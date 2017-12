Resume de l'actualite a 11H00 GMT (27/12)

PARIS - Une enquête préliminaire a été ouverte le 22 décembre par le pôle santé publique du parquet de Paris après la contamination par salmonelle de laits infantiles dans une usine Lactalis de Craon (Mayenne), a-t-on appris hier de source judiciaire.

Lactalis, premier groupe laitier français, a procédé depuis début décembre à des retraits de plusieurs lots de laits infantiles à la suite de signalements par les autorités de santé d'un risque de contamination.

---

PARIS - Une panne électrique a interrompu hier le trafic ferroviaire à la gare Saint-Lazare, à Paris, ce matin provoquant des retards de 30 minutes à 2h30 pour quelque 2.500 voyageurs "longue distance", a déclaré la SNCF.

Cet incident s'ajoute à une série de dysfonctionnements affectant les gares parisiennes, en particulier une panne informatique à Montparnasse début décembre, qui ont conduit la ministre des Transports, Elisabeth Borne, à sommer l'entreprise publique de revoir sa gestion.

La panne est survenue à 09h40 "à quelques kilomètres en amont de la Gare de Paris St-Lazare", précise la SNCF dans un communiqué. L’alimentation électrique de certaines installations de la voie est tombée en panne. La panne a été réparée à 11h49 et la circulation des trains a repris à 12h15.

---

MARSEILLE - Deux familles d’adolescents décédés dans la collision entre un car scolaire et un TER à Millas (Pyrénées-Orientales) le 14 décembre ont déposé une plainte avec constitution de partie-civile à Marseille.

Elle va permettre aux familles des deux collégiens décédés "d'accéder au dossier judiciaire, avoir des informations qu'elles n’ont pas et demander éventuellement des investigations supplémentaires sur les circonstances de l’accident", a dit leur avocate, Me Jehanne Collard.

---

MONROVIA - Les électeurs libériens se sont rendus aux urnes hier pour le second tour de l'élection présidentielle qui opposait le vice-président sortant, Joseph Boakai, à l'ancien footballeur George Weah, donné pour favori.

Au premier tour, disputé le 10 octobre, George Weah, récompensé par le Ballon d'or en 1995, a obtenu 38,4% des suffrages exprimés, près de dix points d'avance sur Joseph Boakai, crédité de 28,8% des suffrages.

Les résultats sont attendus dans les jours à venir.

---

GENEVE - Des évacuations médicales ont débuté ce matin dans la Ghouta orientale, une zone proche de Damas dans laquelle les insurgés syriens tiennent encore plusieurs positions, a annoncé le Comité international de la Croix Rouge.

Selon la Société médicale américano-syrienne (SAMS), quatre patients ont été conduits dans des hôpitaux de Damas, sur la trentaine dont l'évacuation est vitale.

Mohammed Katoub, un des dirigeants de la SAMS, a précisé sur Twitter les premières évacuations résultaient d'un accord conclu entre le gouvernement syrien et les rebelles du groupe Djaïch al Islam prévoyant un échange de prisonniers.

Le croissant rouge syrien a pour sa part indiqué que les évacuations étaient l'aboutissement de "longues négociations". Contactée, une porte-parole du CICR a refusé de livrer davantage de détail, évoquant une opération délicate.

L'armée syrienne a intensifié ses attaques contre la Ghouta orientale, enclave assiégée depuis 2012 où vivraient encore 400.000 habitants. L'offensive a fait des dizaines de morts et les habitants se disent au bord de la famine.

---

PARIS - Emmanuel Macron a appelé le roi Salman d'Arabie saoudite à lever "entièrement" le blocus contre le Yémen imposé par la coalition dirigée par le royaume wahhabite, a-t-on appris mercredi auprès de l'Elysée.

Le président français, qui s'est entretenu dimanche avec le souverain saoudien, lui a "fait part de sa forte préoccupation face à la catastrophe humanitaire" dans ce pays en guerre, précise-t-on de même source.

Il a "appelé le roi à lever entièrement le blocus pour permettre à l'aide humanitaire et les biens commerciaux d'entrer au Yémen", dit-on encore à l'Elysée.

---

SAN FRANCISCO - Apple pourrait devoir s'expliquer devant la justice après avoir admis qu'il bridait volontairement certains de ses anciens modèles d'iPhones, a-t-on appris hier auprès des autorités judiciaires.

La marque à la pomme est visée par huit plaintes distinctes déposées devant plusieurs juridictions fédérales par des utilisateurs s'estimant dupés.

Apple a reconnu la semaine dernière que certaines mises à jour de son système d'exploitation avaient pour effet de ralentir le fonctionnement d'anciennes versions de son iPhone.

La société affirme avoir recouru à cette solution pour éviter que les smartphones équipés de batteries usées s'éteignent inopinément.

Plusieurs plaignants estiment que cette méthode les a peut-être conduits à se fourvoyer en tentant d'améliorer les performances de leur iPhone.

Toutes les plaintes, déposées dans les Etats de Californie, de l'Illinois et de New York, pourraient se transformer en procédures en nom collectif et aboutir au versement d'indemnités à des millions d'utilisateurs américains.

---

PARIS - Le député La République en Marche Sylvain Maillard a défendu le projet de durcissement des sanctions contre les chômeurs, dévoilé la veille par le Canard enchaîné, sur le principe de "droits et devoirs" des demandeurs d'emploi.

Au titre d'un des engagements de campagne d'Emmanuel Macron, le ministère du Travail envisage une réduction de moitié des allocations chômage pour les chômeurs qui manqueraient à leurs obligations et des rapports d'activité mensuels, a révélé l'hebdomadaire satirique.

Actuellement, Pôle emploi peut réduire de 20% les allocations des chômeurs dont les recherches sont jugées insuffisantes ou bien qui refusent une formation ou une aide pour trouver un travail.