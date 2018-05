Resume de l'actualite a 16H00 GMT (05/05)

PARIS - Des dizaines de milliers de personnes - 160.000 selon les organisateurs, 40.000 selon la préfecture de police -, ont défilé aujourd'hui à Paris pour une "Fête à Macron" organisée par La France insoumise (LFI), sous haute surveillance policière.

Le chef de l'Etat élu il y a un an était la principale cible des slogans des manifestants rassemblés sous le soleil entre la place de l'Opéra et celle de la Bastille dans une ambiance festive, avec chars et fanfare.

On reconnaissait dans le cortège des députés LFI comme François Ruffin, à l'initiative du rassemblement, et le président du groupe à l'Assemblée nationale, Jean-Luc Mélenchon.

Dans un discours à la foule, ce dernier a salué les Français en lutte, des cheminots aux salariés d'Air France en passant par les étudiants, les enseignants, les hospitaliers et tous "ceux qui croient au bien commun, au service public".

L'ancien candidat à l'élection présidentielle a émis le souhait que cette mobilisation soit un prélude au 26 mai, date de la journée d'action envisagée par des partis politiques de gauche, des syndicats et des associations pour dénoncer la politique d'Emmanuel Macron.

PARIS - Un an après son élection, 45% des Français jugent positivement le bilan d'Emmanuel Macron, même si 53% lui reprochent de ne pas "bien comprendre" leurs problèmes, selon une enquête Ipsos-Sopra Steria menée auprès de plus de 13.000 personnes et publiée samedi.

D'après cette enquête effectuée pour le Centre de recherche de Sciences Po (Cevipof), la Fondation Jean-Jaurès et Le Monde, 55% des personnes interrogées pensent que le bilan du chef de l'Etat est négatif.

Un an après sa victoire, le 7 mai 2017, Emmanuel Macron conserve toutefois la confiance de ses électeurs d'alors : 68 % de ceux qui ont voté pour lui au premier tour jugent son bilan positif, de même que 56% de ceux du second tour, où Emmanuel Macron était opposé à la présidente du Front national, Marine Le Pen.

Dans son propre camp majoritaire à l'Assemblée nationale, 93% des sondés proches du parti présidentiel La République en marche (LaRem) et 66% des sympathisants du MoDem, son principal allié au Parlement, considèrent que son bilan est positif.

---

MOSCOU - Le dirigeant de l'opposition Alexeï Navalny et plusieurs centaines d'autres opposants ont été interpellés aujourd'hui par la police russe lors de rassemblements organisés à travers la Russe pour protester contre Vladimir Poutine avant son investiture à un quatrième mandat présidentiel.

OVD Info, une organisation de défense des droits de l'homme qui suit les arrestations, dit avoir reçu des informations faisant état de 1.029 interpellations dans 19 villes de Russie. Sur ce nombre, 475 interpellations ont eu lieu dans Moscou.

Un porte-parole de la police de Moscou, que cite l'agence de presse Interfax, a parlé de 1.500 manifestants dans la capitale, mais des journalistes de Reuters ont évalué la foule à plusieurs milliers de personnes.

Alexeï Navalny, qui a été interpellé place Pouchkine dans le centre de Moscou, avait appelé la population à descendre dans les rues de plus de 90 villes de Russie pour manifester son opposition à ce qu'il considère comme le style autocratique de type tsariste du président russe, dont le nouveau mandat de six ans lui permet de se maintenir au Kremlin jusqu'en 2024.

---

VARSOVIE - Deux des sept mineurs d'une houillère du sud de la Pologne dont on était sans nouvelles aujourd'hui à la suite d'un séisme qui a ébranlé un puits ont été retrouvés, blessés mais conscients, rapporte l'agence de presse polonaise Pap.

La mine appartient à JSW, le plus gros producteur de charbon de l'Union européenne.

La secousse de magnitude 3,4 a été enregistrée à 08h58 GMT dans la mine de Borynia-Zofiowka-Jastrzebie.

Plusieurs équipes de secours s'emploient à atteindre le lieu où s'est produit la secousse. Les opérations ont tout d'abord été gênées par une forte concentration de méthane dans l'air, qui a diminué par la suite.

Deux cent cinquante personnes travaillaient dans la mine au moment où la secousse s'est produite. Les mineurs portés disparus faisaient partie d'une équipe de 11 personnes forant une nouvelle galerie. Quatre ont réussi à remonter, avant que deux autres ne soient retrouvés.

---

BASE AERIENNE DE VANDENBERG, Californie - Un lanceur Atlas 5 a décollé aujourd'hui de la base aérienne américaine de Vandenberg, en Californie, emportant dans ses soutes le premier atterrisseur automatique de la Nasa conçu pour étudier le sous-sol profond de la planète Mars.

La sonde Mars InSight a décollé de la côte du centre de la Californie à 04h05 locales (11h05 GMT).

La charge, emportée par une fusée conçue par United Launch Alliance (partenariat entre Lockheed Martin LMT.N et Boeing), devait être libérée dans l'espace une heure trente après le lancement, pour entamer son voyage de 484 millions de kilomètres vers Mars.

L'atterrisseur franco-américain (la France a participé à hauteur de 15% à la mission) doit arriver dans six mois sur la planète rouge où il est prévu qu'il se pose dans une vaste plaine située près de l'équateur, appelée Elysium Planitia.

InSight, d'un poids de 360 kg, se poserait ainsi à 600 km de l'endroit où avait atterri en 2012 le rover Curiosity.

Une fois déployé, InSight, alimenté en énergie par ses panneaux solaires, doit passer deux de nos années (soit à peu près une année martienne) à sonder les profondeurs du sol de la planète rouge, afin de recueillir des indices quant à sa formation, et de mieux comprendre, par extension, les origines de la Terre et des autres planètes telluriques du système solaire.

---

PARIS - Jean-Marc Janaillac, PDG d'Air France-KLM et président d'Air France, a annoncé hier sa démission à la suite du rejet par les salariés du projet d'accord salarial à Air France, replongeant le groupe dans la crise.

Consultés par vote électronique depuis le 26 avril, 46.771 salariés d'Air France ont voté à 55,44% contre les propositions de la direction, déjà rejetées par l'intersyndicale qui a mené hier son 13e jour de grève depuis le début de l'année.

La compagnie a annoncé dans la foulée qu'elle retirait cet accord qui proposait à ses salariés 2% d'augmentation des salaires en 2018 puis une hausse de 5% sur les trois années suivantes alors que l'intersyndicale regroupant dix organisations réclamait une hausse de 5,1% dès 2018.

L'intersyndicale a toutefois maintenu son préavis de grève pour lundi 7 et mardi 8 mai, ont indiqué à Reuters plusieurs représentants syndicaux.

Air France-KLM a annoncé hier prévoir une nette baisse de son résultat d'exploitation cette année tout en renonçant à ses objectifs de réduction de coûts et en réduisant ses capacités, après une perte creusée au premier trimestre par le coût des grèves.

L'Etat français, qui possède 14% du capital d'Air France-KLM, a appelé au "sens des responsabilités de chacun" après le résultat du référendum à Air France.