Resume de l'actualite a 16H00 GMT (07/04)

BERLIN - Un véhicule, vraisemblablement une camionnette, a renversé des piétons à Münster, dans l'ouest de l'Allemagne, faisant plusieurs morts et des blessés, rapporte la police, ajoutant que le conducteur s'est suicidé.

La police a également fait état d'une trentaine de blessés.

Selon une source proche des services de sécurité, l'hypothèse d'un attentat ne peut être exclue.

Sur son site internet, le quotidien Bild fait état de trois morts. Le secteur a été bouclé par les forces de l'ordre qui ont appelé la population à éviter de se rendre dans le centre-ville de Münster.

La ville est située dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, à 70 kilomètres environ au nord de Dortmund.

---

SAO BERNARDO DO CAMPO, Brésil - L'ex-président brésilien Luis Inacio "Lula" Da Silva, visé par un mandat de dépôt dans le cadre de sa condamnation à douze ans de prison, a annoncé qu'il accepterait d'être écroué.

"Je ne suis pas au-dessus des lois", a-t-il dit à ses partisans, réunis au siège du syndicat des métallurgistes, près de Sao Paulo, le berceau de sa carrière politique.

Mais l'ex-chef de l'Etat, condamné à douze ans de prison pour corruption, a contesté les faits qui lui sont reprochés et a dit vouloir prouver que son procès est un "crime politique".

Quelques heures plus tôt, le Tribunal suprême brésilien avait rejeté une nouvelle requête déposée par ses avocats qui demandaient la suspension du mandat de dépôt.

---

A LA CLÔTURE DE GAZA - Un journaliste palestinien, blessé la veille par des tirs israéliens alors qu'il couvrait les manifestations à la frontière entre Gaza et Israël, est mort ce matin, ont rapporté les services de santé.

Le bilan de cette "Grande marche du retour", visant à réclamer le droit au retour des réfugiés et qui est entrée dans sa deuxième semaine, s'élève désormais à 29 morts.

---

BEYROUTH - Trente-deux personnes, dont cinq enfants, ont été tuées par des frappes aériennes apparemment russes hier à Douma, dernier bastion rebelle dans la Ghouta orientale, rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

Les discussions entre la Russie, principal soutien du régime de Damas, et les rebelles du Djaïch al Islam en vue d'une évacuation ont échoué. "Pour Douma, une intervention militaire est la seule solution", a déclaré à Reuters un commandant des forces pro-gouvernementales. Environ 70.000 civils vivent dans la ville assiégée.

---

ANKARA - L'armée turque a annoncé ce matin avoir "neutralisé" 108 combattants kurdes au cours d'opérations dans le sud-est de la Turquie et dans le nord de l'Irak la semaine dernière.

Le terme "neutralisé" est utilisé par l'armée pour parler d'ennemis tués, blessés ou capturés au cours d'opérations militaires.

Les séparatistes du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), que la Turquie, l'Union européenne et les Etats-Unis considèrent comme une organisation terroriste, disposent depuis des décennies de bases arrière dans les montagnes de Qandil, dans le nord de l'Irak, non loin de la frontière avec l'Iran.

---

WASHINGTON - Donald Trump a signé cette nuit un décret pour abroger la politique de "catch and release" (attraper et relâcher) qui permettait jusqu'alors à un immigrant clandestin d'être libéré et de circuler librement sur le sol américain en attendant que la justice statue sur son sort.

Les républicains dénoncent depuis longtemps cette pratique réinstituée par le président démocrate Barack Obama, qu'ils considèrent comme une incitation à l'immigration illégale, de nombreux clandestins ne se présentant dans les faits jamais devant un juge et échappant ainsi à l'expulsion.

Dans le décret signé hier, Donald Trump demande au Pentagone et au département de la Sécurité intérieure de dresser une liste d'installations militaires qui pourraient être utilisées pour détenir des immigrants illégaux.

---

TORONTO - Une collision entre un bus transportant une équipe de hockey et un semi-remorque a fait quatorze morts vendredi soir dans la province canadienne de la Saskatchewan, dans le centre du pays, ont confirmé les autorités.

Selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC), 27 passagers, en plus du chauffeur, se trouvaient dans l'autocar au moment de la collision. Quatorze personnes ont aussi été blessées dans le choc, dont trois sont dans un état critique.

Le bus transportait l'équipe junior des Broncos de Humboldt. Les blessés ont été conduits à l'hôpital de Tisdale, à 300 km au nord de Regina, a rapporté l'agence La Presse canadienne.

---

PARIS - A l'approche du premier anniversaire de son élection à la tête de l'Etat, Emmanuel Macron sera l'invité jeudi prochain du journal télévisé de 13h de TF1 sur fond de grève à la SNCF, de gronde dans les universités et de grogne des retraités contre les réformes de l'exécutif, a annoncé la chaîne.

Lors de cet entretien d'une heure en direct également diffusé sur LCI, le chef de l'Etat "sera interrogé sur les sujets de la vie quotidienne des Français", a indiqué TF1 dans un communiqué, précisant que l'interview serait entrecoupée de reportages et laisserait la place aux questions des Français".

---

PARIS - Le taux de grévistes à la SNCF devrait être de l'ordre de 35% dimanche, a annoncé la compagnie ferroviaire qui s'attend à un trafic très perturbé avec en moyenne un TGV et un train Intercités sur cinq.

Un trajet sur trois devrait être assuré sur les lignes régionales. Avant la première phase de la grève intermittente des cheminots contre le projets de réforme ferroviaire du gouvernement, mardi et mercredi derniers, la compagnie avait anticipé un taux de 48%, au vu des déclarations que les grévistes doivent remettre 48 heures à l'avance.

Pour dimanche, "nous avons un taux de déclaration de grévistes qui est de l'ordre de 35% (...) à comparer à celui des 3 et 4 avril qui était de 48%", a déclaré le directeur adjoint de la SNCF, Mathias Vicherat, lors d'une conférence de presse à la gare Montparnasse, à Paris.

Il a précisé que ce chiffre concernait "les salariés indispensables pour faire rouler des trains", à savoir les aiguilleurs, les contrôleurs et les conducteurs.

La SNCF prévoit donc un trafic "très perturbé" avec un train sur cinq en moyenne pour les Intercités et les TGV, à l'exception des trains internationaux - 75% des Eurostar et des Thalys devraient rouler.

---

PARIS - Six personnes ont été placées en garde à vue après des heurts survenus en fin de soirée vendredi devant le site de Tolbiac de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a-t-on appris de source judiciaire.

L'enquête pour violences volontaires en réunion et participation à un groupement préparant des violences ou des dégradations a été confiée au service de l'accueil et de l'investigation de proximité (SAIP) du XIIIe arrondissement, précise-t-on de même source.

Les gardes à vue étaient toujours en cours en début d'après-midi selon cette même source.

Le site de Tolbiac est bloqué depuis le 26 mars pour protester contre la loi "orientation et réussite des étudiants" (ORE).

---

PARIS - Une enquête a été ouverte après la découverte de smartphones dans la cellule d'un homme en détention provisoire à Fresnes (Val-de-Marne) dans le dossier d'une tentative d'attentat avortée l'automne dernier à Paris, a-t-on appris auprès du parquet de Créteil.

L'enquête a été ouverte en février à la suite de la découverte des téléphones et confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne, précise-t-on de même source, confirmant une information du Parisien.

D'après le journal, le détenu a pu communiquer avec l'extérieur entre les 12 décembre et 6 février derniers, notamment en postant des messages sur Facebook.

Ces téléphones ont été retrouvé lors d'une fouille de la cellule d'Aymen B., mis en examen début octobre 2017 pour tentative d'assassinats en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste après une tentative d'attentat aux bonbonnes de gaz contre un immeuble du XVIe arrondissement de Paris, fin septembre.