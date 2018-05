Resume de l'actualite a 16H00 GMT (06/05)

PARIS - Le ministère français des Affaires étrangères a exprimé sa "désapprobation" après les propos du président Donald Trump sur les attaques du Bataclan à Paris, où plusieurs dizaines de personnes qui assistaient à un concert ont été tuées par des hommes armés le 13 novembre 2015.

Dans un discours prononcé à l'occasion de la convention annuelle de la NRA, le puissant lobby pro-armes américain, Donald Trump a pris l'exemple de ces attentats pour défendre le port d'armes, estimant que "ça aurait été une toute autre histoire" si les victimes avaient été armées.

Le chef de la Maison blanche est allé jusqu'à mimer la scène, déclarant, à propos des assaillants : "Ils ont pris leur temps et les ont tués un par un. Boum, viens là, boum, viens là, boum, viens là".

"La France exprime sa ferme désapprobation des propos du président Trump au sujet des attentats du 13 novembre 2015 et demande le respect à la mémoire des victimes", a répliqué le porte-parole du Quai d'Orsay dans un communiqué.

---

BERLIN - Un retrait américain de l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien pourrait aboutir à une guerre, estime Emmanuel Macron dans un entretien accordé à l'hebdomadaire allemand Der Spiegel.

"Nous ouvririons la boîte de Pandore. Il pourrait y avoir une guerre", déclare le président français, tout en jugeant que telle n'est pas l'intention de son homologiue américain.

Donald Trump a donné jusqu'au 12 mai aux signataires européens de l'accord pour en "réparer les affreuses erreurs".

Mercredi, deux responsables de la Maison blanche et une source proche de l'administration américaine déclaraient qu'il avait déjà quasiment décidé de dénoncer l'accord.

DUBAÏ - L'Iran a des plans pour faire face à une éventuelle décision de Donald Trump de dénoncer l'accord sur le programme nucléaire iranien, et si Washington franchit ce pas, les Américains auront des "remords historiques", a promis le président iranien, Hassan Rohani.

Le président américain a déclaré que si les alliés européens ne remédiaient pas d'ici au 12 mai aux "défauts" de l'accord de 2015, il pourrait rétablir les sanctions américaines contre la République islamique.

"Nous avons des plans visant à résister à toute décision de Trump sur l'accord nucléaire", a dit le président iranien dans un discours retransmis en direct à la télévision publique. "Si l'Amérique dénonce l'accord sur le nucléaire, elle en aura des remords historiques".

---

BEYROUTH - Les bureaux de vote libanais ont ouvert ce matin pour les premières élections législatives depuis neuf ans, après une période marquée par des épisodes de paralysie politique et la guerre en Syrie, l'un de ses pays voisins.

Les bureaux de vote ont ouvert à 07h00 (04h00 GMT) et fermeront à 19h00 (16h00 GMT). Les premiers résultats officieux sont attendus au cours de la nuit prochaine.

Le mouvement chiite Hezbollah, allié à la fois au régime iranien et au pouvoir syrien, devrait sortir renforcé du scrutin, dont le résultat pourrait ainsi confirmer la prédominance de l'Iran dans la région.

Soutenu par l'Occident, le Premier ministre Saad Hariri devrait cependant conserver son poste et former le nouveau gouvernement.

Plus de la moitié des 128 sièges du Parlement pourraient être remportés par le Hezbollah, estiment des experts, un total toutefois insuffisant pour y obtenir la majorité nécessaire au vote des lois majeures - fixée aux deux tiers des sièges -, telles que la réforme constitutionnelle.

---

TUNIS - Les Tunisiens étaient appelés à participer aujourd'hui aux premières élections municipales depuis la chute du président Zine Ben Ali en 2011, une nouvelle étape de la transition démocratique.

Les deux principaux partis du pays, le parti islamiste Ennahda et la formation laïque Nidaa Tounès, coopèrent au sein d'un gouvernement d'union et leurs candidats devraient dominer le scrutin municipal. La "révolution de jasmin" de décembre 2010 et janvier 2011 a renversé Ben Ali après plus de 23 ans de pouvoir. Mais l'enthousiasme pour le changement démocratique a cédé le pas à la déception et parfois à la colère en raison des difficultés économiques et du chômage.

---

GAZA - Deux Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes au niveau de la clôture de sécurité séparant Israël de la bande de Gaza, a annoncé l'armée israélienne.

"Les soldats de Tsahal ont ouvert le feu sur les 3 suspects qui ont tenté d'infiltrer Israël depuis le sud de la bande de Gaza et d'endommager les infrastructures de sécurité dans la zone de la clôture de sécurité. 2 suspects ont été tués", écrit-elle sur son compte Twitter francophone (@Tsahal_IDF).

---

PARIS - Le ministre de l'Economie et des Finances a lancé une mise en garde à la future direction d'Air France et à ses salariés en soulignant que l'Etat ne viendrait pas au secours de la compagnie aérienne, qui est selon lui menacée de disparition dans les turbulences sociales actuelles.

Le président de la compagnie et PDG de la maison-mère Air France-KLM, Jean-Marc Janaillac, a annoncé vendredi dernier sa démission après le rejet par référendum (55,44%) d'un projet d'accord salarial proposé par la direction aux salariés pour sortir d'une grève par intermittence de 13 journées qui a causé à ce jour près de 300 millions d'euros de pertes.

La direction proposait une augmentation salariale globale de 2% immédiatement et une hausse de 5% sur la période 2019-2021.

L'intersyndicale, qui rassemble dix organisations de pilotes (SNPL, Spaf, Alter), d'hôtesses et stewards (SNPNC, Unsa-PNC, CFTC, SNGAF) et de personnels au sol (CGT, FO et SUD), réclame 5,1% d'augmentation salariale en 2018 après six ans de gel.

Elle a maintenu son préavis de grève pour lundi et mardi en dépit du rejet de l'accord. La compagnie prévoit d'assurer "près de 85%" de ses vols lundi.

---

PARIS - Bruno Le Maire a annoncé un nouveau report de la présentation du projet de loi "Pacte", qu'il espère voir adopté en 2018, et réaffirmé sa préférence pour la privatisation d'Aéroports de Paris et de La Française des jeux malgré un climat social troublé.

Initialement programmé le 18 avril puis reporté à mai, le "Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises" sera finalement examiné en conseil des ministres "début juin" puis soumis à l'Assemblée nationale en juillet.

"L'objectif, (...) c'est que la loi 'Pacte' soit adoptée d'ici la fin de l'année 2018 pour qu'elle puisse entrer en vigueur en 2019", a dit le ministre de l'Economie et des Finances sur BFM TV.