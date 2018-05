Resume de l'actualite a 16H00 GMT (15/05)

GAZA - Des Palestiniens se sont rassemblés à Gaza pour les funérailles des dizaines de manifestants tués par l'armée israélienne à la frontière avec la bande de Gaza lundi, jour du 70e anniversaire de la création de l'Etat d'Israël et de l'inauguration de l'ambassade des Etats-Unis à Jérusalem.

Un homme de 51 ans a été tué près de la clôture de sécurité .

Le mouvement de protestation palestinien entamé le 30 mars devait culminer ce mardi 15 mai, jour que les Palestiniens appellent la "Nakba" (la "Catastrophe"), qui marque l'exode de centaines de milliers d'entre eux, expulsés ou fuyant les combats, lors de la création de l'Etat d'Israël en 1948.

Lundi a été le jour le plus sanglant pour les Palestiniens depuis 2014 lors de la guerre entre Israël et le Hamas, le mouvement islamiste qui dirige la bande de Gaza : le bilan est passé à 60 morts après le décès d’une fillette de 8 mois qui avait inhalé du gaz lacrymogène.

Le bain de sang de lundi a suscité la réprobation. Emmanuel Macron a condamné ces violences lors d'entretiens téléphoniques avec le roi Abdallah II de Jordanie et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Le président français devait s'entretenir mardi avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a décrété une grève générale ce mardi dans les territoires palestiniens, ainsi que trois jours de deuil national.

Les Etats-Unis n'ont pas voulu se joindre à la réprobation. La Maison blanche a apporté son soutien à Benjamin Netanyahu qui a estimé qu'Israël avait "l'obligation de défendre ses frontières".

Le porte-parole du Conseil des droits de l'homme de l'Onu, Rupert Colville, a déclaré mardi qu’Israël avait le droit de défendre ses frontières, selon les lois internationales, mais que la force létale ne devait être utilisée qu’en dernier recours, et que celle-ci n’était pas justifiée contre les Palestiniens qui approchaient la clôture.

---

BRUXELLES - Une semaine après l'annonce du retrait américain de l'accord sur le programme nucléaire iranien, le chef de la diplomatie iranienne et ses homologues français, britannique et allemand se sont retrouvés à Bruxelles pour tenter de préserver ce texte et protéger les entreprises européennes des sanctions américaines.

Une première rencontre s'est tenue dans la matinée entre Mohammad Javad Zarif, engagé dans une tournée marathon auprès des pays signataires qui l'a déjà conduit à Pékin et Moscou, et la haute représentante de l'Union européenne pour la diplomatie Federica Mogherini.

A Téhéran, Ali Akbar Salehi, directeur de l'agence iranienne de l'énergie atomique, a promis que la République islamique reprendrait l'enrichissement d'uranium si l'Union européenne ne compense pas le retrait américain.

---

ROME - Le Mouvement 5 Etoiles (M5S) anti-système et la Ligue d'extrême droite ont poursuivi aujourd'hui leurs discussions sur la formation d'un gouvernement de coalition, plus de dix semaines après les élections législatives italiennes.

Des divergences subsistent toujours, tant sur le programme politique que sur les personnalités susceptibles de faire partie de ce gouvernement.

Luigi Di Maio, chef de file du M5S, et Matteo Salvini, dirigeant de la Ligue, étaient censés présenter lundi au président de la République, Sergio Mattarella, leur "contrat de gouvernement" et divulguer leur choix pour le poste de président du Conseil. Ils ont obtenu du chef de l'Etat un délai supplémentaire, sans qu'aucune date précise ne leur soit officiellement fixée pour rendre leur copie.

---

PARIS - La ministre des Transports s'est efforcée de rassurer les syndicats sur la réforme du rail en acceptant d'inscrire l'"incessibilité" de la SNCF dans son projet de loi et en se montrant, selon l'Unsa, ouverte aux amendements proposés par les organisations réformistes.

Elisabeth Borne a reçu les représentants de la CFDT et de l'Unsa, ses deux seuls interlocuteurs du côté des cheminots, pour leur donner de premières indications sur la nature des retouches auxquelles l'exécutif consentira lors l'examen du texte au Sénat, fin mai-début juin.

"On a le sentiment qu'on a été écoutés sur certains sujets, sur la question du volontariat (des employés de la SNCF appelés à être transférés à la concurrence-NDLR), sur la question de l'unicité du groupe public ferroviaire", a déclaré à Reuters Roger Dillenseger, secrétaire général de l'Unsa-ferroviaire.

---

PARIS - Air France-KLM a nommé une équipe présidée par Anne-Marie Couderc, assistée d'un triumvirat de dirigeants pour piloter le groupe le temps d'une transition "la plus brève possible" dans l'attente d'un nouveau PDG, sur fond de crise sociale à Air France.

La configuration choisie adjoint à la présidente non exécutive Anne-Marie Couderc, 68 ans, ex-patronne de presse sans expérience directe de l'aérien, un comité de direction collégiale (CDC).

Ce comité sera composé des directeurs généraux d'Air France Franck Terner et de KLM Pieter Elbers ainsi que du directeur financier du groupe Frédéric Gagey qui assumera les fonctions du directeur général et de porte-parole du CDC pendant la période de transition.

---

PARIS - L'ancien ministre socialiste du budget Jérôme Cahuzac a été condamné en appel à quatre ans de prison, dont deux avec sursis, pour fraude fiscale, blanchiment et fausse déclaration de patrimoine, mais il devrait échapper à la prison.

Les révélations sur le compte bancaire qu'il dissimulait à l'étranger, alors qu'il était censé conduire la lutte contre la fraude fiscale, a déclenché fin 2012-début 2013 le scandale le plus retentissant du quinquennat de François Hollande.

L'ex-ministre, qui avait reconnu les faits mais confié au début de ce procès en appel avoir peur de la prison, a également été condamné à 300.000 euros d'amende, peine supplémentaire par rapport à celle qui avait été prononcée en première instance", et à cinq ans d'inéligibilité.

---

PARIS - La croissance de l'économie française en 2017 a été relevée de 0,3 point, à 2,3% en données corrigées des jours ouvrables, selon l'Insee, qui a en revanche confirmé celle de 2016 à +1,1% et celle de 2015 à 1,0%, dans les comptes nationaux annuels publiés mardi.

En données brutes, le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 2,2% l'an dernier, après des hausses limitées à 1,2% en 2016 et 1,1% en 2015.

L'Insee a dans le même temps confirmé que le déficit public de la France a atteint 2,6% du PIB fin 2017, contre 3,4% un an plus tôt.

---

PARIS - Le nombre d'actes hostiles aux personnes homosexuelles, bisexuelles ou transsexuelles signalés à SOS-homophobie a augmenté de 4,8% en 2017, selon la dernière livraison du rapport annuel de l'association.

SOS-homophobie a également eu connaissance l'année dernière de 139 agressions physiques dites LGBTphobes, un chiffre en augmentation de 15% par rapport à 2016.

En 2017, les forces de police et de gendarmerie ont pour leur part enregistré 1.026 infractions à caractère homophobe ou transphobe, soit pratiquement le même nombre que l'année précédente (1.020), selon des données communiquées mardi par la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT.