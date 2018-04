Resume de l'actualite a 16H00 GMT (02/04)

PARIS - Une journée noire est annoncée demain sur l'ensemble du réseau SNCF pour le début de la mobilisation contre les projets de réforme ferroviaire du gouvernement, rejetés unaniment par les syndicats.

L'établissement public a déjà fait état d'un taux de grévistes, calculé sur les déclarations fournies 48 heures à l'avance, de 48% pout l'ensemble du personnel et de 77% pour les seuls conducteurs.

Le mouvement se poursuivra mercredi, ces deux journées marquant le coup d'envoi d'une grève intermittente censée s'étaler sur près de trois mois, à raison de deux jours par tranche de cinq à l'appel de quatre des cinq syndicats représentatifs de la SNCF.

PARIS - Air France prévoit d'assurer 75% de son programme de vols mardi, à l'occasion d'une nouvelle journée de grève à l'appel de l'intersyndicale de la compagnie qui réclame une hausse des salaires de 6%.

Dans un communiqué, Air France indique que 70% de ses vols long-courriers devraient être assurés et 67% de ses vols moyen-courriers au départ et vers Paris-Charles de Gaulle. La proportion est de 85% pour les vols court-courriers, Paris-Orly et province.

---

BEYROUTH - Les deux premiers autocars affrétés pour l'évacuation des combattants du Djaïch al Islam et de leurs familles ont quitté aujourd'hui la ville Douma, dernier bastion rebelle de la Ghouta orientale, rapporte la télévision publique syrienne. Ils doivent les conduire à Djarablous, dans le nord du pays, en vertu d'un accord conclu avec Damas.

L'armée syrienne a assuré samedi avoir repris la majeure partie de la Ghouta orientale et poursuivre ses opérations militaires dans les faubourgs de Douma.

La reconquête de la ville marquera la fin de l'opération militaire dans cette région agricole située à l'est de Damas, où deux millions de personnes vivaient avant la guerre.

---

PEKIN - La Chine a appliqué des droits de douane supplémentaires pouvant atteindre 25% sur 128 produits américains, dont le porc surgelé, le vin et certains fruits, en réponse à la décision des Etats-Unis de taxer leurs importations d'aluminium et d'acier. Ces droits de douane chinois entrent en vigueur aujourd'hui.

La liste de produits correspond à la liste de marchandises américaines potentiellement taxables d'une valeur de trois milliards de dollars (2,4 milliards d'euros) évoquée par la Chine le 23 mars dernier.

Le ministère chinois du Commerce annonce qu'il suspend ses obligations envers l'Organisation mondiale du commerce (OMC) : il avait promis de réduire les droits de douane sur 120 produits américains, notamment les fruits. Un taux supplémentaire de 15% s'appliquera sur ces produits. Sur huit autres produits, dont le porc, c'est un taux supplémentaire de 25% qui s'applique à partir d'aujourd'hui.

---

SHANGHAI - La station spatiale chinoise Tiangong 1 ("Palais céleste 1") est rentrée dans l'atmosphère terrestre aujourd'hui et s'est désintégrée au-dessus du Pacifique Sud. Le vaisseau a pénétré dans l'atmosphère vers 08h15 (00h15 GMT) et s'est "pour l'essentiel" consumé au moment de cette rentrée, précise l'administration dans un bref communiqué publié sur son site internet. Elle ne dit pas où les débris peuvent être tombés.

La 18e escadrille de contrôle spatial de l'armée de l'air américaine, qui a pour mission de suivre les objets artificiel en orbite terrestre, a dit avoir repéré le Tiangong 1 quand il est rentré dans l'atmosphère au-dessus du Pacifique Sud.

---

SAN JOSÉ - Le candidat de centre gauche, Carlos Alvarado Quesada, a remporté l'élection présidentielle au Costa Rica, dont le second tour avait lieu hier, sur la promesse de défendre les droits des homosexuels. Carlos Alvarado Quesada, 38 ans, ancien ministre et écrivain et candidat du Parti de l'action citoyenne, au pouvoir, est crédité de 61% des suffrages alors que 95% des bureaux de vote ont transmis leurs résultats.

Le tribunal électoral suprême annoncera les résultats définitifs demain. Son adversaire, le chanteur protestant et ancien journaliste de télévision Fabricio Alvarado Munoz, 43 ans, a concédé sa défaite, tombant à genoux, les bras levés devant ses électeurs.

---

JERUSALEM - Israël annonce avoir renoncé à renvoyer en Afrique plus de 16.000 migrants africains après avoir conclu un accord avec l'agence des Nations unies pour les réfugiés qui va les relocaliser à la place dans des pays occidentaux.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a cité le Canada, l'Italie et l'Allemagne parmi les pays qui prendront en charge ces migrants.

D'autres migrants qui étaient passibles d'expulsion vont être autorisés à rester en Israël pendant au moins cinq années supplémentaires, précisent les services de Netanyahu.

---

JOHANNESBURG - Winnie Madikizela-Mandela, ex-épouse de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, est morte à l'âge de 81 ans, a annoncé lundi son entourage.

Cette militante de la lutte anti-apartheid avait épousé Nelson Mandela en 1958. Ils s'étaient séparés en 1992, deux ans après la sortie de prison de son mari. Elle avait pris le nom de Madikizela-Mandela quatre ans plus tard, une fois le divorce prononcé.