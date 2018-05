Resume de l'actualite a 16H00 GMT (01/05)

PARIS - Des heurts ont éclaté à Paris entre les forces de l'ordre et des individus cagoulés et masqués souhaitant s'en prendre aux "symboles du capitalisme" et qui avaient pris la tête du cortège pour les manifestations du 1er-Mai.

"Tout est mis en oeuvre pour faire cesser ces graves troubles à l’ordre public et appréhender les auteurs de ces actes inqualifiables", a déclaré le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, sur Twitter.

La préfecture de police de Paris a fait état de la présence de 1.200 individus cagoulés et masqués au niveau du pont d'Austerlitz, dans l'est de Paris, en tête de la manifestation organisée par les unions syndicales régionales d'Île-de-France.

Ils ont fracassé des vitrines le long du boulevard de l'Hôpital, dans le 13e arrondissement, saccageant notamment un restaurant McDonald's, et sorti des voitures d'un concessionnaire Renault, incendié un engin de chantier et lancé des projectiles sur les forces de l'ordre. Les policiers, qui ont attendu quelques minutes avant d'intervenir, ont répliqué avec un canon à eau et des gaz lacrymogènes.

Le cortège syndical parisien, bloqué par les violences, devait partir initialement de la place de la Bastille pour se diriger vers la place d'Italie via le pont d'Austerlitz. La préfecture de police a recommandé d'emprunter un trajet détourné.

La CGT, qui voulait faire de la fête du Travail une journée de rapprochement des salariés afin de faire valoir des revendications communes, a prévu plus de 240 manifestations en France. Mais la centrale devait défiler seule: les autres organisations représentatives des salariés, CFDT, FO, CFE-CGC et CFTC ont donné une fin de non-recevoir à toute action unitaire.

Le climat social est particulièrement tendu en France, entre les cheminots de la SNCF qui ont déclenché le 3 avril une grève par intermittence pour dénoncer la réforme du ferroviaire, les syndicats de la fonction publique qui s'opposent à la refonte du service public, certains étudiants, vent debout contre la loi modifiant l'accès à l'université, ou encore les retraités fâchés par la hausse de la CSG.

---

JERUSALEM - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a assuré aujourd'hui ne pas vouloir une guerre contre l'Iran, après avoir accusé la veille la République islamique d'avoir mené en secret un programme d'armes nucléaires, son entourage précisant qu'il s'agissait surtout de donner des arguments à Donald Trump pour dénoncer l'accord de Vienne.

Les "preuves" présentées lundi par le chef du gouvernement israélien alors que Donald Trump doit décider dans les prochains jours si les Etats-Unis se retirent de l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015 ont été jugées "convaincantes" par la Maison blanche et "authentiques" par le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo.

Les pays européens signataires de l'accord prévoyant un gel des activités nucléaires iraniennes en échange d'une levée des sanctions internationales - France, Allemagne et Royaume-Uni - ont réagi avec davantage de prudence, y voyant la démonstration à la fois de l'utilité de l'accord existant et de la nécessité d'un accord "élargi" évoqué par Emmanuel Macron et Angela Merkel avec le président américain la semaine dernière.

Pour appuyer ses "révélations", Benjamin Netanyahu a présenté hier des vidéos, des photos, des graphiques et d'autres documents émanant, a-t-il dit en anglais, d'archives nucléaires secrètes iraniennes qu'Israël s'est procurées en février.

Ces documents portent pour l'essentiel sur des activités antérieures à l'accord de Vienne mais, a-t-il affirmé, l'Iran a conservé depuis 2015 des données importantes sur la technologie nucléaire et a continué de nourrir "son savoir-faire en matière d'armes nucléaires".

Téhéran a tourné en dérision ces informations et accusé le chef du gouvernement israélien de vouloir alimenter les soupçons à l'approche de l'échéance du 12 mai que Donald Trump a fixée aux signataires européens de l'accord pour modifier le texte.

---

BRUXELLES - La Commission européenne estime que la décision des Etats-Unis de prolonger d'un mois les exemptions de droits de douane sur l'acier et l'aluminium accordées aux pays de l'Union européenne, au Canada et au Mexique est de nature à entretenir l'incertitude pour les entreprises.

Dans sa décision annoncée lundi soir, quelques heures avant l'expiration des premières exemptions temporaires accordées fin mars, la Maison blanche a précisé que des accords avaient pu être conclus pour des exemptions permanentes avec l'Argentine, l'Australie et le Brésil.

Pour ce qui est de l'Union européenne, du Canada et du Mexique, en revanche, Donald Trump a décidé pour l'instant de prolonger les exemptions "pour une dernière période de 30 jours", au 1er juin, afin de poursuivre les négociations.

Bruxelles, qui estime que l'UE n'est pas la cause des surcapacités en matière d'aluminium et d'acier, réclame une exemption permanente.

---

MELBOURNE - Le cardinal australien George Pell sera jugé pour faits d'agressions sexuelles, a décidé aujourd'hui la justice australienne, ce qui fera du trésorier du Vatican le plus haut responsable catholique à devoir répondre de ce genre d'accusations.

Le cardinal, qui est âgé de 76 ans, nie les faits qui lui sont reprochés. Ceux-ci n'ont pas été rendus publics ni le nombre de plaignants.

George Pell doit maintenant comparaître devant le tribunal du comté de Melbourne mercredi, où sera décidée la date de son ou de ses procès (la différence de nature entre les faits retenus contre lui pourrait justifier, selon son avocat, la tenue de plusieurs procès).

Le pape François, qui a accepté sa demande de mise en disponibilité pour qu'il puisse s'expliquer devant la justice de son pays, a dit qu'il ne ferait pas de commentaire sur cette affaire avant qu'elle ne soit totalement close.

La chaîne australienne de télévision ABC, qui a révélé l'affaire à l'été 2016, dit s'être procuré les dépositions de huit victimes présumées, de témoins et de proches impliqués dans l'enquête.

Prêtre dans des régions rurales de l'Etat de Victoria dans les années 1970 et 1980, George Pell est devenu archevêque de Melbourne en 1996 puis de Sydney en 2001. Il a pris ses fonctions de préfet du secrétariat pour l'économie du Vatican en 2014.

---

SYDNEY - Emmanuel Macron est arrivé en Australie pour une visite prévue jusqu'à jeudi pour renforcer le partenariat stratégique et approfondir les liens après l'accord de 2016 pour la fourniture de sous-marins français.

Il se rendra en suite en Nouvelle-Calédonie, six mois avant le référendum sur l'indépendance et 30 ans jour pour jour après les violences meurtrières sur l'île d'Ouvéa.

---

EREVAN - Le chef de file de l'opposition arménienne, Nikol Pachinian, a appelé ses partisans à descendre dans la rue pour faire pression sur les députés qui s'apprêtent à se prononcer sur sa candidature au poste de Premier ministre par intérim.

Après avoir obtenu la semaine dernière la démission du chef du gouvernement et ancien président Serge Sarkissian après onze jours de manifestations, Nikol Pachinian est seul candidat à sa succession. Mais sa candidature doit être approuvée par le Parlement monocaméral, où le Parti républicain de Sarkissian détient une majorité de 58 sièges sur 105.

S'exprimant mardi devant la législature, Nikol Pachinian a accusé le parti au pouvoir de "jouer au chat et à la souris avec le peuple" en cherchant un moyen de bloquer son élection.