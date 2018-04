Resume de l'actualite a 16H00 GMT (13/04)

WASHINGTON - Au lendemain de déclarations martiales, Donald Trump a temporisé jeudi sur le dossier syrien, entretenant le flou sur l'imminence d'une opération militaire contre le régime de Bachar al Assad, accusé d'une attaque chimique samedi dernier contre la ville rebelle de Douma, près de Damas.

Aux Nations unies, l'ambassadeur russe Vassili Nebenzia a exhorté Washington et ses alliés à s'abstenir de toute action militaire en disant "ne pas pouvoir exclure" le risque d'une guerre entre les Etats-Unis et la Russie.

"La priorité immédiate est de prévenir le risque d'une guerre", a-t-il déclaré aux journalistes. "Nous espérons qu'il n'y aura pas de point de non-retour."

A Washington, le président américain s'est entretenu hier de la situation en Syrie avec ses conseillers à la sécurité nationale et "aucune décision définitive n'a été prise", a déclaré la Maison blanche.

Après avoir menacé Damas d'une action militaire imminente mercredi, le président américain a affirmé hier sur Twitter "ne jamais avoir dit quand une attaque contre la Syrie pourrait avoir lieu. Peut-être bientôt, ou peut-être pas si tôt que ça."

La Première ministre britannique Theresa May a obtenu le feu vert de ses ministres pour prendre des mesures non spécifiées avec les Etats-Unis et la France afin de dissuader la Syrie de recourir à nouveau à des armes chimiques.

Emmanuel Macron a souhaité, lors d'un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine, une intensification de la concertation entre Paris et Moscou pour ramener la paix en Syrie, rapporte l'Elysée après le regain de tensions de ces derniers jours autour d'une possible riposte militaire.

Le régime syrien est accusé d'avoir mené une attaque chimique samedi dernier contre la ville rebelle de Douma, près de Damas. La ville, dernier bastion tenu par les rebelles dans la Ghouta orientale, a depuis été reprise par les forces pro-gouvernementales.

Des inspecteurs de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) sont attendus en Syrie où ils devraient commencer demain leurs travaux d'investigation.

NATIONS UNIES - L'ambassadeur de France aux Nations unies accuse le gouvernement syrien d'avoir atteint un point de non-retour en décidant de recourir à nouveau à des armes chimiques lors de l'attaque de Douma le 7 avril dernier. Il a réclamé une réponse robuste, unie et ferme de la communauté internationale.

Lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la crise syrienne, François Delattre a ajouté que la France prendrait ses responsabilités pour mettre fin à cette "intolérable menace à notre sécurité collective".

---

MOSCOU - Des parlementaires russes ont dressé une liste de sanctions susceptibles d'être instaurées à l'encontre des intérêts économiques américains en représailles aux dernières mesures annoncées par la Maison blanche.

Le projet de loi, qui propose notamment de restreindre les produits et services de nombreuses importations américaines, sera débattu la semaine prochaine à la Douma, la chambre basse du Parlement russe.

Parmi les produits visés figurent des logiciels conçus aux Etats-Unis, des produits agricoles, des médicaments susceptibles d'être importés par d'autres canaux ou encore le tabac et l'alcool.

---

WASHINGTON - James Comey, l'ancien directeur du FBI limogé il y a près d'un an par Donald Trump, établit une analogie entre le président américain et un chef de clan mafieux et l'accuse d'entretenir un rapport très distant avec la vérité et les valeurs institutionnelles.

Dans un livre à paraître mardi prochain, mais dont la presse américaine a publié jeudi des extraits, il écrit que le mode de gouvernance de Trump est "mercantile, vaniteux et axé sur la loyauté personnelle".

"Ce président n'est pas éthique et est détaché de la vérité et des valeurs institutionnelles", écrit-il dans "A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership" (Une loyauté plus élevée: vérité, mensonges et gouvernance), selon un extrait publié par le New York Times.

James Comey, qui fut procureur fédéral bien avant d'être nommé à la tête du FBI par Barack Obama en 2013, établit une comparaison entre le crime organisé qu'il a combattu durant cette période de sa carrière et le fonctionnement de la présidence Trump.

---

ROME - Le président italien, Sergio Mattarella, a constaté l'échec de sa deuxième série de consultations avec les chefs des partis politiques en vue de former un gouvernement, après les élections législatives du 4 mars qui n'ont dégagé aucune majorité au Parlement.

Il a annoncé qu'il attendrait quelques jours avant de se pencher sur les moyens à prendre pour sortir le pays de l'impasse politique.

---

MOSCOU - La justice russe ordonne que l'accès à la messagerie instantanée Telegram soit bloqué en Russie, ont rapporté les agences officielles russes.

L'agence russe des télécommunications, Roskomnadzor, a annoncé la semaine dernière le lancement d'une procédure visant à restreindre l'accès à l'application, après le refus de sa maison-mère de fournir ses clés de cryptage aux autorités.

---

PARIS - Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, salue "de premières avancées" dans les discussions avec le gouvernement sur la réforme de la SNCF tout en soulignant que son syndicat ne détenait pas à lui seul la clef du conflit en cours, entré dans sa troisième phase.

Selon la direction de l'entreprise, le taux de grévistes s'est élevé vendredi à 22,5% tous métiers confondus, un chiffre en recul par rapport à lundi (24,9%) et plus encore par rapport à la première journée de mobilisation, le 3 avril (33,9%).

---

NANTES/NOTRE-DAME-DES-LANDES - Les forces de l'ordre sont de nouveau intervenues à Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes, afin de dégager les routes et mener des opérations de police judiciaire à la suite de violences contre des gendarmes, a annoncé la gendarmerie.

La préfète de Loire-Atlantique, Nicole Klein, a annoncé la fin de la "phase d'expulsion et de déconstruction" entamée lundi sous l'autorité de quelque 2.500 gendarmes.

---

PARIS - Le tribunal de Nanterre ordonne le gel partiel du patrimoine immobilier de Johnny Hallyday et la mise sous séquestre de ses droits d'auteur et d'artiste en attendant le règlement de sa succession controversée.

Il a en revanche débouté les deux premiers enfants du rocker, Laura Smet et David Hallyday, dans leur demande d'un droit de regard sur son dernier album, enregistré avant sa mort en décembre dernier.