Resume de l'actualite a 16H00 GMT (07/05)

PARIS - Le Premier ministre Edouard Philippe a exclu de revenir sur les principaux points de la réforme de la SNCF, mais s'est dit prêt à amender le projet de loi avant son examen au Sénat si de nouvelles discussions avec les syndicats le permettent, comptant pour cela sur les organisations réformistes.

Reçus tour à tour à Matignon avec leurs secrétaires généraux nationaux, les syndicats de la SNCF, CGT en tête, ont exprimé dans l'immédiat leur volonté de continuer le mouvement de grève intermittente entamé le 3 avril et dont le huitième épisode débute ce mardi.

Selon eux, l'exécutif n'a fait aucune annonce nouvelle permettant d'envisager une sortie de crise à court terme en s'accrochant à la transformation juridique de la SNCF, à l'ouverture à la concurrence et à l'abandon du statut des cheminots pour les nouveaux entrants à compter de 2020.

"Pour nous, clairement la grève se poursuit, il n'y a pas de débat", a déclaré le secrétaire général de la CGT-Cheminots, Laurent Brun, après son rendez-vous à Matignon, sans attendre l'interfédérale qui se tiendra mercredi à 17h00 (15h00 GMT).

"Il n'est pas question de lever la mobilisation, on continue", a prévenu pour sa part le secrétaire général de la CFDT-Cheminots, Didier Aubert.

Les représentants de Sud, troisième force syndicale à la SNCF, et Force ouvrière (non représentatif) ont tenu des propos similaires.

PARIS - Le trafic ferroviaire s'annonce encore perturbé mardi à l'occasion d'une nouvelle journée de grève à la SNCF mais un peu moins que dans les épisodes précédents, selon les prévisions publiées lundi par l'établissement public.

La SNCF table ainsi sur trois trains sur cinq pour les TGV, sept sur dix pour les Transilien, un sur deux pour les TER mais seulement trois sur dix pour les Intercités. Les liaisons internationales seraient moins touchées, avec deux trains sur trois en circulation.

Le mouvement, qui débute ce lundi soir, se prolongera mercredi.

---

PARIS - Air France prévoit d'assurer 80% de ses vols le mardi 8 mai, a annoncé lundi la compagnie aérienne dans un communiqué.

Les vols long-courrier seront assurés à 95%, les vols moyen-courriers à 75% et les court-courriers à 82%.

Le taux prévisionnel de grévistes se répartit ainsi: pilotes (14,2%), personnels navigants commerciaux (17,8%), personnels au sol (2,9%).

Le président de la compagnie et PDG de la maison-mère Air France-KLM, Jean-Marc Janaillac, a annoncé vendredi dernier sa démission après le rejet par référendum d'un projet d'accord salarial proposé par la direction aux salariés pour sortir d'une grève de 13 jours.

---

PARIS - La croissance de la fréquentation touristique s'est maintenue à un rythme soutenu au premier trimestre en France métropolitaine, avec 7,4% sur un an en termes de nuitées contre +7,7% au dernier trimestre 2017, selon les données publiées lundi par l'Insee.

La croissance des trois premiers mois de l'année a été tirée par la clientèle non-résidente (+13,0%) et toujours par l'Ile-de-France.

Au total, le nombre de nuitées dans les hébergements collectifs touristiques s'est établi à 65,5 millions sur la période, dont 29,7 millions pour des touristes étrangers.

La fréquentation des hôtels a progressé de 5,0% de janvier à mars, la hausse atteignant 8,6% en Ile-de-France, qui représente 37% du total.

---

BONN, Allemagne - Huit pour cent des émissions de gaz à effet de serre (GES) sont dues au tourisme dans le monde, et le boom des vacances complique les efforts pour freiner le réchauffement climatique en cours, selon des scientifiques.

En incluant les vols, les hôtels et jusqu'à la production de souvenirs, le secteur du tourisme a émis en 2013 l'équivalent de 4,5 milliards de tonnes de dioxyde de carbone, soit 8% des gaz à effet de serre émis par les activités humaines, contre 3,9 milliards de tonnes en 2009, selon une étude réalisée par l'Université de Sydney concernant 160 pays et parue dans la revue Nature Climate Change.

Cela dépasse nettement les estimations antérieures, dont il ressortait que le tourisme représentait seulement 2,5 à 3% des émissions mondiales, ajoutent les auteurs du rapport.

---

MOSCOU - Le président russe Vladimir Poutine a été investi aujourd'hui pour un nouveau mandat de six ans. Debout dans la salle Andreïevski richement décorée du Grand palais Kremlin, la main posée sur un exemplaire gaufré à l'or de la Constitution, Vladimir Poutine a juré de servir le peuple russe, de sauvegarder ses droits et libertés et de défendre la souveraineté de la Russie.

Le président, qui est âgé de 65 ans, entame son quatrième mandat soutenu par un large soutien populaire, mais plombé par une confrontation coûteuse avec l'Occident et une situation économique difficile.

---

ANKARA/BERLIN - L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont réaffirmé leur détermination à maintenir l'accord sur le nucléaire iranien de juillet 2015, quelle que soit la décision qu'annoncera samedi le président américain Donald Trump.

L'accord de Vienne sur le nucléaire iranien ou Plan d'action global conjoint (PAGC), conclu le 14 juillet 2015 à Vienne par l'Iran et les Etats-Unis, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni, et l'Allemagne, encadre le programme nucléaire iranien en échange d'une levée progressive des sanctions économiques qui frappent Téhéran.

Donald Trump a donné aux signataires européens de cet accord jusqu'au 12 mai pour "réparer les affreuses erreurs", selon lui, de ce texte, faute de quoi il pourrait rétablir les sanctions économiques américaines contre l'Iran.

La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni sont "très déterminés" à maintenir l'accord, a affirmé lundi le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, en visite à Berlin. Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue allemand Heiko Maas, le chef de la diplomatie française a souligné que l'accord de Vienne était "le bon moyen" d'éviter que l'Iran se dote de l'arme nucléaire.

---

BEYROUTH - Le Hezbollah chiite et ses alliés ont remporté un peu plus de la moitié des sièges au Parlement libanais lors des élections législatives de dimanche, selon les résultats préliminaires annoncés par les politiques et la presse.

Considéré comme un groupe terroriste par les Etats-Unis, le Hezbollah est sorti renforcé de sa participation à la guerre en Syrie, où il soutient le président Bachar al Assad. Sa prépondérance au Liban vient confirmer l'influence de Téhéran dans la zone Syrie-Irak-Liban.

Dans une allocution télévisée, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a salué "une victoire politique et morale de la résistance".

Le décompte non officiel de ces premières élections législatives depuis neuf ans fait en parallèle ressortir de lourdes pertes pour le Premier ministre Saad Hariri, soutenu par l'Occident. Son mouvement, le Courant du Futur, a remporté 21 sièges, contre 33 lors du précédent scrutin tenu en 2009.

---

ROME - Les dirigeants du Mouvement 5 Etoiles (M5S) et de la Ligue, Luigi Di Maio et Matteo Salvini, ont proposé la date du 8 juillet pour l'organisation d'élections législatives anticipées en Italie, si aucun accord n'est trouvé sur le formation d'un gouvernement.

Le président Sergio Mattarella tenait lundi une dernière série de consultations avec les chefs des partis politiques, deux mois après un scrutin législatif qui n'a permis de dégager aucune majorité au Parlement.

Après avoir été reçus l'un après l'autre dans la matinée au palais du Quirinal, Salvini et Di Maio se sont rencontrés au Parlement et ont avancé la date du 8 juillet pour de nouvelles élections si aucun accord de gouvernement n'est possible.

---

AMMAN - Des milliers d'insurgés syriens ont commencé d'évacuer leur dernière grande enclave assiégée, après des mois d'offensive du régime de Damas, ont déclaré des insurgés et des habitants.

Un premier convoi d'autocars, avec à leur bord des centaines d'insurgés et leurs familles, escorté par des membres de la police militaire russe, a quitté la ville de Rastan, au début d'une phase d'évacuation qui doit durer une semaine et concerner les villes et villages de cette enclave située entre les grandes villes de Homs et de Hama.

Les rebelles, représentant plusieurs grandes factions de l'Armée syrienne libre (ASL), ont fini par accepter un accord imposé par les Russes au terme de discussions marathon le 2 mai à Dar al Kabira, dans les environs de Homs.

---

ZURICH - Nestlé et Starbucks ont annoncé la création d'un partenariat qui verra le suisse verser 7,15 milliards de dollars (5,98 milliards d'euros) pour commercialiser une vaste gamme de produits élaborés par le groupe américain hors de ses points de vente.

Starbucks a fait savoir qu'il utiliserait le produit de cette opération pour accélérer son programme de rachats d'actions et qu'elle aurait un effet relutif sur son bénéfice par action (BPA) d'ici 2021.