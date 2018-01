Resume de l'actualite a 11H00 GMT (28/01)

KABOUL - Le désespoir et la peur prédominent à Kaboul au lendemain d'une explosion dans le centre-ville qui a fait au moins 103 morts et 235 blessés, soit la pire attaque perpétrée dans la capitale afghane depuis plusieurs mois.

Une ambulance piégée a explosé hier dans une rue bondée du centre-ville, laissant place aux interrogations et à la peur chez les habitants alors que les services de sécurité ont prévenu que d'autres attaques pourraient se produire.

Cet attentat est le plus meurtrier depuis une attaque au camion piégé près de l'ambassade allemande qui a fait 150 morts au mois de mai. Il a été revendiqué par les taliban.

"L'Émirat islamique a envoyé un message très clair à Trump et à ses laquais: si vous poursuivez votre politique d'agression et de menaces, n'espérez pas que les Afghans vous répondent en vous jetant des fleurs", déclare le porte-parole des taliban, Zabihullah Mujahid, dans un communiqué.

Donald Trump, qui a envoyé l'année dernière des troupes américaines supplémentaires en Afghanistan et ordonné davantage de frappes aériennes, a déclaré de son côté que l'attentat "renforçait notre détermination ainsi que celle de nos partenaires afghans".

---

MOSCOU - Les partisans de l'opposant Alexeï Navalny sont appelés à descendre dans les rues des grandes villes russes aujourd'hui pour dénoncer la répression et appeler au boycott de l'élection présidentielle du mois de mars, que Vladimir Poutine est assuré de remporter.

La journée de manifestations a débuté à Vladivostok et dans d'autres villes de Sibérie et devrait concerner au total 118 villes, selon les opposants.

"Votre vie est en jeu", a déclaré Alexeï Navalny dans une vidéo enregistrée avant le début du mouvement de contestation. "Combien d'années encore voulez-vous vivre avec ces voleurs, ces réactionnaires et ces brutes?"

Alexeï Navalny a été déclaré inéligible par la commission électorale en décembre à la suite d'une condamnation lors d'un procès pour détournement de fonds qu'il a qualifié de politique.

---

MADRID - Le Tribunal constitutionnel espagnol a estimé hier soir que Carles Puigdemont ne pourrait être investi président de la Généralité de Catalogne que s'il rentre en Espagne et obtient une autorisation d'un juge pour être présent au parlement catalan.

Carles Puigdemont, ancien dirigeant de Catalogne, s'est exilé à Bruxelles en octobre, et la justice espagnole le recherche pour sédition et rébellion pour avoir été à la pointe de la marche vers l'indépendance de la Catalogne.

Un vote de confiance doit avoir lieu mardi au parlement de Catalogne sur sa candidature à la présidence de la région, dans la foulée de la victoire des partis indépendantistes aux élections régionales du 21 décembre.

Puigdemont n'a pas encore réagi à la décision du Tribunal constitutionnel. Certains de ses partisans avaient avancé qu'il pourrait rester à l'étranger et diriger la Catalogne par lien vidéo.

---

PRAGUE - Milos Zeman a été réélu président de la République tchèque, hier, en devançant au second tour de l'élection présidentielle son rival pro-européen Jiri Drahos, un universitaire de 68 ans, qui a reconnu sa défaite.

Le chef de l'Etat sortant totalise 51,4% des voix et Jiri Drahos 48,6%.

Favorable à un rapprochement avec Moscou et hostile à la politique d'accueil des migrants de l'Union européenne, Milos Zeman va entamer à 73 ans un second mandat de cinq ans.

Il s'est allié avec le milliardaire Andrej Babis, dont le parti a remporté les législatives d'octobre dernier sans atteindre la majorité absolue et qu'il a chargé mercredi de former un nouveau gouvernement, après un premier échec du dirigeant populiste à obtenir la confiance du Parlement.

---

FRANCFORT, Allemagne - Le syndicat IG Metall a annoncé hier qu'il avait décidé d'appeler les ouvriers allemands à des grèves de 24 heures après l'échec de négociations avec le patronat sur une hausse des salaires.

Le syndicat va aussi demander aux ouvriers de se prononcer en faveur de grèves prolongées en l'absence d'accord rapide. Le mouvement social dans l'industrie allemande a débuté il y a vingt jours et les débrayages ont déjà affecté de nombreux secteurs, notamment celui de l'automobile.

IG Metall réclame une hausse de 6% des salaires cette année et la première diminution du temps de travail hebdomadaire depuis les années 1980.

---

STOCKHOLM - Ingvar Kamprad, fondateur de la célèbre chaîne de magasins de meubles prêt-à-monter IKEA, est décédé à l'âge de 91 ans, a annoncé ce matin la société suédoise.

"Le fondateur d'IKEA et Ikano, et l'un des plus grands entrepreneurs du XXe siècle, Ingvar Kamprad, s'est éteint paisiblement à son domicile de Smaland, en Suède, le 27 janvier", dit IKEA dans un communiqué.

---

PARIS - Le parquet de Paris a ouvert une nouvelle enquête préliminaire contre le ministre de l'Action et des comptes publics, Gérald Darmanin, à la suite d'accusations de viol qu'il conteste formellement, a-t-on appris hier de source proche du parquet, qui a confirmé une information du Monde.

Une première enquête avait été classée sans suite en juillet dernier car la plaignante, qui avait déposé sa plainte peu de temps après l'entrée de Gérald Darmanin au gouvernement pour des faits remontant à 2009, n'avait pas répondu aux convocations des enquêteurs, a-t-on indiqué de même source.

---

STRASBOURG - Le premier scrutin législatif partiel du quinquennat, qui a lieu aujourd'hui dans la première circonscription du Territoire de Belfort, aura moins valeur de test pour La République en marche, qui ne présente pas de candidat, que pour le Front national confronté à une candidature dissidente.

Comme au printemps, le parti d'Emmanuel Macron soutient le responsable du MoDem, Christophe Grudler, conseiller départemental et figure de l'opposition locale, passé par l'UMP (devenue Les Républicains) avant d'en être exclu en 2002.

Cet ancien journaliste de 52 ans a de nouveau pour principal adversaire le candidat Les Républicains, Ian Boucard, 25 ans, ancien assistant parlementaire du maire LR de Belfort, qu'il avait distancé au premier tour, en juin, avant d'être battu par lui au second avec 279 voix d'écart.

A l'extrême droite, un candidat du FN est pour la première fois opposé à un représentant des "Patriotes", la formation de Florian Philippot, ex-bras droit de Marine Le Pen qui a quitté le parti en septembre dernier. Il s'agit en l'occurence de la députée européenne et vice-présidente des Patriotes, Sophie Montel, 47 ans.

---

PARIS - Treize départements étaient toujours en vigilance orange inondations hier en France, pour l'essentiel dans le bassin de la Seine, qui continue de monter mais qui ne devrait pas atteindre son pic récent de juin 2016 à Paris.

A Paris, la cote de la Seine devrait monter jusqu'à un maximum de 5,95 m au pont d'Austerlitz au cours de la nuit prochaine, en deçà du pic de la crue de 2016 (6,10 m).