parce qu'elle estime que ce rendez-vous est une façon de mettre de côté les négociations menées sous l'égide de l'Onu.

Les puissances occidentales et certains Etats arabes voient dans l'initiative de Moscou une tentative d'affaiblir le processus diplomatique conduit par les Nations unies tout en préparant le terrain à une solution politique plus favorable au gouvernement de Damas et à ses alliés.

---

DUBAI - Le prince saoudien Alwalid ben Talal, arrêté en novembre dans le cadre d'une vaste opération anti-corruption lancée à Ryad, a été libéré et est rentré chez lui, apprend-on samedi auprès de sa famille.

---

PRAGUE - Le second tour de l'élection présidentielle en République tchèque, qui a débuté hier, s'annonce très serré entre le candidat pro-européen Jiri Drahos et le président sortant Milos Zeman, partisan de relations plus étroites avec Pékin et Moscou. Nombre d'observateurs voient dans ce scrutin une sorte de référendum pour ou contre le chef de l'Etat, un ancien dirigeant de centre gauche passé à droite.

Le scrutin se termine aujourd'hui à 13h00 GMT.

---

PARIS - Cinq candidats devraient se disputer la tête du Parti socialiste lors du Congrès d'avril qui s'annonce comme celui de la dernière chance pour une famille politique dont les querelles intestines ont repris après les lourdes défaites électorales du printemps.

La liste des candidats sera annoncée aujourd'hui à l'issue d'un conseil national. A l'approche de la date de clôture, cet après-midi, cinq candidats, tous députés, sont en lice : Olivier Faure, président du groupe Nouvelle gauche à l'Assemblée nationale, l'ex-ministre Stéphane Le Foll, fidèle de François Hollande, Luc Carvounas, un temps proche de Manuel Valls, Emmanuel Maurel, figure de l'aile gauche du PS, et Delphine Batho, ancienne ministre et députée des Deux-Sèvres qui se décrit en "candidate libre".

La liste des candidats a peu de chances d'évoluer, même si un doute demeure quant aux intentions de Julien Dray, membre de l'actuelle direction et proche de François Hollande.

---

STRASBOURG - Le premier scrutin législatif partiel du quinquennat, qui aura lieu demain dans la première circonscription du Territoire de Belfort, aura moins valeur de test pour La République en marche, qui ne présente pas de candidat, que pour le Front national confronté à une candidature dissidente.

Comme au printemps, le parti d’Emmanuel Macron soutient le responsable du MoDem, Christophe Grudler, conseiller départemental et figure de l’opposition locale, passé par l’UMP (devenue Les Républicains) avant d’en être exclu en 2002.

Cet ancien journaliste de 52 ans aura de nouveau pour principal adversaire le candidat Les Républicains, Ian Boucard, 25 ans, ancien assistant parlementaire du maire LR de Belfort, qu’il avait distancé au premier tour, en juin, avant d’être battu par lui au second avec 279 voix d’écart.

A l’extrême droite, un candidat du FN sera pour la première fois opposé à un représentant des "Patriotes", la formation de Florian Philippot, ex-bras droit de Marine Le Pen qui a quitté le parti en septembre dernier. Il s'agit en l'occurence de la députée européenne et vice-présidente des Patriotes, Sophie Montel, 47 ans.

---

PARIS - L'Ufap-Unsa Justice, organisation syndicale majoritaire pour les personnels en tenue de l'administration pénitentiaire, a annoncé hier qu'elle acceptait les propositions du gouvernement pour l'amélioration des conditions de travail des surveillants.

Deux autres syndicats, le SNP Force ouvrière et la CGT pénitentiaire, refusent en revanche de signer cet accord, après 15 jours de mouvement des gardiens de prison.

---

PARIS - Des familles de victimes du lait contaminé aux salmonelles déposeront la semaine prochaine une plainte contre les distributeurs Leclerc et Auchan dans le cadre de l'affaire Lactalis, a annoncé leur avocate.

D'autres plaintes seront déposées contre Lactalis, qui a reconnu avoir vendu les laits contaminés.

Le ministère de l'Economie a fait savoir vendredi que de nouveaux contrôles avaient été réalisés dans les quinze derniers jours pour s'assurer que les produits fabriqués sur le site de Craon n'étaient plus disponibles à la vente.

Sur les 3.600 sites contrôlés, 22 établissements n'avaient pas respecté la procédure de retrait : deux magasins de grandes surfaces, qui disposaient encore de 16 produits, 13 pharmacies, qui proposaient ensemble d'une centaine de boîtes, une clinique avec une boîte entamée, et six autres types d'établissements, notamment des détaillants.

---

PARIS - Le parc zoologique de Paris rouvrire ses portes ce midi, les derniers babouins qui s'étaient échappés de leurs enclos ayant été récupérés, annonce le parc animalier.

Les trois derniers fugitifs, deux femelles et un petit, ont réintégré leur enclos à 04h15 ce matin (03h15 GMT).