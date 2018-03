Resume de l'actualite a 11h00 GMT (18/03)

ZELENODOLSK, Russie - Les Russes sont invités à se rendre aux urnes aujourd'hui pour une élection présidentielle qui semble gagnée d'avance pour le président sortant, Vladimir Poutine.

La seule véritable inconnue du scrutin réside dans le taux de participation.

Les bureaux de vote ont ouvert à 20h00 GMT hier à Petropavlovsk-Kamchatsky, sur la côte pacifique russe, et les opérations de vote cesseront à 18h00 GMT ce soir à Kaliningrad, l'enclave russe bordant la mer Baltique.

Les derniers sondages accordent à Vladimir Poutine près de 70% des intentions de vote, 10 fois plus que son adversaire le plus proche. Si un nouveau mandat lui était effectivement accordé, sa longévité au pouvoir approcherait le quart de siècle, une durée que seul Staline a dépassée.

Beaucoup de Russes mettent à son crédit la restauration d'une puissance qui s'était évanouie après l'effondrement de l'URSS et le conflit qui s'est récemment ouvert avec Londres n'a en rien entamé sa popularité.

---

ISTANBUL - L'armée turque et ses alliés, les rebelles de l'Armée syrienne libre (ASL), sont entrés dans l'enclave d'Afrin et ont pris le contrôle du centre-ville de ce bastion détenu par les milices kurdes des Unités de protection du peuple (YPG), a annoncé ce matin le président turc Recep Tayyip Erdogan.

"La centre-ville d'Afrin est sous contrôle depuis 8h30 ce matin", a-t-il dit, affirmant que des drapeaux de la Turquie et de l'Armée syrienne libre flottaient dans la ville.

"La plupart des terroristes ont déjà fui la queue entre les jambes", a ajouté le président turc.

Un porte-parole de l'Armée syrienne libre (ASL), soutien de la Turquie dans son offensive contre les YPG, avait annoncé dans la matinée que les rebelles syriens étaient dans l'enclave d'Afrin peu avant l'aube.

"Peut-être que ce sera sécurisé à la fin de la journée - c'est vide de tout combattant (kurde), ils ont évacué", a précisé Mohammad al Hamadine.

Dans un communiqué, l'armée turque a déclaré que les soldats sécurisaient les rues de la ville, à la recherche de mines et d'engins explosifs.

Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les forces turques et les rebelles syriens contrôlaient près de la moitié de l'enclave dimanche, mais les combats se poursuivaient dans plusieurs secteurs.

---

MOSCOU - La Russie a annoncé hier l'expulsion de 23 diplomates britanniques en réponse à la décision de Londres d'expulser un nombre identique de diplomates russes pour protester contre la tentative d'assassinat sur le sol britannique d'un ex-agent double russe dont Londres considère le Kremlin comme responsable.

Moscou a également annoncé la fermeture du consulat général britannique à Saint-Pétersbourg et la fermeture du British Council, un organisme de promotion des relations culturelles entre le Royaume-Uni et les pays où il et implanté.

Les 23 diplomates ont une semaine pour quitter le territoire russe, a précisé le ministère russe des Affaires étrangères.

Le gouvernement britannique accuse la Russie d'être derrière l'empoisonnement de l'ancien agent russe Sergueï Skripal, 66 ans, et de sa fille Ioulia, 33 ans, retrouvés inconscients début mars sur un banc à Salisbury dans le sud de l'Angleterre. Empoisonnés au moyen d'un gaz innervant, ils sont depuis hospitalisés dans cette ville dans un état critique.

---

BEYROUTH, 18 mars (Reuters) - Le principal groupe rebelle présent dans la Ghouta orientale, Failak al Rahman, a annoncé ce matin qu'il négociait avec les Nations Unies pour l'instauration d'un cessez-le-feu dans l'enclave située à l'est de Damas.

"Nous sommes engagés dans de sérieuses négociations visant à garantir la sécurité et la protection des civils", a dit à Reuters Wael Alwan, un porte-parole de Failak al Rahman, un groupe rebelle affilié à l'Armée syrienne libre (ASL).

"Les points les plus importants de la négociation sont un cessez-le-feu, garantir l'aide humanitaire pour les civils et l'évacuation des blessés qui ont besoin d'un traitement à l'extérieur de la Ghouta", a-t-il ajouté.

---

MOSCOU - Plus de 20.000 civils ont quitté ce matin les zones rebelles de la Ghouta orientale, près de Damas, par la ville Hammouriyeh, a rapporté l'agence russe Interfax, citant les chiffres fournis par le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.

Depuis l'ouverture de plusieurs corridors humanitaires, plus de 68.000 personnes ont évacué l'enclave rebelle, précise l'organisme.

Les forces gouvernementales syriennes, qui ont lancé dans la Ghouta une de leurs offensives les plus sanglantes depuis le début de la guerre civile entrée ce mois-ci dans sa huitième année, ont coupé la Ghouta en trois secteurs. L'exode des civils par milliers a commencé cette semaine, autour de la commune d'Hammouriyeh.

---

PEKIN - Le Parlement chinois a reconduit hier Xi Jinping à la présidence du pays tout en plaçant Wang Qishan, un de ses plus proches alliés, à la vice-présidence, après un vote dont l'issue ne faisait aucun doute mais qui souligne l'emprise de l'autorité de Xi Jinping.

Wang Qishan, 69 ans, qui a longtemps dirigé l'organisme de lutte contre la corruption - la Commission centrale pour l'inspection disciplinaire (CCID) - s'est incliné à deux reprises après l'annonce du résultat du vote puis s'est dirigé vers Xi Jinping pour lui serrer la main.

Sur les 2.970 votes exprimés, un seul était en défaveur de la nomination de Wang Qishan à la vice-présidence. Personne ne s'est exprimé contre la réélection de Xi Jinping.

Les deux hommes ont pris la parole pour prêter allégeance à la Constitution, que le parlement a amendé il y a une semaine pour abolir la disposition qui limitait la fonction présidentielle à deux mandats de cinq ans, ce qui permet, en théorie, au président Xi Jinping de rester chef de l'Etat à vie.

---

PARIS - Emmanuel Macron perd deux points de bonnes opinions, à 42%, et Edouard Philippe en perd trois, à 43%, selon la dernière livraison du baromètre mensuel de l'Ifop pour le journal du dimanche (JDD).

Selon cette enquête réalisée du 9 au 17 mars, 57% des personnes interrogées se disent mécontentes de l'action du président, contre 55% il y a un mois, et 54% portent le même jugement sur son Premier ministre (50% en février).

C'est le troisième mois consécutif de baisse de popularité pour les deux têtes de l'exécutif.

---

PARIS - La ministre de la Santé balaie dans une interview au Journal du dimanche le scénario d'une "convergence des luttes", au moment où s'exprime le mécontentement des retraités, des cheminots et des fonctionnaires face aux choix du gouvernement.

"Il faudrait pour cela qu'il y ait une convergence des problématiques et ce n'est pas le cas", juge Agnès Buzyn.

La journée du 22 mars donnera une idée de la température sociale avec des manifestations organisées à l'appel de nombreuses fédérations, à la fois contre les réformes programmées de la fonction publique et du système ferroviaire.

Au-delà de cette date, les syndicats représentatifs de la SNCF ont appelé à une grève d'usure, avec 36 journées de mobilisation annoncées entre le 3 avril et le 28 juin, un calendrier qui fait planer sur l'exécutif la menace d'un printemps social agité.

A ces mécontentements, s'ajoutent notamment ceux des personnels des maisons de retraites médicalisées (Ehpad), qui dénoncent un manque de moyens, et des retraités touchés par la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG).