Resume de l'actualite a 16H00 GMT (14/04)

WASHINGTON/BEYROUTH - Les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne ont mené dans la nuit de vendredi à samedi des frappes coordonnées en Syrie en représailles à l'attaque chimique menée le week-end dernier à Douma, dans l'ex-enclave rebelle de la Ghouta orientale, imputée au régime de Bachar al Assad.

Le président américain Donald Trump, qui a annoncé l'opération lors d'une brève allocution, s'est félicité dans un tweet matinal que la mission avait été accomplie lors de cette opération "parfaitement exécutée".

Le Pentagone, dans sa première évaluation de l'initiative, a précisé qu'un coup sévère avait été porté au programme d'armement chimique du régime syrien qui se trouve affaibli pour plusieurs années, a dit le directeur de l'état-major américain, le général Kenneth McKenzie.

Il a précisé que la défense anti-aérienne russe n'était pas intervenue tandis que la défense anti-aérienne syrienne est restée largement inefficace contre des attaques venues de plusieurs directions.

L'intervention a été menée par des avions des trois puissances avec l'appui de destroyers et de croiseurs américains ainsi qu'une frégate française et un sous-marin de la Navy.

PARIS - Les frappes menées dans la nuit sont "légitimes" et ont atteint leur objectif, a déclaré Jean-Yves Le Drian.

"L'escalade chimique en Syrie n'est pas acceptable parce que le régime syrien avait pris l'engagement de démanteler intégralement son arsenal chimique", a dit le ministre français des Affaires étrangères lors d'une déclaration à l'Elysée.

"En septembre 2013, le Conseil de sécurité avait décidé par sa résolution 2118 que la Syrie devrait se tenir à cet engagement sous peine d'encourir des mesures relevant du chapitre VII de la charte des Nations unies", qui prévoit un "recours à des mesures militaires".

"Le régime de Bachar al Assad "savait à quoi il s'exposait en employant une nouvelle fois ces armes odieuses contre son peuple, en choisissant délibérément de défier le droit international", a-t-il ajouté en référence à l'attaque chimique du 7 avril dans la Ghouta attribuée au régime syrien.

BEYROUTH - Le président syrien Bachar al Assad a déclaré que l'attaque menée par les occidentaux en Syrie renforçait la volonté de la Syrie de "combattre et d'écraser le terrorisme" sur "chaque pouce" de son territoire.

Le président syrien a fait cette déclaration à son homologue iranien Hassan Rohani lors d'un entretien téléphonique.

Hassan Rohani lui a répondu que l'Iran continuerait à soutenir la Syrie. Le président iranien s'est dit persuadé "que cette agression n'affaiblirait pas la détermination du peuple syrien dans sa guerre contre le terrorisme", ajoute le communiqué de la présidence syrienne.

---

WASHINGTON - Donald Trump s'en est pris violemment à James Comey, l'ancien directeur du FBI, qu'il a qualifié d'"ordure" et de "menteur" en réaction à la diffusion d'extraits de son livre dans lequel il le compare à un chef de clan mafieux.

"Ce fut mon grand honneur de limoger James Comey", a lancé hier le président américain dans une série de messages virulents sur Twitter, l'accusant d'avoir fait fuiter des informations "CLASSÉES, pour lesquelles il devrait être poursuivi".

James Comey, qui dirigeait l'enquête sur les soupçons d'ingérence de la Russie dans la campagne présidentielle américaine de 2016 avec l'éventuelle complicité de l'équipe de campagne du futur président, a été limogé le 9 mai 2017 par Donald Trump.

Dans ses mémoires, "A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership" (Une loyauté plus élevée: vérité, mensonges et gouvernance), à paraître mardi prochain, il établit une analogie entre le président américain et un chef de clan mafieux et l'accuse d'entretenir un rapport très distant avec la vérité et les valeurs institutionnelles.

---

PRAGUE - Le réalisateur d'origine tchèque Milos Forman, qui avait remporté l'Oscar du meilleur réalisateur pour ses films "Vol au-dessus d'un nid de coucou" et "Amadeus", est décédé à l'âge de 86 ans, rapporte samedi l'agence de presse tchèque CTK.

Devenu américain dans les années 70 après l'écrasement du Printemps de Prague par les troupes soviétiques en 1968, Milos Forman est mort vendredi aux Etats-Unis des suites d'une maladie, a indiqué sa veuve, Martina, à CTK.

---

PARIS - Le trafic SNCF a de nouveau été perturbé aujourd'hui, au sixième jour de la grève intermittente des cheminots contre la réforme de l'entreprise ferroviaire nationale, alors que le front syndical paraît commencer à se fissurer.

Selon la direction de la SNCF, le trafic était conforme aux prévisions : un train sur trois sur les lignes TGV et TER, un sur cinq sur les lignes Intercités, deux sur cinq sur le Transilien, trois sur quatre pour l'Eurostar et le Thalys, une rame sur deux à deux sur cinq pour le RER.

Les syndicats représentatifs des personnels de la SNCF, opposés au projet de réforme tel qu'il a été présenté, ont prévu deux jours d'arrêt de travail par tranche de cinq jours jusqu'à fin juin pour tenter de faire céder le gouvernement.

MARSEILLE - Plusieurs milliers de personnes ont défilé samedi à Marseille à l'appel d'un collectif d'une quinzaine de syndicats, de partis et d'associations lors d'une marche "Stop à Macron" à laquelle a participé le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon.