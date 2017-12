Resume de l'actualite a 11H00 GMT (30/12)

DUBAI - Des rassemblements ont lieu un peu partout en Iran pour commémorer, comme chaque année, les manifestations pro-gouvernementales de 2009 qui avaient mis fin au mouvement de contestation de grande ampleur qui avait secoué le pays.

La télévision d'Etat a diffusé des images d'un rassemblement à Téhéran, la capitale, et d'un défilé à Machad, la deuxième ville du pays, où la foule brandissait des portraits du Guide suprême de la révolution, l'ayatollah Ali Khamenei. Des rassemblements étaient prévus dans au total 1.200 villes d'Iran.

Ces défilés pro-gouvernementaux font suite à deux jours de manifestations contre la vie chère qui, fait rare en Iran, ont pris une tournure politique.

Hier, la police anti-émeutes a dispersé des manifestants dans la ville de Kermanshah (ouest), au lendemain d'autres rassemblements hostiles au président Hassan Rohani dans le nord-est du pays. Des manifestations ont également été signalées à Téhéran et dans d'autres grandes villes du pays.

Ces rassemblements interviennent dans un contexte de mécontentement croissant de la population envers la politique économique du gouvernement ou, fait nouveau, l'intervention coûteuse de l'Iran dans les conflits en Syrie ou en Irak.

---

LE CAIRE - Un homme armé a ouvert le feu sur des fidèles et policiers hier devant une église copte en banlieue sud du Caire, faisant 11 morts avant d'être blessé et interpellé par les services de sécurité. Dans un communiqué diffusé par Amaq, son agence de propagande, le groupe Etat islamique a revendiqué l'attaque.

---

LONDRES/MOSCOU - Des navires russes ont fourni des produits pétroliers à la Corée du Nord en violation des sanctions adoptées par les Nations unies, en transférant en mer leur cargaison à des navires nord-coréens, a-t-on appris auprès de deux sources européennes haut placées.

Ces transferts se sont produits à au moins trois reprises aux mois d'octobre et de novembre.

---

BAMAKO - Le Premier ministre malien, Abdoulaye Idrissa Maïga, et son gouvernement ont démissionné hier, a annoncé la présidence malienne, sans préciser les motifs de cette décision.

Maïga avait été nommé en avril dernier à la tête du gouvernement après avoir été ministre de la Défense.

Beaucoup voient ce proche du président Ibrahim Boubacar Keïta devenir directeur de campagne du chef de l'Etat en vue de l'élection présidentielle de 2018, voire briguer lui-même la présidence.

---

WASHINGTON - Les transgenres vont pour la première fois pouvoir servir dans l'armée américaine, a annoncé le Pentagone.

Cette mesure prendra effet lundi 1er janvier. Elle a été rendue possible, a dit le ministère de la Justice, parce que le président Donald Trump a renoncé à saisir la Cour suprême afin qu'elle infirme les décisions de justice qui entravaient sa décision d'interdire aux transgenres d'entrer dans l'armée.

Le locataire de la Maison blanche avait tenté au mois de juillet d'interdire aux transgenre de s'engager dans l'armée, avançant les coûts "médicaux démesurés et le désordre" qui pourraient en résulter.

---

PARIS - La ministre des Armées a annoncé hier un allègement du dispositif militaire français au Levant, avec le retour de deux chasseurs Rafale, une adaptation attendue face au recul territorial de l'Etat islamique.

Lancée en septembre 2014 en Irak puis étendue un an après à la Syrie dans le cadre de la coalition internationale armée contre l'EI, l'opération Chammal mobilise actuellemen quelque 1.200 militaires français sur ces deux théâtres d'opérations.

L'armée de l'air française apporte notamment un soutien aérien aux forces armées irakiennes et aux peshmargas kurdes, avec des frappes et des missions de renseignement.

---

PARIS - La cote de confiance d'Emmanuel Macron renoue avec les scores élevés de ses débuts à l'Elysée, confirme un nouveau sondage Harris Interactive pour Délits d'opinion publié hier.

Selon cette enquête menée du 26 au 28 décembre, 52% des personnes interrogées font confiance au chef de l'Etat pour mener une bonne politique pour la France, un score inégalé depuis le pic de juin, quand 59% des sondés lui accordaient leur confiance.

---

PARIS - Près de 140.000 membres des forces de sécurité seront mobilisés dans toute la France pour les festivités du 31 décembre, a annoncé le ministère de l'Intérieur.

"La célébration du nouvel an s'inscrit dans un contexte de menace terroriste toujours élevée", a-t-il souligné dans un communiqué.

Un homme et une femme projetant des attentats ont été arrêtés la semaine dernière à Lyon et à Paris.

"Pour assurer la sécurisation du 31 décembre, ce sont 56.000 policiers, 36.000 gendarmes, et 7.000 militaires de l’opération Sentinelle et 39.800 sapeurs-pompiers, sapeurs-sauveteurs et démineurs (...) qui seront mobilisés sur l’ensemble du territoire", a précisé le ministère.

A Paris et dans les communes environnantes, 10.500 policiers, militaires, pompiers et secouristes seront ainsi mis à contribution, soit 200 de plus qu'il y a un an, a déclaré le préfet de police de Paris lors d'une conférence de presse.

Selon Michel Delpuech, 4.200 policiers, 1.500 membres des forces mobiles, 2.300 sapeurs-pompiers, 350 secouristes et 2.200 militaires de l’opération Sentinelle seront mobilisés dans la capitale et la petite couronne.

---

NEW YORK - Le réveillon du Nouvel An aux Etats-Unis et au Canada risque de se dérouler par un froid polaire.

Des vents venus de l'Arctique ont soufflé cette semaine sur une grande partie des Etats-Unis et du Canada, notamment au Québec, provoquant une vague de froid exceptionnelle.

L'ampleur du phénomène météorologique est telle que la Californie a été touchée et des pluies glaciales y sont tombées en certains endroits.

Hier, pour la seconde journée consécutive, le Dakota du Nord et le sud du Minnesota ont subi les températures parmi les plus froides du pays. Elles devraient avoisiner samedi les -35°C dans certaines parties du Dakota du Nord, avec une température ressentie de -45°C.