Resume de l'actualite a 16H00 GMT (10/04)

BEYROUTH/MOSCOU - Le gouvernement syrien, menacé d'une action militaire occidentale, a invité l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) à envoyer des inspecteurs à Douma, dernier bastion rebelle de la Ghouta orientale, près de Damas, où une attaque chimique aurait été menée samedi dernier.

Appuyant l'idée du président syrien Bachar al Assad, la Russie a annoncé qu'elle allait soumettre au Conseil de sécurité des Nations unies une résolution proposant l'envoi à Douma d'une délégation de l'OIAC, afin de vérifier de manière indépendante la réalité de l'attaque et tenter d'établir qui en sont les auteurs.

Les rebelles du groupe Djaïch al Islam, qui tiennent la ville, accusent l'armée d'avoir mené samedi soir une attaque chimique qui aurait fait des dizaines de victimes. Damas et Moscou dénoncent une manipulation de l'opposition alors que les forces loyalistes achèvent la reconquête de la région après sept semaines d'offensive.

Le Conseil de sécurité, saisi de ce dossier, doit se prononcer dans la journée sur un projet de résolution, présenté par les Etats-Unis, qui institue un mécanisme d’enquête international sur le recours aux armes chimiques en Syrie.

Les Etats-Unis ont demandé au Conseil de sécurité de voter à 19h00 GMT sur ce texte, auquel la Russie va probablement opposer son veto. Moscou compte présenter son propre projet de résolution sur un mécanisme d'enquête, ainsi qu'un autre texte soutenant l'envoi d'inspecteurs de l'OIAC.

Le président américain Donald Trump a promis lundi une réponse "énergique" à l'attaque de Douma, une fois que les responsabilités seront établies. Il a ajouté que toutes les options, y compris militaires, étaient sur la table.

Les autorités françaises, qui ont également promis une réponse ferme en coordination avec Washington, ont dénoncé mardi la "responsabilité" de la Russie dans l'attaque de Douma, qu'elles ont clairement imputée à "une stratégie de terreur" du régime de Bachar al Assad.

---

PARIS - Une organisation humanitaire yéménite a déposé aujourd'hui à Paris une plainte avec constitution de partie civile contre Mohamed ben Salman pour complicité de torture et de traitements inhumains au Yémen, a-t-on appris auprès des avocats français de cette ONG.

Taha Hussein Mohamed, avocat et directeur du Legal Center for Rights and Development (LCRD), et ses deux conseils français ont profité de la venue en France du prince héritier saoudien pour effectuer cette démarche.

Elle intervient sur fond de campagne d'organisations non gouvernementales (ONG) contre la vente par la France à Ryad d'armes susceptibles d'être impliquées dans des violations des droits de l'homme au Yémen.

---

LONDRES - Ioulia Skripal, qui comme son père, l'ancien agent double russe Sergueï Skripal, a été empoisonnée par un agent neurotoxique le 4 mars à Salisbury, dans le sud de l'Angleterre, est sortie de l'hôpital, a confirmé la directrice de l'établissement. "Nous avons laissé sortir Ioulia", a déclaré à la presse Christina Blanshard, directrice médicale de l'hôpital de Salisbury. Elle se trouve désormais en lieu sûr.

L'ambassade de Russie à Londres a fait savoir qu'elle considérerait comme un "enlèvement" de deux ressortissants russes le confinement de Sergueï et Ioulia Skripal dans un endroit tenu secret.

La Grande-Bretagne juge hautement probable que la Russie soit derrière cet empoisonnement. Moscou dément catégoriquement et cette affaire a provoqué une crise diplomatique entre l'Occident et la Russie.

---

BOAO/PEKIN, Chine - Le président chinois Xi Jinping a promis d'ouvrir davantage l'économie de son pays et d'abaisser dès cette année les droits de douane sur certains produits, notamment dans le secteur automobile, rassurant les marchés financiers en prenant le contre-pied des mesures protectionnistes annoncées par Donald Trump.

Bien que la plupart de ces engagements ne fassent que reprendre des mesures précédemment annoncées par Pékin, les déclarations de Xi ont été salués par les marchés financiers.

Dans un discours très attendu prononcé devant le Forum de Boao pour l'Asie, dans la province de Hainan, Xi a estimé que la mondialisation économique était une tendance "irréversible" mais qu'elle se devait d'être "inclusive".

---

WASHINGTON - Mark Zuckerberg va se présenter aujourd'hui et demain devant les parlementaires américains avec pour objectif premier de défendre le modèle de Facebook face aux appels à un durcissement de la réglementation à la suite du détournement des données de dizaines de millions d'utilisateurs.

Le réseau social est en pleine tourmente depuis qu'un lanceur d'alerte a révélé mi-mars que les données de 50 millions de ses utilisateurs avaient été détournées au profit de Cambridge Analytica, un cabinet britannique de conseil politique ayant notamment travaillé pour Donald Trump lors de la dernière campagne présidentielle aux Etats-Unis.

Le 4 avril, Facebook a lui-même revu à la hausse le nombre d'utilisateurs affectés, à 87 millions. A cela s'ajoutent les soupçons d'utilisation du réseau social par la Russie pour peser sur l'élection présidentielle américaine.

---

NOTRE-DAME-DES-LANDES, Loire-Atlantique - Les expulsions se sont poursuivies aujourd'hui dans la "zone à défendre" (ZAD) de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique), accompagnées comme la veille par des affrontements parfois violents entre zadistes et forces de l'ordre.

Dix gendarmes ont été blessés par des jets de pierre ou de cocktails molotov et un manifestant a été pris en charge pour des blessures légères, a déclaré la préfète de Loire-Atlantique, Nicole Klein, lors d'une conférence de presse.

Selon son décompte, 16 abris ont été évacués depuis le début de l'opération, dont deux mardi, et 15 ont été détruits, dont neuf mardi. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, avait auparavant précisé qu'il en restait une vingtaine à démanteler.

---

PARIS - L'opposition de gauche accuse Emmanuel Macron d'"atteinte sans précédent" à la laïcité après le souhait exprimé hier par le chef de l'Etat devant la Conférence des évêques de France de "réparer le lien abîmé" entre l'Eglise et l'Etat.

Ces propos ont ulcéré les défenseurs d'une séparation stricte entre l'Eglise et l'Etat, inscrite dans la loi de 1905, qui ont exprimé leur colère, la plupart du temps sur Twitter.

"Mais de quoi nous parle-t-on ? L’Eglise catholique n’a jamais été bannie du débat public. Quel lien restaurer avec l’Etat ? En République laïque, aucune foi ne saurait s’imposer à la loi. Toute la loi de 1905. Rien que la loi", a écrit le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure.

---

PARIS - "Mes gouvernements réduisaient les inégalités, celui-là les creuse", écrit François Hollande dans un livre sur son quinquennat (2012-2017) qui constitue une charge contre la politique, l'exercice du pouvoir et le style d'Emmanuel Macron.

A la veille de la parution de l'ouvrage, "Les leçons du pouvoir" (Editions Stock), dont Le Figaro publie des extraits et que l'ancien président commente mardi dans un entretien à l'Obs, l'ancien dirigeant socialiste juge sévèrement les 11 premiers mois de celui qui fut son conseiller avant de devenir ministre de l'Economie, puis candidat à l'Elysée.

"Aujourd’hui, ce sont les très riches qui bénéficient de la croissance et des faveurs fiscales. La question des inégalités va devenir criante, ici comme partout dans le monde", déclare l'ancien chef de l'Etat dans l'Obs.