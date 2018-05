Resume de l'actualite a 16H00 GMT (18/05)

ROME - Le contrat de gouvernement négocié par le Mouvement 5 Etoiles et la Ligue dévoilé vendredi appelle à une révision des règles de gouvernance européenne et, même s'il ne retient pas certains des éléments qui avaient fuité ces derniers jours, il pose le décor d'une confrontation avec les partenaires européens de l'Italie.

Aucun projet de sortie de l'euro ou de référendum sur la question ne figure dans l'accord, qui ne demande pas non plus à exclure du calcul de la dette les rachats d'obligations opérés par la Banque centrale européenne (BCE).

Mais le mouvement anti-système de Luigi Di Maio et la formation d'extrême droite de Matteo Salvini réclament en revanche que les dépenses d'investissement ne soient pas prises en compte dans le calcul du ratio dette/PIB.

Ils veulent aussi une activation totale des objectifs du traité européen de Maastricht (1992), qui visent notamment à un renforcement de la légitimité démocratique des institutions européennes et une amélioration de leur efficacité.

Au chapitre de la fiscalité, les deux formations prévoient pour l'impôt sur les revenus et l'impôt sur les sociétés de ramener à deux le nombre de tranches d'imposition, taxées à 15% et 20%. Pour ce qui est de la politique sociale, le futur gouvernement prévoit la mise en place, pour les pauvres, d'un "revenu citoyen" de 780 euros par mois et l'abrogation de la réforme des retraites adoptée en 2011.

---

BRUXELLES, 18 mai (Reuters) - La Commission européenne a entrepris vendredi d'activer la "loi de blocage", dispositif de protection des entreprises européennes contre les sanctions que les Etats-Unis s'apprêtent à réinstaurer contre l'Iran.

Ce mécanisme, datant de 1996 et jamais employé, adopté à l'époque pour contourner l'embargo sur Cuba, permet aux entreprises et tribunaux européens de ne pas se soumettre à des réglementations relatives à des sanctions prises par des pays tiers.

Dans un communiqué, la Commission précise avoir "lancé la procédure formelle d'activation du 'Blocking Statute' (loi de blocage) en actualisant la liste des sanctions américaines contre l'Iran tombant dans son champ d'application".

La Commission propose aussi d'autoriser la Banque européenne d'investissement (BEI) à faciliter les investissements des entreprises européennes en Iran.

L'annonce de l'exécutif européen est conforme à la décision prise par les chefs d'Etat et de gouvernement la veille lors de leur sommet informel en Bulgarie.

---

PEKIN - Le ministère chinois des Affaires étrangères a démenti que Pékin ait proposé de réduire de 200 milliards de dollars le déficit commercial des Etats-Unis.

Des sources américaines ont fait état jeudi de cette proposition qui, ont-elles précisé, a été avancée par les représentants chinois lors de discussions à Washington censées éviter une guerre commerciale entre les deux premières puissances économiques de la planète.

Les discussions se poursuivent, a ajouté un porte-parole du ministère chinois, Lu Kang, notant qu'elles avaient été pour l'heure "constructives".

Les Etats-Unis ont affiché l'an dernier avec la Chine un déficit commercial de 375,2 milliards de dollars (318,1 milliards d'euros), selon les statistiques du gouvernement américain. Le déficit a atteint 91 milliards de dollars pour les trois premiers mois de 2018.

---

PARIS - Emmanuel Macron tentera lors de son déplacement en Russie les 24 et 25 mai de trouver des "points d'accord" avec Vladimir Poutine, notamment sur la question de l'Iran, de la Syrie et de l'Ukraine, fait savoir l'Elysée, qui reconnaît toutefois que la tâche sera difficile.

Le chef de l'Etat, qui s'est efforcé depuis le début de son quinquennat de maintenir le contact avec Moscou en dépit de divergences, a accepté l'invitation de son homologue lancée à l'automne à venir au forum économique de Saint-Pétersbourg.

En marge de cette grand-messe dont la France et le Japon sont cette année les invités d'honneur, Emmanuel Macron aura un tête-à-tête avec Vladimir Poutine - le troisième après ceux du Château de Versailles et du G20 de Hambourg.

"La volonté du président de la République pour cette visite est d'avoir un dialogue substantiel et des résultats importants avec la Russie pour dégager des points d'accord commun qui doivent nous permettre d'avancer ensemble sur les crises internationales, en particulier le nucléaire iranien, la Syrie et l'Ukraine", indique-t-on à l'Elysée.

---

WASHINGTON - Au moins huit personnes ont été tuées vendredi lors d'une fusillade dans un lycée de Santa Fe, au Texas, rapportent les médias locaux.

Le bureau du shérif du comté de Harris, situé à proximité de l'établissement, a dit traiter un "incident impliquant de nombreuses victimes".

Il a ajouté sur Twitter que la fusillade était terminée. Des médias locaux ont déclaré qu'un suspect avait été interpellé.

---

LONDRES - L'ancien agent double russe Sergueï Skripal est sorti de l'hôpital, ont annoncé les services de santé britanniques. "C'est une information fantastique que Sergueï Skripal aille suffisamment bien pour quitter l'hôpital de district de Salisbury", a déclaré la direction de l'établissement dans un communiqué.

Skripal et sa fille, Ioulia, ont été retrouvés le 4 mars inconscients sur un banc public de Salisbury, dans le sud de l'Angleterre, après qu'un agent innervant de conception soviétique, le Novitchok, a été aspergé sur la porte d'entrée de leur domicile. Ioulia Skripal est sortie pour sa part de l'hôpital le 10 avril.

---

PARIS - Un ressortissant égyptien de 20 ans, soupçonné de préparer un attentat à l'explosif ou au poison, a été arrêté il y a quelques jours à Paris, annoncent les autorités françaises.

Selon le ministère de l'intérieur, ce jeune homme identifié de source judiciaire sous le nom de Mohamed M., avait été repéré par la Direction générale du renseignement intérieur (DGSI) "en raison de son activité sur les réseaux sociaux".

Des éléments découverts lors d'une perquisition à son domicile du XVIIIe arrondissement de Paris le 11 mai ont conduit le parquet de Paris à ouvrir une enquête préliminaire pour association de malfaiteurs terroriste criminelle.

---

PARIS - Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, se dit prêt à évacuer les campements de migrants de Paris et appelle la mairie à un travail conjoint pour faire en sorte que les migrants ne "reviennent plus" dans des campements aux bords des canaux Saint-Denis et Saint-Martin.

"On évacuera mais je ne veux pas que les gens reviennent", a déclaré Gérard Collomb sur BFM TV, sur fond de crispations avec la maire de Paris Anne Hidalgo, qui juge la ville "abandonnée" par l'Etat sur ce dossier.

Le ministre de l'Intérieur a invité Anne Hidalgo à demander une évacuation, une opération policière que la ville refuse, réclamant une "mise à l'abri" pour les plus de 2.400 personnes qui vivent dans des conditions insalubres dans la capitale.

---

PARIS - Le Conseil d'Etat a validé vendredi le principe des tarifs réglementés de l'électricité qui permettent selon lui de garantir la stabilité des prix, une décision contrecarrant les arguments des fournisseurs alternatifs.

La plus haute juridiction administrative, qui était saisie par Engie et l'Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (Anode), a parallèlement annulé en partie les prix adoptés par le gouvernement à l'été 2017 mais ce volet ne remet pas en cause l'existence même de ces tarifs.

"Le Conseil d’État admet dans son principe la possibilité de tarifs réglementés de vente de l'électricité", peut-on lire dans un communiqué.

Les concurrents d'EDF jugeaient une telle réglementation contraire au droit européen.