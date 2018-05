Resume de l'actualite a 16H00 GMT (13/05)

PARIS - Un ami du Français d'origine tchétchène qui a fait un mort et quatre blessés par arme blanche samedi soir à Paris, avant d'être abattu par la police, a été arrêté cet après-midi à Strasbourg et placé en garde à vue. L'homme est né en 1997, comme l'agresseur, Khamzat A. Il s'agit de la troisième personne placée en garde à vue dans le cadre de l'enquête après les parents du jeune homme, interpellés à Paris.

L'agresseur était fiché "S" depuis 2016, sans antécédents judiciaires, et originaire de Tchétchénie. L'homme avait été naturalisé français en 2010 à la suite de la naturalisation de sa mère", a dit le porte-parole du gouvernement au "Grand Jury" RTL-LCI-Le Figaro. Benjamin Griveaux a dit ignorer pour l'heure les raisons de son signalement dans les fichés "S", des personnes potentiellement menaçantes pour la "Sûreté de l'Etat". BFM TV fait état de "liens indirects avec une personne en Syrie".

---

SURABAYA, Indonésie - Six kamikazes appartenant à une même famille se sont fait exploser aujourd'hui dans trois églises de Surabaya, la deuxième ville d'Indonésie, faisant au moins 13 morts et 40 blessés en pleines messes dominicales. D'après un porte-parole de la police indonésienne, ces attaques sont le fait d'une même famille. Le père, la mère et quatre enfants revenaient de Syrie. L'attaque a été revendiquée par le groupe Etat islamique (EI) via l'agence Amaq, son organe de propagande.

La police a imputé les attaques au groupe Jemaah Ansharut Daulah (JAD), lié à l'EI, qui compterait plusieurs centaines de sympathisants en Indonésie.

---

BARCELONE - Quim Torra, le candidat des indépendantistes à la présidence de la Généralité de Catalogne, est théoriquement assuré d'être élu demain à la tête de l'exécutif catalan, la formation d'extrême gauche CUP ayant décidé de s'abstenir lors du vote au Parlement de Barcelone.

Cette décision annoncée aujourd'hui par la CUP devrait permettre à Quim Torra de constituer un gouvernement régional et mettre fin à des mois d'impasse politique en Catalogne, placée sous administration directe de Madrid après la proclamation unilatérale d'indépendance du 27 octobre.

Torra, dont la candidature a été proposée jeudi par le président destitué de Catalogne Carles Puigdemont, n'a pas réussi à réunir samedi la majorité absolue de 68 voix sur 135 exigée au premier tour de scrutin, les quatre élus CUP ayant décidé de ne pas voter en sa faveur. Mais leur abstention lui suffira lors du second tour lundi, où il n'aura besoin que d'une majorité relative.

---

JALALABAD, Afghanistan - Des assaillants ont lancé aujourd'hui une attaque contre la ville de Jalalabad, dans l'est de l'Afghanistan, où des explosions apparemment coordonnées et des coups de feu ont fait au moins 15 morts et 42 blessés.

L'organisation Etat islamique a revendiqué cette action par le biais de son organe de propagande Amaq.

Trois explosions au moins ont été entendues dans la ville, dont un attentat suicide à l'entrée d'un bâtiment public où les forces de sécurité ont affronté pendant plusieurs heures des militants armés, a précisé le porte-parole du gouverneur de la province de Nangarhar. Les autorités ont ensuite annoncé la mort des assaillants, qui étaient quatre selon un membre du conseil provincial, armés de lance-roquettes RPG et de fusils mitrailleurs.

---

DUBAI - Le président iranien Hassan Rohani a réaffirmé aujourd'hui que la République islamique resterait dans le cadre de l'accord de juillet 2015 sur son programme nucléaire, dont les Etats-Unis se sont retirés, si ses intérêts peuvent être protégés. "Le retrait américain est une violation de la morale et de la façon de mener une politique et une diplomatie, et une atteinte aux règles internationales", a-t-il dit

Son ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, s'est embarqué dans une tournée diplomatique pour rencontrer les cinq autres pays signataires de l'accord négocié avec la République islamique.

A son arrivée à Pékin, le chef de la diplomatie iranienne a dit espérer que sa visite en Chine, en Russie puis à Bruxelles permettrait de "construire un avenir clair" pour l'accord sur le nucléaire. Wang Yi, son homologue chinois, s'est dit convaincu que la tournée de Zarif "améliorera(it) la compréhension de la position iranienne" et aidera(it) Téhéran à protéger "ses intérêts nationaux légitimes".

A Bruxelles, Zarif rencontrera mardi la cheffe de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, et les ministres des Affaires étrangères de la France, de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne, les trois pays européens signataires de l'accord.

---

BAGDAD - La liste Alliance de la victoire du Premier ministre irakien Haïdar al Abadi semble arriver en tête des élections législatives, a-t-on appris ce matin auprès d'une source à la commission électorale et d'un responsable de la sécurité. Le Premier ministre sortant devancerait l'alliance formée par Moktada al Sadr, ajoutent ces deux sources sur la base de résultats préliminaires.

Plus de 24 millions d'électeurs irakiens étaient invités à participer hier aux premières élections législatives depuis la victoire militaire sur les djihadistes du groupe Etat islamique, mais la participation a été faible, à 44,5% des inscrits, en recul de quinze points par rapport aux élections de 2014.

---

PARIS - La SNCF annonce un trafic ferroviaire "très perturbé" demain, journée déclarée "sans cheminots" par les syndicats qui protestent contre la réforme de l'entreprise publique et lancent à cette occasion un référendum interne sur le projet de loi.

Le mouvement de grève par intermittence entamé le 2 avril à 19h00 entrera demain dans son 18e jour. Ce neuvième épisode doit s'achever après-demain (mardi) à 08h00.

"La journée de demain, lundi 14 mai, sera une journée très difficile pour nos clients et les cheminots qui vont travailler. Nous attendons, en effet, un sursaut de mobilisation", déclare dimanche la direction de la SNCF. La direction dit avoir "connaissance de menaces d’exactions et blocages de gares. Cela pourrait se traduire par l’occupation de voies, de locaux, de gares."

Dans le détail, un TGV et un Transilien sur trois circuleront. Un TER sur trois sera également en service, ainsi qu'un train Intercités sur cinq. Sur les lignes internationales, deux trains sur cinq seront assurés.

A partir de demain, et pour une semaine, les salariés de l'entreprise publique sont invités par les syndicats (CGT, Unsa, CFDT, Sud-Rail) à se prononcer par référendum pour ou contre la réforme ferroviaire.