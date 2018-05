Resume de l'actualite a 16H00 GMT (10/05)

JERUSALEM/BEYROUTH - Israël a annoncé avoir frappé dans la nuit presque toutes les infrastructures militaires de l'Iran en Syrie, à la suite de tirs de roquettes sur le plateau du Golan, territoire syrien annexé en 1981 par l'Etat hébreu.

L'armée israélienne accuse la force Al Qods, unité d'élite des Gardiens de la révolution iranienne, d'avoir tiré une vingtaine de roquettes à partir de la Syrie sur le Golan, sans faire de victimes.

L'armée syrienne a annoncé que les frappes israéliennes avaient fait trois morts et deux blessés. L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) fait pour sa part état de 23 militaires syriens et étrangers tués.

Juste après l'annonce par Donald Trump du retrait américain de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, mardi, les Israéliens avaient déjà frappé une base militaire iranienne au sud de Damas, faisant 15 morts dont huit Iraniens, selon l'OSDH.

Les derniers tirs ont eu lieu peu après le retour de Netanyahu de Moscou, où il s'est entretenu avec le président russe Vladimir Poutine. L'armée israélienne a assuré que Moscou avait été informé à l'avance de ces frappes.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a appelé l'Iran et Israël à s'abstenir d'actes susceptibles de déboucher sur une "spirale de conflit". Le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel ont également exprimé leur préoccupation et appelé à la désescalade. Berlin a souligné le droit d'Israël à se défendre.

---

WASHINGTON - Donald Trump a annoncé sur Twitter qu'il rencontrerait le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un le 12 juin prochain à Singapour, un sommet inédit entre un président des Etats-Unis et un dirigeant de la République populaire démocratique de Corée.

"Cette rencontre tant attendue entre Kim Jong-un et moi-même aura lieu à Singapour le 12 juin. Nous essaierons tous les deux d'en faire un moment très particulier pour la Paix dans le Monde!", a tweeté le président américain.

Il avait accueilli dans la nuit les trois ressortissants américains libérés par la Corée du Nord, geste de bonne volonté de Pyongyang qui a levé le dernier obstacle majeur au sommet.

---

ROME - Le Mouvement 5 Etoiles de Luigi di Maio et la Ligue de Matteo Salvini ont annoncé avoir franchi des étapes importantes en vue de former un gouvernement en Italie et espèrent finaliser l'ensemble "dans un court laps de temps".

Selon une source haut placée au sein de la Ligue, les deux partis pourraient se rendre ce lundi au Quirinal pour présenter formellement leur accord au président de la République, Sergio Mattarella, avant un vote de confiance qui aurait lieu dans la semaine.

Mattarella, indique-t-on de source proche des tractations en cours, leur a donné jusqu'à dimanche pour dire s'ils sont en mesure ou non de former un gouvernement. L'Italie se cherche depuis neuf semaines une majorité viable, les élections législatives du 4 mars n'ayant produit aucune majorité au Parlement.

---

AIX-LA-CHAPELLE, Allemagne - Emmanuel Macron s'est adressé sans détour aux Allemands, les pressant de lui faire confiance en oubliant certains tabous afin de réformer l'Europe et la zone euro pour les sauver.

Le président français, qui recevait à Aix-la-Chapelle le Prix Charlemagne récompensant l'engagement européen d'une personnalité, est engagé dans une difficile négociation avec Angela Merkel visant à écrire une feuille de route de réformes.

De nombreux conservateurs alliés à la chancelière s'opposent à l'un de ses principaux projets : une capacité budgétaire pour la zone euro, qu'il veut voir mentionnée dans cette feuille de route attendue pour le Conseil européen de la fin juin.

"Je crois à une zone euro plus forte, plus intégrée avec un budget propre permettant les investissements et la convergence", a dit Emmanuel Macron. "C'est le seul moyen de permettre à tous les Etats qui souhaitent aller de l'avant d'aller dans cette direction."

---

SOLAI, Kenya - La rupture d'un barrage au Kenya près de la ville de Solai, à 200 km environ au nord-ouest de Nairobi, a provoqué "d'énormes dégâts", emportant deux villages et faisant au moins 47 morts, selon un nouveau bilan encore provisoire communiqué jeudi par la police.

Les parois du barrage de Patel, édifice situé au sommet d'une colline dans le comté de Nakuru, ont cédé tard mercredi soir. Les eaux ont emporté des pylônes électriques, des centaines maisons et des bâtiments, dont une école primaire, a rapporté un photographe de Reuters sur place.

---

ANKARA - La Turquie a suspendu l'ouverture de nouveaux départements d'études françaises dans ses universités, a-t-on appris auprès du Conseil supérieur de l'éducation (YOK).

Seize départements existants mais n'ayant pas encore admis d'étudiants ne seront pas autorisés à le faire, a précisé un responsable du conseil. Les 19 autres où des étudiants travaillent déjà ne sont pas concernés et continueront d'opérer sans modifications.

La décision survient dans un contexte de tension entre la Turquie et la France à la suite de la publication, le mois dernier, d'un "manifeste contre le nouvel antisémitisme".

---

PARIS - Un ex-responsable de la sécurité de l'usine de Lafarge en Syrie a été mis en examen le 4 mai pour financement d'une entreprise terroriste et placé sous contrôle judiciaire, a-t-on appris de source judiciaire.

Selon Le Monde, qui a révélé l'information, ce ressortissant norvégien a été interpellé deux jours plus tôt lors d'une escale à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, près de Paris.

C'est le huitième cadre ou ancien cadre du cimentier français mis en examen dans le cadre de cette enquête portant sur les conditions dans lesquelles l'entreprise a maintenu en activités son site de Jalabiya, en 2013-2014, en dépit de l'emprise du groupe Etat islamique (EI) sur la zone alentour.

---

TOULOUSE, Haute-Garonne - Le parquet de Toulouse a ouvert une enquête pour faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles une personne a été blessée par l'explosion d'une grenade à main lors de son interpellation par la police.

Les faits se sont produits mercredi dans le centre de Toulouse, où se sont rendues une soixantaine de personnes après l'évacuation, vers 04h00 du matin (02h00 GMT), de l'université Jean-Jaurès par les forces de l'ordre.

Les fonctionnaires ont alors interpellé un suspect "identifié comme à l'origine de dégradations commises un peu plus tôt sur le secteur de la faculté", a indiqué le parquet dans un communiqué publié mercredi soir.

---

PARIS - Les syndicats de la SNCF ont annoncé hier l'organisation d'une consultation des cheminots, appelés à donner du 14 au 21 mai prochain leur avis sur la réforme ferroviaire et à démontrer par la même occasion que la mobilisation ne retombe pas après plus d'un mois de grève.

"C'est une réponse à l'argument qui consisterait à dire que 80% des agents sont favorables à cette réforme", a justifié le secrétaire général de la CGT-Cheminots Laurent Brun.

A l'issue d'une réunion interfédérale, la CGT, l'Unsa, Sud et la CFDT ont également réclamé d'une même voix la tenue d'une table ronde en début de semaine prochaine afin que le gouvernement énumère les amendements retenus en vue de l'examen du texte au Sénat, fin mai.