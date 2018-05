Resume de l'actualite a 16H00 GMT (11/05)

PARIS - La France entend affirmer la souveraineté européenne face à des sanctions extraterritoriales "inacceptables" des Etats-Unis en Iran, ont déclaré aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et celui de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire.

Dans le sillage de la décision de Donald Trump de retirer les Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, qui ouvre la voie à un rétablissement des sanctions à l'égard notamment des entreprises européennes ayant des relations d'affaires avec l'Iran, la France, qui défend l'idée d'un accord plus large, s'attend à des discussions difficiles et à des avancées par à-coups.

"Nous disons aux Américains que les mesures de sanction qu'ils vont prendre les concernent, eux. Mais nous considérons que l'extraterritorialité de leurs mesures de sanctions est inacceptable. Les Européens n'ont pas à payer pour le retrait d'un accord par les États-Unis, auxquels ils avaient eux-mêmes contribué", déclare le chef de la diplomatie française dans l'édition d'aujourd'hui du Parisien.

De son côté, le ministre de l'Economie et des Finances appelle les pays de l'Union européenne à refuser la "vassalisation de l'Europe en matière commerciale" et entend présenter une feuille de route pour affirmer la souveraineté du Vieux Continent.

ANKARA - L'Iran a demandé à Airbus de préciser s'il poursuivrait la vente d'avions de ligne à la République islamique après le retrait des Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, qui va de pair avec un rétablissement des sanctions américaines, rapporte aujourd'hui l'agence de presse Fars. "Airbus annoncera sa décision dans les prochains jours", ajoute Asghar Fakhrieh Kashan, vice-ministre iranien chargé des Transports cité par l'agence.

Il précise qu'aucun acompte n'a été versé à Airbus pas plus qu'à l'américain Boeing en vue de livraisons futures.

Airbus fait partie des grandes entreprises européennes particulièrement exposées à la reprise des sanctions américaines contre l'Iran qui va découler du retrait annoncé mardi par Donald Trump de l'accord de juillet 2015 sur le programme nucléaire.

---

ROME - Le futur président du Conseil italien pourrait être une personnalité indépendante n'appartenant ni au Mouvement 5 Etoiles (M5S) ni à la Ligue, a déclaré vendredi Vincenzo Spadafora, un des principaux cadres du M5S.

"Une des hypothèses est de choisir une tierce personne à la forte notoriété qui aurait la confiance des citoyens italiens et des partenaires internationaux de l'Italie", explique-t-il dans une interview accordée au Corriere della Sera.

Si tout se passe bien, ajoute Spadafora, le futur cabinet pourrait être investi dans le courant de la semaine prochaine.

Le mouvement anti-système M5S de Luigi Di Maio et la Ligue, formation d'extrême droite de Matteo Salvini, ont fait état ces dernières heures de progrès en vue de former un gouvernement de coalition, les élections du 4 mars n'ayant produit aucune majorité au Parlement. Le président de la République, Sergio Mattarella, leur a donné jusqu'à dimanche pour dire s'ils sont en mesure ou non de le faire.

---

MADRID - Le Parlement de Catalogne est appelé samedi à élire le nouveau président de la Généralité, près de cinq mois après les élections régionales et quatre précédentes tentatives infructueuses.

L'ancien chef de l'exécutif catalan Carles Puigdemont, actuellement en liberté sous contrôle judiciaire en Allemagne, a finalement renoncé à se présenter et a proposé jeudi la candidature du député Quim Torra pour lui succéder.

Pour être élu dès le premier tour de scrutin samedi, Quim Torra doit recueillir les suffrages de la majorité absolue des députés. Sinon, un deuxième tour sera organisé lundi, où il n'aura besoin que de la majorité relative.

Agé de 55 ans, Quim Torra, avocat, écrivain et éditeur, est un député de Barcelone peu connu du grand public.

---

BAGDAD - Pour la première fois depuis la victoire militaire sur les djihadistes du groupe Etat islamique (EI), les Irakiens se rendent aux urnes demain dans le cadre d'élections législatives dont le vainqueur devra s'atteler à la reconstruction et à la préservation de la fragile unité du pays.

Le scrutin, que l'EI menace de perturber, survient en outre au terme d'une semaine marquée par l'annonce du retrait américain de l'accord de 2015 sur le programme nucléaire du voisin iranien. La décision de Donald Trump va rebattre les cartes diplomatiques et les équilibres géopolitiques dans la région. Téhéran et Washington sont chacun de leur côté des alliés de Bagdad.

Le futur gouvernement irakien devra donc veiller à un maintien des équilibres entre ses alliés mais aussi entre les communautés qui forment la population irakienne face aux tensions confessionnelles et séparatistes toujours prégnantes, quatre ans après l'irruption spectaculaire de l'Etat islamique.

---

WASHINGTON - Des représentants américains et chinois doivent se retrouver aujourd'hui à Washington afin de discuter du différend commercial entre les deux pays en amont de la visite du principal conseiller économique de Pékin.

Ce rendez-vous intervient dans le prolongement de la visite à Pékin d'une délégation américaine dirigée par le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, la semaine dernière, et avant la venue à Washington du principal conseiller de la Chine, le vice-Premier ministre Liu He.

---

PARIS - L'Unsa et la CFDT saluent "la volonté d'avancer" et "l'écoute" de la ministre des Transports, Elisabeth Borne, avec laquelle ils ont renoué le dialogue après plusieurs semaines d'impasse dans les discussions sur la réforme de la SNCF.

Tenants d'une ligne plus dure dans la mobilisation contre le projet gouvernemental, la CGT et Sud ont en revanche snobé ces réunions bilatérales programmées en vue de l'examen du texte au Sénat, à la fin du mois.

Devant Elisabeth Borne, les deux organisations réformistes ont présenté leurs propositions d'amendements - 42 pour la CFDT et une trentaine pour l'Unsa - portant en grande partie sur les conditions dans lesquelles les salariés de la SNCF pourront être transférés à la concurrence une fois le marché ouvert.